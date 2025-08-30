Nóng: Doãn Ngọc Tân, Quang Hải, Hai Long không lên tuyển Việt Nam 30/08/2025 12:53

(PLO)- Đội tuyển Việt Nam bước vào giai đoạn tập huấn quan trọng cho hành trình vòng loại cuối cùng Asian Cup 2027, nhưng sự vắng mặt bất ngờ của các trụ cột buộc HLV Kim Sang-sik phải bổ sung cầu thủ.

Ngày 29-8, các cầu thủ tuyển Việt Nam đã chính thức hội quân tại Hà Nội. Lần tập trung lần này vừa quen thuộc, vừa mới mẻ, bởi bên cạnh những trụ cột đã gắn bó lâu năm, ban huấn luyện cũng mạnh dạn trao cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ tiềm năng, thể hiện quyết tâm làm mới lực lượng và tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh trong nội bộ đội tuyển Việt Nam.

Danh sách triệu tập cho thấy sự pha trộn giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Những nòng cốt như Nguyễn Quang Hải, Hoàng Đức, Duy Mạnh, Tuấn Hải, Nguyễn Thành Chung hay Châu Ngọc Quang, Tiến Linh,… tiếp tục góp mặt.

Bên cạnh đó, những cái tên ít được chú ý trước đây như tiền đạo trẻ Phạm Gia Hưng, hậu vệ Trần Hoàng Phúc hay trung vệ Đinh Quang Kiệt cũng lần đầu được trao cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia. Đây có thể xem là một động thái cho thấy sự đầu tư dài hạn của HLV Kim Sang-sik trong việc chuẩn bị nhân sự hướng đến những mục tiêu lớn.

Hai Long cùng với Doãn Ngọc Tân và Quang Hải đều không lên tuyển quốc gia lần này do chấn thương. Ảnh: CCT.

Tuy nhiên, hành trình tập trung lần này không tránh khỏi những biến động ngoài ý muốn. Trước ngày hội quân, tiền vệ kỳ cựu Doãn Ngọc Tân gặp chấn thương khá nghiêm trọng sau pha va chạm trong trận Thanh Hóa thua chủ nhà Hà Tĩnh 0-1 ở vòng 3 V-League. Cầu thủ 31 tuổi bị gãy xương sườn, phải nhập viện cấp cứu. Dù sức khỏe hiện đã ổn định, Doãn Ngọc Tân chắc chắn không kịp bình phục để góp mặt trong đợt tập trung này. Đây là mất mát lớn, bởi kinh nghiệm và sự bền bỉ của tiền vệ trung tâm này rất cần thiết cho tuyến giữa của đội tuyển.

Chưa hết, hai cầu thủ quan trọng khác là Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Hai Long cũng phải vắng mặt vì chấn thương. Điều này khiến ban huấn luyện buộc phải điều chỉnh nhân sự. HLV Kim Sang-sik đã quyết định gọi bổ sung hậu vệ trái Phan Du Học của HA Gia Lai.

Theo VFF, cầu thủ sinh năm 2001 này trưởng thành từ Học viện HA Gia Lai JMG khóa 4, vốn đã quen thuộc với người hâm mộ trẻ nhờ lối chơi máu lửa và khả năng công thủ toàn diện. Du Học từng được góp mặt ở đội U-23 Việt Nam trong những năm trước, và màn trình diễn ổn định ở V-League mùa này đã giúp anh lọt vào mắt xanh của ban huấn luyện.

HLV Kim Sang-sik giao đội tuyển Việt Nam cho phó tướng Đinh Hồng Vinh. Ảnh: CCT.

Phan Du Học đã nhanh chóng có mặt tại Hà Nội để hòa nhập cùng đồng đội. Và tính đến thời điểm này, lực lượng đội tuyển Việt Nam đã gần đầy đủ, với sự góp mặt của các cầu thủ đến từ Hà Nội FC, Công an Hà Nội, Ninh Bình, Nam Định, Công An TP.HCM và HA Gia Lai. Riêng nhóm cầu thủ của Thể Công Viettel và Becamex TP.HCM sẽ chỉ lên hội quân sau ngày 30-8, bởi họ còn phải hoàn thành trận muộn của vòng 3 V-League.

Đáng chú ý, trong giai đoạn này, HLV trưởng Kim Sang-sik bận nắm tuyển U-23 cho vòng loại U-23 châu Á 2026, nên đội tuyển Việt Nam sẽ tạm thời do trợ lý Đinh Hồng Vinh trực tiếp điều hành. Đây là một cơ hội để ông Vinh thể hiện khả năng, đồng thời giúp ban huấn luyện chính có thêm góc nhìn khách quan về phong độ và tinh thần các cầu thủ.

Theo kế hoạch, trong thời gian đóng quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, đội tuyển Việt Nam có hai trận đấu giao hữu để rà soát lực lượng. Ngày 4-9, các học trò của HLV Kim Sang-sik sẽ chạm trán Công an Hà Nội, một đối thủ sở hữu dàn nội binh chất lượng cùng nhiều tuyển thủ quốc gia.

Các tuyển thủ quốc gia đá tập với 2 quân xanh trong nước, còn đội U-23 chuẩn bị cho vòng loại U-23 châu Á diễn ra trên sân Việt Trì vào đầu tháng 9. Ảnh: CCT.

Ba ngày sau, ngày 7-9, đội tuyển quốc gia sẽ thử sức với nhà đương kim vô địch Nam Định cũng đang thi đấu khá ấn tượng tại V-League. Hai trận đấu này là bài kiểm tra nhẹ nhàng, giúp các cầu thủ duy trì nhịp thi đấu, đồng thời cho ban huấn luyện chú ý đến khả năng thích nghi của những nhân tố mới.

Đợt hội quân trong dịp FIFA Days lần này vừa là một bước chuẩn bị cho các trận đấu ở vòng loại Asian Cup 2027, vừa là dịp để ban huấn luyện xây dựng chiều sâu đội hình, rèn luyện bản lĩnh cho thế hệ trẻ. Trong bối cảnh nhiều trụ cột gặp chấn thương, sự xuất hiện của các gương mặt mới như Phạm Gia Hưng, Đinh Quang Kiệt hay Phan Du Học chính là điểm nhấn tích cực, mở ra mong mỏi về một diện mạo tươi mới cho tuyển Việt Nam.