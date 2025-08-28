Premier League được yêu cầu điều tra trận đấu giữa Newcastle và Liverpool 28/08/2025 13:09

(PLO)- Premier League được yêu cầu điều tra trận đấu không thể chấp nhận được giữa Newcastle và Liverpool.

Liverpool đã đánh mất lợi thế dẫn trước hai bàn trước đội hình 10 người của Newcastle United tại sân St James' Park ở vòng 2 Premier League khi bị gỡ hòa 2-2, nhưng ngôi sao tuổi teen Rio Nguhoma ghi bàn thắng quyết định ở phút thứ 100, mang về chiến thắng 3-2 cho Liverpool. Bây giờ, Premier League được yêu cầu điều tra trận đấu giữa Newcastle và Liverpool.

Theo cựu giám đốc cơ quan trọng tài chuyên nghiệp Anh (PGMOL), Keith Hackett, Premier League cần mở cuộc điều tra chiến thắng 3-2 của Liverpool trước Newcastle United. Nhà vô địch Ngoại hạng Anh Liverpool đã giành trọn ba điểm nhờ bàn thắng quyết định ở phút thứ 100 của ngôi sao tuổi teen Rio Ngumoha.

Liverpool đã hướng đến chiến thắng khi dẫn trước 2-0 nhờ các bàn thắng của Ryan Gravenberch và Hugo Ekitike, trong khi đội chủ nhà Newcastle cũng chỉ còn 10 người trên sân sau khi Anthony Gordon bị đuổi khỏi sân vì phạm lỗi với Virgil van Dijk trong hiệp một.

Nhưng Newcastle không có tiền đạo Alexander Isak đã vùng lên mạnh mẽ. Sau khi Bruno Guimaraes rút ngắn tỷ số còn 1-2, cầu thủ vào sân thay người Will Osula đã ghi bàn gỡ hòa 2-2, trước khi Ngumoha ghi bàn thắng quyết định trong thời gian bù giờ.

Tuy nhiên, trận đấu đã vấp phải một số chỉ trích do số lần dừng trận đấu quá nhiều và thời gian bóng lăn quá ít. Có tới 32 lỗi bị thổi phạt trong trận đấu, trong đó Newcastle cũng mất ba cầu thủ vì chấn thương.

Thống kê của Opta cũng cho thấy bóng chỉ lăn trong 40,8% thời lượng trận đấu. Đây là tỷ lệ thấp nhất trong một trận đấu ở Ngoại hạng Anh trong 15 năm qua, kể từ khi Stoke City đánh bại Blackburn Rovers vào tháng 2 năm 2010.

Cựu trọng tài Keith Hackett cho biết những con số đó là không thể chấp nhận được và đã kêu gọi Giải Ngoại hạng Anh điều tra, mặc dù ông đã đứng ra bảo vệ trọng tài chính trong trận đấu đó là ông Simon Hooper.

Phát biểu với Football Insider, Keith Hackett nói: "Thành thật mà nói, đây là một thống kê không thể chấp nhận được, nó không mang lại giá trị tương xứng với số tiền người hâm mộ bỏ ra. Tôi đề nghị Ngoại hạng Anh nên mở một cuộc điều tra để xác định xem thời gian đã bị lãng phí ở đâu.

Hooper là một trọng tài thích hạn chế tối đa sự can thiệp của mình và tạo ra một trận đấu diễn ra trôi chảy. Tôi cho rằng ông ấy không đáng bị chỉ trích, nhưng rõ ràng là có thể tác động đáng kể đến thời lượng trận đấu bằng cách đảm bảo áp dụng đúng thời gian bù giờ. Trận đấu giữa Liverpool và Newcastle có một vấn đề không thể bỏ qua, giải Ngoại hạng Anh phải điều tra".