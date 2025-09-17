Ngôi sao Real Kylian Mbappe giãi bày sau “cú đúp” ngược dòng 17/09/2025 12:24

Ngôi sao Real Kylian Mbappe ghi cả hai bàn giúp đội nhà ngược dòng đánh bại Marseille. Ảnh: REAL MADRID CONFIDENCIAL

Mbappe cảm thấy vui khi phải tuân theo chỉ đạo đấu pháp của HLV Xabi Alonso, anh chăm chỉ di chuyển không bóng để “giúp đội hướng đến mục tiêu giành danh hiệu”.

Tại trận đấu trên sân Santiago Bernabeu, cầu thủ chạy cánh Timothy Weah đưa đội khách vươn lên dẫn trước ở phút 22, trước khi Mbappe gỡ hòa 1-1 bằng quả phạt đền sau đó bảy phút.

Hậu vệ Dani Carvajal – người vào thay Trent Alexander-Arnold chấn thương chỉ sau 5 phút – bị truất quyền thi đấu trong hiệp hai vì húc đầu thủ môn Geronimo Rulli, trước khi Mbappe thực hiện thành công quả phạt đền muộn để nâng thành tích lên 50 bàn trong 64 trận cho Madrid.

“Tôi cảm thấy rất tốt. Tôi không nghĩ đến việc trở thành thủ lĩnh của đội, tôi chỉ nghĩ đến việc là chính mình và nghĩ cho tập thể. Xabi muốn chúng tôi đoạt lại bóng nhanh hơn. Chúng tôi phải hiểu mình cần làm gì, quyết tâm làm gì bởi vì chúng tôi muốn chiến thắng. Tôi làm những gì HLV yêu cầu. Ông ấy muốn chúng tôi pressing cao, đoạt bóng ở khu vực trên sân, rồi từ đó tạo ra cơ hội. Chúng tôi sẽ quen dần và điều đó sẽ giúp đội giành danh hiệu. … Tôi muốn giúp đội, dù là ghi bàn, pressing hay kiến tạo”, ngôi sao Real Kylian Mbappe chia sẻ với Movistar.

Mùa này, Mbappe đã ghi 6 bàn, gồm 4 ở La Liga và 2 ở Champions League.

HLV Alonso chỉ đạo Mbappe. Ảnh: YAHOO-SPORT

Trong khi đó, HLV Alonso chia sẻ về ngôi sao Real Kylian Mbappe: “Cậu ấy tạo ra ảnh hưởng khó tin. Đội đã tìm thấy tinh thần Champions League tại Bernabeu. Thẻ đỏ của Carvajal là có thể tránh được, thật tiếc, chúng tôi sẽ phải nói chuyện lại về việc này”.

Đối đầu trước Marseille, HLV Alonso chọn Rodrygo và Franco Mastantuono đá chính ở hai cánh, trong khi ngôi sao Vinícius Junior phải ngồi dự bị lần thứ hai mùa này.

“Chúng tôi cần Vini, Rodrygo, Franco, Brahim. Nếu có những cuộc nói chuyện riêng thì chúng ở lại Valdebebas hoặc phòng thay đồ. Sẽ có thời điểm cho tất cả mọi người. Không ai nên cảm thấy bị xúc phạm nếu không được ra sân một trận, lịch thi đấu là vô cùng khắc nghiệt”, HLV Alonso bật mí.

Theo UEFA, Mastantuono trở thành cầu thủ trẻ nhất đá chính cho Real Madrid tại Champions League. Ở tuổi 18 và 33 ngày, tiền vệ người Argentina đã phá kỷ lục do tiền đạo người Brazil Endrick lập năm ngoái (18 tuổi, 73 ngày khi đá chính gặp Lille).

Thủ môn Thibaut Courtois cho biết lối chơi tập thể của đội đã thay đổi dưới thời Alonso so với người tiền nhiệm Carlo Ancelotti.

“Vấn đề là khi bạn không phòng ngự với đủ 11 người, với cả đội hình. Giờ đây HLV rất chú ý đến các cầu thủ chạy cánh và cả Kylian, cùng những tiền vệ tấn công như Arda. Họ phải lùi về nhanh sau tìm bóng và điều đó thay đổi rất nhiều, đó là sự khác biệt. Chúng tôi phải tiếp tục duy trì”, thủ môn Courtois chia sẻ với Movistar.

Trận Champions League tiếp theo của Madrid là chuyến làm khách trước Kairat Almaty tại Kazakhstan vào ngày 30-9, trước khi tiếp đón Juventus vào ngày 22-10.