Bầu Đoan bị điều tra, CLB Đông Á Thanh Hóa chuyển giao khẩn cấp 29/08/2025 20:11

(PLO)- Bóng đá xứ Thanh xôn xao trước thông tin liên quan đến bầu Đoan – ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Đông Á, đồng thời là Chủ tịch CLB Đông Á Thanh Hóa bị điều tra.

Đêm 28-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi làm việc của ông, tạo nên một cơn chấn động trong làng bóng đá Việt Nam. Ngay sau đó, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa đã gửi tờ trình gửi lên Chủ tịch UBND tỉnh, đề nghị khẩn cấp tìm phương án chuyển giao công tác quản lý đội bóng Đông Á Thanh Hóa nhằm đảm bảo CLB không bị ảnh hưởng đến việc tham dự V-League 2025-2026.

Theo tờ trình này, Liên đoàn bóng đá Thanh Hóa được đề nghị tạm thời tiếp quản và điều hành CLB để duy trì hoạt động huấn luyện, thi đấu đúng quy định của ban tổ chức giải. Đây được xem là bước đi cần thiết để đội bóng không bỏ giải giữa chừng, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử bóng đá Thanh Hóa.

Bên cạnh đó, Sở cũng kiến nghị UBND tỉnh nghiên cứu phương án lâu dài, kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân có đủ tiềm lực tài chính tham gia tiếp quản để bảo đảm sự phát triển ổn định, phù hợp với quy chế bóng đá chuyên nghiệp.

Đội bóng Đông Á Thanh Hóa sẽ chuyển giao về Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. Ảnh: CCT.

CLB Thanh Hóa từng trải qua nhiều biến động về nhà tài trợ và chủ quản. Năm 2020, trên cơ sở đề nghị của Tập đoàn Đông Á, Ban Chấp hành Liên đoàn bóng đá Thanh Hóa ban hành nghị quyết thành lập Công ty TNHH một thành viên bóng đá Đông Á Thanh Hóa, qua đó đội bóng chính thức đổi tên thành Đông Á Thanh Hóa. Khi ấy, ông Cao Tiến Đoan trở thành Chủ tịch CLB, mở ra một giai đoạn mới đầy tham vọng.

Quãng thời gian này đã mang lại cho đội bóng xứ Thanh những danh hiệu lịch sử. Chỉ trong hai mùa 2023 và 2023-2024, CLB giành liền hai Cúp Quốc gia, đồng thời đoạt luôn Siêu Cúp Quốc gia 2023. Tại V-League 2023, đội bóng còn về đích ở vị trí thứ 4, thành tích tốt nhất trong nhiều năm, khẳng định tên tuổi trên bản đồ bóng đá Việt Nam.

Dấu ấn lớn nhất dưới thời bầu Đoan chính là việc mời được HLV người Bulgaria Velizar Popov, người thổi vào đội một lối chơi tấn công giàu sức hút, đồng thời mạnh dạn trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Sự xuất hiện của những gương mặt tiềm năng từ lò đào tạo địa phương, kết hợp với các ngoại binh chất lượng, đã giúp Đông Á Thanh Hóa trở thành một trong những CLB đáng xem nhất giải.

Ông bầu Cao Tiến Đoan trong ngày ra mắt HLV trưởng. Ảnh: CCT.

Tuy nhiên, kể từ khi HLV Popov chia tay sau mùa giải 2024, đội bóng dần rơi vào tình trạng chệch choạc. Ba vòng đấu đầu tiên của V-League 2025-2026 khép lại, Đông Á Thanh Hóa chỉ giành được một điểm, tạm đứng cuối bảng xếp hạng cùng Hà Nội FC, HA Gia Lai và SHB Đà Nẵng. Kết quả này khiến áp lực càng đè nặng lên tập thể vốn đang trong giai đoạn đầy bất ổn ngoài sân cỏ.

Trong bối cảnh đó, việc UBND tỉnh và Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch nhanh chóng vào cuộc là tín hiệu tích cực. Giới chuyên môn nhận định, nếu đội bóng kịp thời ổn định bộ máy quản lý và có phương án tài chính rõ ràng, thì nhiều khả năng sẽ vượt qua khó khăn.

Bóng đá Thanh Hóa hy vọng vượt qua khó khăn trước mắt. Ảnh: CCT.

Bóng đá Thanh Hóa vốn gắn liền với niềm đam mê cuồng nhiệt của người hâm mộ địa phương. Trải qua nhiều lần đổi tên, đổi chủ, từ Halida, FLC cho đến Đông Á, đội bóng vẫn luôn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ khán giả. Chính điều này đã tạo nên nét đặc biệt hiếm có, khi sân Thanh Hóa chưa bao giờ nguội lạnh.

Với việc Liên đoàn bóng đá Thanh Hóa tạm thời điều hành CLB sẽ giúp các cầu thủ tập trung ổn định tinh thần và chờ sự xuất hiện của một nhà tài trợ mới. Các doanh nghiệp xứ Thanh cũng đang được kỳ vọng nhập cuộc, giống như cách Đông Á từng làm năm 2020. Với nền tảng truyền thống, sự cuồng nhiệt của cổ động viên và tinh thần chiến đấu bền bỉ, CLB Thanh Hóa có thể vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.