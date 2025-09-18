Báo Pháp Luật TP.HCM và những điểm nhấn với bóng đá Việt 18/09/2025 11:45

(PLO)- Ngày 15-9-2011, báo Pháp Luật TP.HCM lần đầu tiên tổ chức một buổi đối thoại công khai giữa những ông bầu nổi tiếng nhất với lãnh đạo VFF và đại diện doanh nghiệp tìm hướng đi mới cho bóng đá Việt Nam.

Nhớ một ngày đầu tháng 9-2011, Ban Thể thao báo Pháp Luật TP.HCM đề xuất tổ chức buổi tọa đàm “Đối thoại - Doanh nghiệp làm bóng đá và hướng đi cho bóng đá Việt Nam”. Đề xuất trên xuất phát từ buổi tổng kết giải V-League mà các ông bầu bức xúc những chuyện mà các đội bóng chưa được đối xử công bằng và gặp nhiều cản trở để phát triển.

Từ lúc Ban Biên tập báo đồng ý với đề xuất đến khi thực hiện chỉ gói gọn một tuần nhưng tốc độ thực hiện thật nhanh và được ủng hộ hết mình.

Tưởng chừng chỉ là một hội thảo nhỏ nhưng ngay từ khi bắt tay vào cuộc, ban tổ chức đã linh cảm đây sẽ là một cuộc gặp gỡ không giống bất kỳ sự kiện bóng đá nào trước đó. Chỉ trong vài ngày chuẩn bị, toàn bộ các phòng ban của tòa soạn đã vào guồng. Tường thuật trực tiếp, truyền hình, hậu cần, lễ tân… tất cả đều sẵn sàng cho một buổi đối thoại dự kiến kéo dài 90 phút nhưng sau cùng lại phải nối dài như một trận cầu kịch tính bước sang hai hiệp phụ.

Cuộc đối thoại về bóng đá lôi cuốn chưa từng thấy

Chỉ một mẩu rao nhẹ trên báo giấy, thế mà tiền sảnh cao ốc 34 Hoàng Việt buổi chiều hôm ấy chật kín đồng nghiệp từ các đài truyền hình, báo chí, cả những người hâm mộ bóng đá háo hức ở trước cơ quan. Thậm chí Ban Thời sự của VTV còn đánh xe đến đậu trong khuôn viên báo và cử cả êkíp từ Hà Nội vào.

Không khí ở tòa soạn báo vừa hồi hộp vừa hào hứng chờ đợi, bởi ai cũng hiểu đây không phải là một cuộc gặp mặt bình thường mà có thể trở thành cú hích cho tiến trình chuyên nghiệp hóa bóng đá Việt Nam, vốn đang ngổn ngang những bất cập.

Chưa lường hết sức nóng của buổi đối thoại, phòng họp 203 của báo Pháp Luật TP.HCM trở nên quá tải. Ống kính truyền hình, ánh đèn flash máy ảnh chớp sáng liên tục. Các ông bầu nổi tiếng nhất của bóng đá Việt Nam đúng hẹn 14 giờ đã sớm tề tựu đông đủ.

Trên bàn tròn, những cái tên khi nhắc đến là quá đủ gây chấn động dư luận thời bấy giờ: Ông bầu Đoàn Nguyên Đức của HA Gia Lai, bầu Võ Quốc Thắng của Đồng Tâm Long An, bầu Nguyễn Đức Kiên của Hà Nội ACB, bầu Lê Tiến Anh của Khatoco Khánh Hòa cùng ông Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch VFF kiêm Chủ tịch Eximbank.

Đây là lần đầu tiên họ ngồi cạnh nhau, sau những màn đối đầu chan chát và không ngần ngại công khai đối diện truyền thông để nói hết những điều thường chỉ trao đổi sau hậu trường. Chính vì thế, ngay từ khoảnh khắc “giao bóng”, bầu không khí đã khác lạ: Các ông bầu vừa thẳng thắn, quyết liệt, có lúc khiến cả hội trường như nghẹt thở, lại vừa mềm mỏng, khoan dung mở ra hướng đi mới cho bóng đá Việt Nam.

Bầu Đức ngồi với dáng vẻ giản dị quen thuộc, sơmi bỏ ngoài quần, nét mặt như đang cười nhưng ánh mắt lúc nào cũng rực lửa. Ông là người mở lời mạnh mẽ nhất: “Chúng ta phải làm bóng đá đàng hoàng. Không thể cứ hôm nay thắng thì thưởng cả bao tiền, mai thua thì bỏ mặc. Nếu cứ kiểu phong bì, kiểu chắp vá thì mãi mãi không có nền bóng đá tử tế”.

Phòng họp 203 quá tải trong buổi Hội thảo các ông bầu làm bóng đá. Truyền thông Việt Nam khi ấy ví hội thảo sôi nổi, hào hứng như “trận đấu 90 phút kéo dài sang hai hiệp phụ” và là tiền đề cho việc ra đời VPF. Ảnh: XUÂN HUY

Câu nói của bầu Đức bật ra như nhát búa giáng xuống bức tường im lặng khiến cánh PV lúi húi ghi chép vội vã vào sổ tay. Nó cũng là tiếng lòng của một ông bầu chịu chi hàng trăm tỉ đồng xây dựng Học viện HA Gia Lai Arsenal JMG, kiên trì đặt cược vào tương lai của lứa trẻ, thay vì chạy theo ánh hào quang tạm bợ.

Trong khi đó, bầu Thắng luôn giữ vẻ lịch lãm vốn có của một thành viên từng là đại biểu Quốc hội. Người đàn ông gắn bó suốt cả cuộc đời với Đồng Tâm Long An không nói to, cũng không dùng những từ ngữ gây sốc nhưng mỗi câu cất lên lại nặng tựa chì. “Bóng đá chuyên nghiệp không thể chỉ sống bằng túi tiền của vài ông bầu. Nếu cứ để các ông bầu tự nuôi giải, tự nuôi đội thì đến một ngày họ chán, bóng đá sẽ ra sao? Chúng ta cần một cơ chế minh bạch, công bằng để doanh nghiệp yên tâm đồng hành lâu dài”. Bầu Thắng cất giọng đĩnh đạc như một lời cảnh báo, sau những chiêm nghiệm của một người tận mắt chứng kiến bóng đá Long An đi từ đỉnh cao V-League đến vực sâu khó khăn.

Bầu Kiên, bầu Lê Tiến Anh thì đau đáu nhiều hơn đến cơ quan quản lý các giải đấu chuyên nghiệp quốc gia. Hai ông thẳng thắn chỉ ra hướng đi cho các nhà làm bóng đá Việt Nam về một cơ chế tổ chức mới, nơi CLB có tiếng nói thực sự. Người đứng đầu ban tổ chức giải không thể chỉ là cán bộ VFF, mà phải là đại diện do các CLB bầu chọn. Đó cũng chính là hạt mầm dẫn đến sự ra đời của VPF sau này, khi các đội bóng có cơ hội nắm quyền tự quyết nhiều hơn.

Từ đối thoại đến hành động...

Câu chuyện quản lý và tổ chức giải đấu được các ông bầu tranh luận sôi nổi. Vấn đề trọng tài và tiêu cực cũng trở thành tâm điểm. Bầu Đức không ngần ngại nhắc thẳng: “Nếu không cải thiện đãi ngộ, không siết chặt giám sát thì trọng tài mãi mãi là cái gai trong mắt khán giả. Đá bóng mà cứ thấp thỏm sợ sai sót, ai còn muốn đến sân nữa?”.

Bầu Thắng cũng gật gù, thêm vào: “Một trận đấu mà trọng tài xử ép thì công sức cả năm trời của cầu thủ, của doanh nghiệp đổ sông đổ biển. Phải có cách để bảo vệ sự công bằng, nếu không chúng tôi không thể tiếp tục nuôi đội bóng bằng mồ hôi nước mắt doanh nghiệp”.

Câu chuyện bản quyền truyền hình và nguồn thu tài chính cũng được đem ra tranh luận gay gắt. Nhiều ông bầu cho rằng phần lớn tiền vẫn chỉ quay vòng trong hệ thống truyền hình - quảng cáo - doanh nghiệp, còn CLB thì không có được nguồn thu bền vững. Một lần nữa, bầu Đức chua chát: “Chúng tôi bỏ tiền làm bóng đá, cuối cùng chỉ thấy tiền đi lòng vòng rồi lại quay về chỗ cũ. Vậy thì đến bao giờ mới gọi là chuyên nghiệp?”.

Bầu Đức (trái) và bầu Thắng trong buổi hội thảo, hai ông bầu tiên phong của bóng đá Việt Nam đã đóng góp rất nhiều điều hữu ích và thẳng thắn để phát triển các CLB bền vững. Ảnh: XUÂN HUY

Còn bầu Lê Tiến Anh, với sự nhẹ nhàng quen thuộc, ông nói như nhắc nhở: “Chúng ta đừng đốt giai đoạn. Bóng đá không thể xây nhà từ nóc. Phải có nền móng vững chắc thì mới trường tồn”.

Từ những tâm tư lẫn những chia sẻ gai góc ở cuộc đối thoại của các ông bầu cùng lãnh đạo VFF, báo Pháp Luật TP.HCM đã ghi lại nhiều vấn đề nổi cộm và đem ra mổ xẻ chi tiết với nhiều chuyên gia bóng đá. Bên cạnh những lời phàn nàn, các ông bầu cũng gửi gắm ước vọng dài hạn. Bầu Đức nhấn mạnh đào tạo trẻ là con đường duy nhất để bóng đá Việt Nam đi xa.

Cũng từ sau diễn đàn này, báo đã khởi xướng ý tưởng về một giải thưởng tôn vinh tinh thần đẹp, khuyến khích cầu thủ chơi fair play. Cố nhà báo Minh Hùng sau đó hiện thực hóa ý tưởng ấy bằng Giải thưởng Fair Play - Bóng đá cao thượng, một sáng kiến duy trì trong suốt 10 năm đã tôn vinh nhiều tấm gương đẹp và tận tụy của làng bóng Việt Nam.

Đáng nhớ hơn, sự kiện “Đối thoại - Doanh nghiệp làm bóng đá và hướng đi cho bóng đá Việt Nam” hồi giữa tháng 9-2011 không chỉ gói gọn trong những cuộc tranh luận. Sau hội thảo, bóng đá Việt Nam chứng kiến một bước ngoặt khi VPF được thành lập không lâu sau đó, đưa CLB vào trung tâm của bộ máy điều hành giải.

Dẫu còn nhiều tranh cãi trong cách vận hành nhưng đây là một động thái đẹp cho thấy trọng lượng tiếng nói từ những ông bầu. Bên cạnh đó, Giải thưởng Fair Play do Pháp Luật TP.HCM chủ xướng, trở thành một cuộc chơi lớn có giá trị tinh thần hiếm hoi, góp phần làm dịu bớt những ồn ào tiêu cực trong đời sống bóng đá.

14 năm đã trôi qua, nhiều ông bầu đã rời bỏ sân cỏ, một số CLB giải thể nhưng dư âm của buổi đối thoại do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức vẫn để lại nhiều giá trị lớn. Tiếng nói mạnh mẽ của nhiều doanh nhân đã tạo nên một bản hợp xướng đặc biệt, mở ra chặng đường mới cho bóng đá Việt Nam. Và quan trọng hơn, nó cho thấy vai trò của báo chí có thể trở thành chất xúc tác, kiến tạo diễn đàn, góp phần thúc đẩy nền bóng đá bước sang trang mới.

Chữ "TÂM" cho các ông bầu Cuối thập niên 2000 đầu 2010, bóng đá Việt Nam trải qua giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ: Từ phong trào bán chuyên sang các giải chuyên nghiệp với sự xuất hiện ngày càng nhiều của doanh nghiệp và những ông bầu giàu tiềm lực kinh tế. Tuy nhiên, thị trường bóng đá lúc này cũng lộ rõ nhiều vấn đề: Tiêu cực trên sân cỏ, quản trị giải đấu chưa minh bạch, quan hệ giữa CLB - VFF - đơn vị tổ chức giải (sau này là VPF) còn nhiều tranh luận. Trong bối cảnh đó, báo Pháp Luật TP.HCM đã chủ động làm cầu nối để tập hợp các ™ông bầu∫, những nhân vật có tiếng, có ảnh hưởng nhằm đối thoại, chia sẻ và tìm hướng đi cho bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Báo Pháp Luật TP.HCM đã đăng nhiều loạt bài, phóng sự và ảnh về những khoảnh khắc khi các ông bầu bước vào phòng họp 203 để tranh luận, đồng thời mở ra con đường mới cho bóng đá Việt Nam. Các nhà tổ chức đã tặng cho mỗi ông bầu một chữ "TÂM", biểu tượng cho khao khát làm bóng đá một cách tử tế. Những phát biểu thẳng thắn, có khi hài hước, có khi xót xa... tất cả đều được báo Pháp Luật TP.HCM ghi lại như một tư liệu tham khảo khi người làm bóng đá Việt Nam nhìn lại quãng đường hơn hai thập niên chuyên nghiệp hóa.