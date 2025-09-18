HLV Pep Guardiola cảnh giác mối đe dọa từ học trò cũ Bruyne 18/09/2025 16:02

Cuộc chiến giữa Man City và đại diện nước Ý là tâm điểm của bóng đá châu Âu với màn đối đầu giữa hai nhà cầm quân đẳng cấp thế giới: HLV Pep Guardiola và Antonio Conte. Cả hai từng nhiều lần chạm trán tại Ngoại hạng Anh và giờ đây lại tái ngộ trong bối cảnh mới, khi Conte đã kịp đưa Napoli trở lại đỉnh cao Serie A. Chỉ trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt, Conte đã tái hiện kỳ tích mà ông từng làm được ở Chelsea năm 2016, khi biến một đội bóng vừa xếp thứ 10 mùa trước thành nhà vô địch ngay lập tức.

HLV Pep Guardiola trong buổi họp báo trước trận đã dành sự tôn trọng đặc biệt cho người đồng nghiệp đến từ Ý. Ông thừa nhận luôn thích thú khi đối đầu với những chiến lược gia hàng đầu như Conte, Klopp hay Mourinho, bởi mỗi trận đấu đều đem đến những trải nghiệm khác biệt và những bài học quý giá.

Guardiola cho biết ông đã học được rất nhiều từ những cuộc chạm trán ấy, và Conte chính là mẫu HLV mà ông đánh giá ngang hàng với các đối thủ khó chịu nhất từng đối đầu. Đối với Pep, Napoli dưới bàn tay Conte không chỉ là nhà vô địch nước Ý, mà còn là một trong những đội bóng đáng gờm nhất tại Champions League mùa này.

HLV Conte và nhạc trưởng Kevin De Bruyne sẽ tìm mọi cách để đánh bại đối thủ lớn Man City ngay tại sân Etihad. Ảnh: EPA.

Sự nguy hiểm của Napoli càng được nhân đôi bởi một gương mặt vô cùng quen thuộc với người hâm mộ Manchester City: Kevin De Bruyne. Sau một thập kỷ cống hiến cho nửa xanh thành Manchester với sáu chức vô địch Premier League và một Champions League, ngôi sao người Bỉ đã rời Etihad trong mùa hè vừa qua để gia nhập Napoli theo dạng chuyển nhượng tự do.

Quyết định này từng gây chấn động, bởi De Bruyne vốn được xem là biểu tượng trong kỷ nguyên thành công rực rỡ của HLV Pep Guardiola. Giờ đây, anh trở lại Etihad với tư cách là đối thủ, và đáng chú ý hơn, anh đã hòa nhập cực nhanh tại đội bóng mới khi ghi hai bàn trong ba trận đầu tiên tại Serie A.

HLV Pep Guardiola không giấu được sự lo lắng xen lẫn ngưỡng mộ khi nói về học trò cũ. Ông thừa nhận từng dự đoán rằng rồi cũng sẽ có ngày phải đối mặt với De Bruyne, nhưng không nghĩ nó đến nhanh đến thế. “Trong phần ba cuối sân, cậu ấy là một cầu thủ không thể ngăn cản. Chúng tôi phải hết sức cẩn thận”, Pep cảnh báo. Tuy nhiên, ông cũng chia sẻ mong muốn được gặp lại De Bruyne sau trận để trò chuyện, cho thấy sự tôn trọng và tình cảm mà cả hai vẫn dành cho nhau.

HLV Pep Guardiola cảnh giác cao độ học trò cũ Bruyne. Ảnh: EPA.

Bên phía Napoli, HLV Conte đã mang đến sự chắc chắn về chiến thuật cho Napoli và hồi sinh tinh thần chiến thắng. Mùa trước, Napoli vượt qua Inter Milan chỉ với 1 điểm nhiều hơn để giành scudetto, khẳng định sự trở lại mạnh mẽ sau giai đoạn sa sút. Với lối chơi giàu năng lượng, kỷ luật và hiệu quả, đội bóng miền Nam nước Ý đang trở thành ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch châu Âu. Conte, với triết lý pressing và khả năng xoay tua chiến thuật linh hoạt, đã biến Napoli thành một cỗ máy thi đấu bền bỉ, rất khó bị đánh bại.

Manchester City, dù vẫn giữ được vị thế ứng cử viên số một cho chức vô địch, nhưng rõ ràng phải đối diện với nhiều thách thức. Họ vừa mất đi một trong những nhạc trưởng lớn nhất trong lịch sử CLB, và việc tái cấu trúc tuyến giữa không hề đơn giản. Dù có những ngôi sao như Rodri, Foden hay Bernardo Silva, khoảng trống mà De Bruyne để lại vẫn rất lớn. Chính vì vậy, cuộc đối đầu này còn là phép thử để HLV Pep Guardiola chứng minh rằng đội bóng của ông có thể bước tiếp mà không còn người học trò thân tín.

Ngoài khía cạnh chuyên môn, trận đấu còn chứa đựng những giá trị cảm xúc đặc biệt. Người hâm mộ Man City chắc chắn sẽ dành cho De Bruyne sự chào đón nồng nhiệt trong lần đầu trở lại. Anh là cầu thủ tài năng và cũng là biểu tượng gắn bó và tận hiến cho CLB. Hình ảnh De Bruyne tung ra những đường chuyền sắc lẹm, những cú sút xa uy lực đã trở thành ký ức không thể phai trong tâm trí cổ động viên. Và giờ, ký ức ấy sẽ đối diện với thực tại khi anh đứng ở phía bên kia chiến tuyến.

Tiền vệ người Bỉ trở về mái nhà xưa Etihad nhưng ở bên kia chiến tuyến. Ảnh: EPA.

Sự kiện này khiến màn so tài giữa Man City và Napoli trở thành một trong những trận cầu được chờ đợi nhất vòng bảng Champions League năm nay. Cuộc đối đầu giữa hai đội bóng mạnh là câu chuyện của những nhà cầm quân tài ba, của một ngôi sao trở lại mái nhà xưa với tư cách kẻ thách thức. Với HLV Pep Guardiola, đồng nghiệp Conte là đối thủ vừa đáng gờm vừa truyền cảm hứng. Còn với De Bruyne rất muốn cho Man City thấy anh ở tuổi 34 vẫn có thể làm nên khác biệt ở sân chơi danh giá nhất châu Âu.

Chính vì thế, sân Etihad vào rạng sáng 19-9 (giờ Việt Nam) sẽ rất nóng bỏng trong một bữa tiệc bóng đá đỉnh cao, với cuộc đua khốc liệt giữa những chiến lược gia kiệt xuất và những ngôi sao sáng giá nhất hành tinh.