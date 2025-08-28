Bước ngoặt trong vụ chuyển nhượng Garnacho khi MU đối mặt cú sốc 28/08/2025 13:34

Manchester United đã sẵn sàng bán Alejandro Garnacho sau khi cầu thủ chạy cánh này công khai kế hoạch của mình rằng, anh chỉ muốn đến Chelsea. Bây giờ, bước ngoặt trong vụ chuyển nhượng Garnacho đã đến.

Chelsea được cho là không sẵn sàng đáp ứng mức định giá mà MU đưa ra cho Alejandro Garnacho. MU muốn bán Garnacho ở mức giá 50 triệu bảng Anh - thấp hơn mức định giá của "quỷ đỏ" hồi tháng 1 - nhưng Chelsea lại không sẵn sàng trả mức giá cao như vậy.

Garnacho đã tìm kiếm cơ hội ra đi khỏi MU kể từ khi HLV trưởng Ruben Amorim đẩy anh lên ghế dự bị trong trận chung kết Europa League hồi tháng Năm. Garnacho bị Amorim gạch tên khỏi đội hình MU du đấu tiền mùa giải, nhưng trong khi đồng đội Marcus Rashford đã hoàn tất một hợp đồng cho mượn đến Barcelona thì cầu thủ người Argentina Garnacho vẫn đang ở Old Trafford.

Bước ngoặt trong vụ chuyển nhượng Garnacho khiến MU đối mặt cú sốc. ẢNH: EPA

Theo The Mail (Anh), mức định giá của Chelsea nằm trong khoảng từ 25 đến 35 triệu bảng Anh. The Blues được cho là đã đạt được thỏa thuận với Garnacho, người đã từ chối sự quan tâm từ các đội bóng khác và chỉ muốn gia nhập Chelsea. Điều này có thể mang lại lợi thế cho Chelsea trong các cuộc đàm phán với MU.

Theo tờ The Times (Anh), MU đã cố gắng chứng minh mức định giá của mình bằng cách viện dẫn việc Chelsea bán Noni Madueke. Madueke, người đã ghi bảy bàn so với sáu bàn của Garnacho trong cùng khoảng thời gian thi đấu tại Premier League mùa trước, đã gia nhập Arsenal với giá 48 triệu bảng Anh cộng thêm các khoản phụ phí.

Khi thị trường chuyển nhượng đang bước vào giai đoạn cuối, MU có thể buộc phải chấp nhận bán ngôi sao người Argentina Garnacho cho Chelsea với giá rẻ, đó được xem là cú sốc với "quỷ đỏ" thành Manchester.

Garnacho không phải là cầu thủ duy nhất mà MU muốn thanh lý trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa vào ngày 1-9. Rasmus Hojlund dường như đã sẵn sàng đến Napoli, sau khi mất suất trong đội hình của Amorim trong 3 trận đầu tiên của mùa giải mới.

Việc Antony ở lại Real Betis vẫn có thể xảy ra, mặc dù các điều khoản của thỏa thuận vẫn chưa được thống nhất. Jadon Sancho và Tyrell Malacia cũng không còn đáp ứng được yêu cầu ở MU, nhưng việc tìm người mua cả hai cầu thủ này vẫn còn rất khó khăn.

MU vừa nhận trận thua sốc trước đội bóng vô danh Grimsby ở vòng 2 Carabao Cup vào sáng nay 28-8 trong loạt sút luân lưu sau khi hai đội hòa nhau 2-2. Sau khi thua Arsenal 0-1 trên sân nhà Old Trafford vào cuối tuần mở màn Premier League, MU tiếp tục bị Fulham cầm hòa 1-1 ở vòng 2. Như vậy, MU chưa giành được bất cứ trận thắng nào sau 3 trận đầu mùa giải.