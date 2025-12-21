Becamex TP.HCM FC vô địch Giải Bóng đá Thiếu niên Quốc tế U-13 Việt Nam – Nhật Bản 21/12/2025 19:28

Sau bốn ngày thi đấu sôi nổi và giàu cảm xúc, Giải Bóng đá Thiếu niên Quốc tế U-13 Việt Nam – Nhật Bản lần thứ VII năm 2025, diễn ra từ ngày 18 đến 21-12 tại Thành phố mới Bình Dương, đã chính thức khép lại, để lại nhiều dấu ấn cả về chuyên môn lẫn ý nghĩa giao lưu quốc tế.

Giải đấu năm nay quy tụ 12 đội bóng thiếu niên đến từ ba quốc gia gồm Nhật Bản, Việt Nam và Singapore. Trong đó, phía Nhật Bản có năm đội là Shimizu S-Pulse Mishima, Vanraure Hachinohe, Vegalta Sendai, Kawasaki Frontale Todoroki và Kawasaki Frontale Ikuta. Đội Albirex Niigata đại diện cho Singapore.

Sáu đội bóng Việt Nam tham dự gồm An Giang FC, Đội bóng trẻ Đồng Nai, Đồng Tháp FC, Hà Nội FC, Becamex TP.HCM FC và TP.HCM FC.

Giải đấu năm nay quy tụ 12 đội bóng thiếu niên đến từ ba quốc gia. Ảnh: TV.

Kết thúc giải, Becamex TP.HCM FC xuất sắc giành chức vô địch. Thành tích này cho thấy sự phát triển tích cực của bóng đá trẻ Việt Nam cũng như hiệu quả từ quá trình đầu tư, đào tạo bài bản trong những năm gần đây.

Xếp sau là Kawasaki Frontale Todoroki ở vị trí á quân, Kawasaki Frontale Ikuta đứng hạng ba, Shimizu S-Pulse xếp hạng tư.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Hanoi FC, Trung tâm Thể thao Thống Nhất TP.HCM, Vegalta Sendai, An Giang FC, Truong Tuoi Dong Nai FC, Dong Thap FC, Vanraure Hachinohe và Albirex Niigata.

Về các danh hiệu cá nhân, thủ môn Nguyễn Văn Quân của Becamex TP.HCM FC được trao giải Thủ môn xuất sắc nhất.

Vũ Ngọc Duy, cũng của Becamex TP.HCM FC, giành danh hiệu Vua phá lưới với 13 bàn thắng trong suốt mùa giải. Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thuộc về ISORA AIBA của Kawasaki Frontale Todoroki.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Ono Masuo, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM, cho biết:

“Đây là lần thứ 7 giải đấu được tổ chức. Tôi cũng đã xem trận đấu vừa diễn ra và muốn dành một tràng pháo tay thật lớn cho sự thi đấu hết mình đến phút cuối của các bạn, sự phối hợp đồng đội tuyệt vời, và trên hết là niềm đam mê dành cho bóng đá. Xin chân thành cảm ơn các em và Ban tổ chức đã nỗ lực hết mình”.

Ông Ono Masuo, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM phát biểu tại sự kiện. Ảnh: TV.

Ông Ono Masuo nhấn mạnh, trong bối cảnh các quốc gia Nhật Bản, Việt Nam, Singapore và ASEAN đã và đang xây dựng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác lâu dài, sự giao lưu giữa con người đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Giải đấu không chỉ là nơi so tài kỹ thuật bóng đá mà còn là dịp để các cầu thủ trẻ giao lưu, kết nối và nuôi dưỡng tình bạn vượt qua biên giới quốc gia. Ông bày tỏ tin tưởng rằng những trải nghiệm trên sân cỏ sẽ trở thành nguồn sức mạnh giúp các em trưởng thành hơn trong tương lai.

Đại diện Ban tổ chức, ông Đặng Trình Chỉnh cho biết Giải Bóng đá Thiếu niên Quốc tế U-13 Việt Nam – Nhật Bản lần thứ VII năm 2025 tiếp tục nhận được sự quan tâm và ủng hộ của các cơ quan ngoại giao cùng sự đồng hành của các đối tác hai nước, qua đó khẳng định đây không chỉ là một giải đấu chuyên môn mà còn là hoạt động giao lưu thể thao và văn hóa giàu ý nghĩa.

Becamex TP.HCM FC xuất sắc giành chức vô địch Giải Bóng đá Thiếu niên Quốc tế U-13 Việt Nam – Nhật Bản lần thứ VII năm 2025. Ảnh: TV.

Theo ông Đặng Trình Chỉnh, với sự tham gia của 12 đội bóng đến từ Việt Nam, Nhật Bản và Singapore, giải đấu ngày càng khẳng định uy tín và quy mô quốc tế, đồng thời tạo môi trường thi đấu công bằng, chuyên nghiệp và giàu tính giáo dục cho các cầu thủ trẻ.

Nhiều cầu thủ từng tham dự giải ở các mùa trước nay đã trưởng thành, góp mặt trong các đội tuyển trẻ quốc gia và các học viện bóng đá chuyên nghiệp, cho thấy giá trị dài hạn của giải đấu.

Giải Bóng đá Thiếu niên Quốc tế U-13 Việt Nam – Nhật Bản 2025 do CLB Kawasaki Frontale và Becamex TP.HCM FC đồng chủ trì, phối hợp cùng Tập đoàn Becamex và Công ty TNHH Becamex Tokyu tổ chức.

Ra đời từ năm 2018 nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản, giải đấu đến nay đã trở thành một biểu tượng của ngoại giao thể thao, góp phần nuôi dưỡng ước mơ, phát hiện tài năng trẻ và tăng cường tình hữu nghị giữa các quốc gia.