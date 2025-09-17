VCK U-17 QUỐC GIA – CÚP THÁI SƠN NAM 2025 Con trai Quang Hải lập công, CLB TP.HCM cũng không thể thắng 17/09/2025 22:33

Con trai Quang Hải (Khánh Hòa), Nguyễn Quang Khôi thể hiện tốt nhưng đội cũng không thắng.

CLB TP.HCM nhập cuộc trước CA. Hà Nội với quyết tâm thắng trận để giành vé vào tứ kết sớm. Đội chủ nhà nắm thế chủ động ngay sau tiếng còi khai cuộc và tạo ra nhiều tình huống sóng gió nhờ sự cơ động và mạnh mẽ của bộ đôi tiền đạo Quang Hưng và Quang Hải. Chính 2 cầu thủ này đã có một pha phối hợp rất đẹp mắt để khai thông thế bế tắc ở phút 17. Quang Hưng ngoặt bóng bên cánh trái trước khi căng ngang vừa tầm để Quang Khôi đặt lòng cận thành, ghi bàn cho CLB TP.HCM.

VCK U-17 Quốc gia, CLB TP.HCM hòa CA. Hà Nội 1-1. Ảnh: CTP

Tuy nhiên, cơn mưa nặng hạt sau đó khiến lối chơi bóng nhỏ, kỹ thuật của đội chủ nhà gặp ảnh hưởng. Nắm thế chủ động nhưng các pha bóng trước khu vực 16m50 của đối phương từ phía CLB TP.HCM là không thực sự tạo nên sóng gió lớn bởi những vũng nước đã cản lực đi của bóng. Ứng biến trước thời tiết không thuận lợi, CA. Hà Nội chủ trương nhồi bóng dài và bổng cho các chân sút kết thúc. Tình huống này đã được cụ thể hóa bằng bàn gỡ ở phút 52 khi Gia Huấn chuyền bóng từ pha đá phạt để Quốc Đạt bật cao đánh đầu, gỡ hòa 1-1.

Sau bàn thắng thắng, CA. Hà Nội chơi tự tin và hưng phấn hơn. Thể lực, thể hình tốt hơn càng giúp cho đội khách chọn lối chơi thiên về thể lực nên kiểm soát bóng tốt hơn, tạo ra được những cơ hội ăn bàn rõ ràng hơn. Tuy vậy, CA. Hà Nội không thể có thêm bàn thắng. Bên kia chiến tuyến, CLB TP. HCM cũng có vài tình huống sóng gió nhưng không thể ghi bàn, đành chấp nhận trận hòa 1-1.

SHB Đà Nẵng thắng TX. Nam Định 1-0. Ảnh: CTP

Trong lúc đó, SHB. Đà Nẵng đánh bại Nam Định với tỷ số 1-0. Nguyễn Đình Giang là tác giả của bàn thắng cho đội bóng bên bờ sông Hàn ở phút 42. Phút 85, SHB Đà Nẵng chỉ còn chơi với 10 người khi Đinh Xuân Xiêng bị thẻ đỏ rời sân. Dù vậy, thời gian ngắn ngủi hơn người ấy không giúp cho Nam Định gỡ hòa.

Sau lượt trận thứ hai, CLB bóng đá TP.HCM có 4 điểm, tạm dẫn đầu. Hai đội SHB Đà Nẵng và Nam Định cùng có 3 điểm, chia nhau 2 vị trí tiếp theo.

KẾT QUẢ

SHB Đà Nẵng – Nam Định: 1-0

CA.Hà Nội – CLB bóng đá TP.HCM: 1-1

Lịch thi đấu ngày ngày 18/9:

13h30 PVF-CAND – An Giang

13h30 Thể Công – TP.HCM

15h30 Hà Nội – Becamex TP.HCM

15h30 HA.Gia Lai – SL.Nghệ An

Bảng A