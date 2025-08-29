Champions League kịch tính khi PSG chạm trán các “ông lớn” Anh 29/08/2025 10:56

(PLO)-Nhà đương kim vô địch (ĐKVĐ) Paris Saint-Germain (PSG) sẽ chạm trán Bayern, Barcelona ở vòng bảng khiến Champions League kịch tính sau lễ bốc thăm.

Champions League kịch tính ngay từ lễ bốc thăm. Ảnh: AI

Trong khi đó, đội từng 15 lần vô địch - Real Madrid sẽ gặp Manchester City và Liverpool, tạo nên loạt trận siêu kinh điển.

PSG cũng sẽ đối đầu các CLB Ngoại hạng Anh gồm Tottenham Hotspur và Newcastle United, cùng với Atalanta và Bayer Leverkusen. Đây là thể thức vòng bảng mới được áp dụng từ mùa trước, trong đó mỗi đội sẽ thi đấu 8 trận gồm 4 trận sân nhà và 4 trận sân khách.

Real Madrid tiếp tục đụng độ Man City lần thứ 5 liên tiếp và sẽ hành quân đến sân Liverpool, nơi Trent Alexander-Arnold có màn “tái ngộ” CLB cũ sau khi rời Anfield để gia nhập Real ở kỳ chuyển nhượng hè vừa qua.

Ngoài ra, Real còn gặp Juventus trên sân nhà và sẽ có chuyến đi dài đến Đông Âu để đối đầu với Kairat Almaty (Kazakhstan), đội bóng gây bất ngờ khi loại Celtic ở vòng play-off để lần đầu tiên góp mặt tại Champions League.

Theo kết quả bốc thăm, đội đứng đầu bảng vòng bảng mùa trước – Liverpool cũng sẽ chạm trán Inter Milan, Atletico Madrid và Eintracht Frankfurt.

Đại diện bóng đá Đức - Bayern Munich gặp Chelsea, Arsenal và Club Brugge.

Manchester City của HLV Pep Guardiola đối đầu Dortmund, Leverkusen, Napoli, đồng thời hành quân đến Tây Ban Nha gặp Real Madrid và Villarreal.

Á quân mùa trước - Inter Milan sẽ gặp Liverpool, Arsenal và làm khách trước Dortmund và Atletico.

CLB vô địch La Liga và vào bán kết mùa trước - Barcelona lợi thế khi phải tiếp PSG trên sân nhà, đồng thời làm khách trước Chelsea và Newcastle. Đây cũng là bảng đấu Champions League kịch tính nhất mùa giải.

Arsenal từng bán kết mùa trước, sẽ lần lượt gặp Atletico Madrid, Club Brugge và đặc biệt là Bayern – đối thủ mà họ đã 14 lần đụng độ và không thắng trong 5 trận gần nhất.

Giải Ngoại hạng Anh có nhiều đại diện nhất với 6 CLB: Liverpool, Arsenal, Man City, Chelsea, Newcastle và Tottenham (vô địch Europa League).

Đại diện nước Anh - Tottenham sẽ gặp Dortmund, Villarreal và PSG.

Nhà ĐKVĐ Serie A - Napoli sẽ quyết chiến với Chelsea, Man City, Frankfurt và Benfica. Trong khi đó, Newcastle trở lại Champions League kịch tính nhưng rơi vào bảng đấu khó khi họ phải gặp Barca, PSG, Benfica và Leverkusen.

Giai đoạn vòng bảng sẽ diễn ra từ 16-9 đến 28-1 với 36 đội thi đấu 8 lượt trận. Vòng knock-out bắt đầu từ tháng 2 và trận chung kết sẽ diễn ra ngày 30-5 tại Puskas Arena, Budapest (Hungary).

CLB Chelsea được trao giải thưởng đặc biệt khi trở thành CLB đầu tiên giành đủ bộ danh hiệu: Champions League, Europa League, Conference League, Siêu cúp châu Âu và Cúp C2 (UEFA Cup Winners’ Cup, nay đã bị hủy bỏ).

Cựu tiền đạo Thụy Điển Zlatan Ibrahimovic được trao Giải thưởng Chủ tịch UEFA.