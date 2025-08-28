'Amorim ngay lập tức phải bị MU sa thải' 28/08/2025 12:50

(PLO)- "HLV Ruben Amorim ngay lập tức phải bị MU sa thải", đó là lời kêu gọi của fan khi Quỷ đỏ nhận trận thua vô cùng xấu hổ trước Grimsby ở vòng 3 Carabao Cup.

MU đã bị loại khỏi Carabao Cup ở vòng 2 trước đội bóng hạng Hai Grimsby vào sáng nay 28-8 và tình thế dường như đang đảo ngược với HLV Ruben Amorim. "Amorim ngay lập tức phải bị MU sa thải", đó là lời kêu gọi của fan "quỷ đỏ".

Người hâm mộ Manchester United đã yêu cầu sa thải Ruben Amorim sau thất bại nhục nhã tại Carabao Cup. Quỷ đỏ đã bị loại khỏi giải đấu sau thất bại trước Grimsby Town. Charles Vernam và Tyrell Warren ghi bàn trong hiệp một cho Grimsby, còn tân binh Bryan Mbeumo gỡ lại một bàn cho MU khi trận đấu chỉ còn 15 phút. Harry Maguire sau đó ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho đội bóng của Amorim khi trận đấu chỉ còn vài phút.

Nhưng cuối cùng, MU đã phải chịu thất bại trên loạt sút luân lưu với tỉ số 11-12 khi cả hai tân binh Matheus Cunha và Bryan Mbeumo đều sút hỏng. Thất bại gây sốc này kéo dài thêm khởi đầu đáng thất vọng của MU ở mùa giải mới khi không thể giành chiến thắng trong cả hai trận mở màn Premier League trước Arsenal (thua 0-1) và Fulham (hòa 1-1).

Và sau trận thua mới nhất, một số cổ động viên MU đã lên mạng xã hội kêu gọi sa thải Amorim. Một người nói: "Đối đầu với Grimsby Town ư? Hy vọng các ông đã chuẩn bị sẵn lá đơn xin sa thải Amorim. Một CLB vô dụng".

Fan "quỷ đỏ" kêu gọi, "Amorim ngay lập tức phải bị MU sa thải". ẢNH: EPA

Một người khác nói: "Tôi vẫn sẽ sa thải Amorim, phải thật tàn nhẫn như Chelsea", trong khi một người hâm mộ khác đáp lại: "Amorim ngay lập tức phải bị MU sa thải. Không phải sau 5 trận đấu. Không phải trong 3 tuần. Ngay tối nay".

"Ai cũng biết Ruben Amorim rồi cũng sẽ bị sa thải, tại sao lại kéo dài thêm nữa", một cổ động viên Quỷ Đỏ giận dữ viết. "Ông ta chẳng biết gì cả, đây là một hàng công có thể bị phá vỡ. Nếu bạn thực sự là một câu lạc bộ lớn, hãy có tham vọng và sa thải ông ta vào thời điểm này, bất kỳ HLV tạm quyền nào cũng sẽ tốt hơn trong ngắn hạn. Đây thực sự là đáy vực thẳm!

Một cổ động viên khác nói thêm: "Tôi đã quyết định rút khỏi Man United rồi. Vậy nên tỷ số này chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả. Hãy sa thải Amorim tối nay".

Ban lãnh đạo MU đã đầu tư tổng cộng khoảng 9,2 triệu bảng Anh để chiêu mộ vị HLV người Bồ Đào Nha từ Sporting Lisbon, trong khi ông vẫn còn hợp đồng đến năm 2027. MU cũng đã hỗ trợ Amorim bằng một kỳ chuyển nhượng mùa hè hoành tráng khi họ chi hơn 200 triệu bảng Anh nâng cấp toàn diện hàng công.

Nhưng MU đã gặp khó khăn ngay đầu mùa giải mới khi để thua Arsenal ngay trong tuần mở màn. Sau đó, họ bị Fulham cầm hòa 1-1 tại Craven Cottage. MU chắc chắn hy vọng giành được chiến thắng đầu tiên tại Premier League vào cuối tuần này khi họ chào đón đội mới thăng hạng Burnley đến Old Trafford đá vòng 3 Premier League.