Real Madrid có thể để Dani Ceballos ra đi trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa vào ngày 1-9 và ngôi sao Adam Wharton của Crystal Palace nổi lên như mục tiêu hàng đầu của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha để thay thế Ceballos. Điều đó đồng nghĩa, Real Madrid nhắm đến mục tiêu của MU vào phút chót.

Real Madrid được cho là đang nhắm đến tuyển thủ Anh Adam Wharton nếu Dani Ceballos rời đi vào mùa hè này. Ceballos được đồn đoán sẽ chuyển đến Marseille và sự ra đi của anh có thể buộc Real Madrid phải hành động gấp trên thị trường chuyển nhượng.

Los Blancos là một trong số nhiều CLB được cho là quan tâm đến Adam Wharton, trong khi Manchester United, Liverpool và Manchester City cũng theo dõi sát sao tiền vệ của Crystal Palace này, đặc biệt là "quỷ đỏ" thành Manchester.

Một báo cáo mới từ tờ AS của Tây Ban Nha cho biết Real Madrid sẵn sàng đẩy nhanh sự quan tâm đến Adam Wharton nếu Ceballos ra đi, khi HLV Xabi Alonso muốn tìm người thay thế. Ceballos, người trước đây từng được Real Madrid cho Arsenal mượn, muốn có thêm thời gian thi đấu và Marseille sẵn sàng đáp ứng điều đó.

Real Madrid nhắm đến mục tiêu của MU vào phút chót là Adam Wharton (trái). ẢNH: EPA

Bài báo cho biết Marseille hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận mượn Ceballos kèm điều khoản mua đứt, nhưng thỏa thuận vẫn chưa được hoàn tất. Bài báo nói thêm Wharton là mục tiêu hàng đầu của Real Madrid, trong khi Alonso là một fan cuồng nhiệt của cầu thủ 21 tuổi này.

Có thông tin Crystal Palace yêu cầu hơn 80 triệu euro (69 triệu bảng Anh) mới bán Wharton. Bài báo của AS tiết lộ Real Madrid có hai lựa chọn thay thế tiềm năng cho Wharton đang được xem xét.

Tiền vệ Kees Smit của AZ Alkmaar cũng được Real Madrid quan tâm, với việc các tuyển trạch viên của Real Madrid thường xuyên đến CLB của Hà Lan để theo dõi sự tiến bộ của anh. Real Madrid cũng có thể chuyển hướng sang ngôi sao trẻ 18 tuổi Thiago Pitarch trong học viện đào tạo trẻ của họ.

Alonso rất ấn tượng cầu thủ trẻ này và đang "cân nhắc khả năng trao cho Pitarch một suất trong đội hình Real Madrid nếu không có cầu thủ nào khác đến". Pitarch vừa ký hợp đồng dài hạn mới với Real Madrid vào đầu tháng này.

Real Madrid đã chi gần 200 triệu bảng Anh cho các bản hợp đồng mới trong mùa hè này, với Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Alvaro Carreras và Franco Matantuono đều chuyển đến Bernabeu. Tuy nhiên, cho đến nay Real Madrid vẫn chưa có động thái bán cầu thủ nào, khi Luka Modric, Lucas Vazquez và Jesus Vallejo đều ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi hết hạn hợp đồng.

Phát biểu sau chiến thắng 3-0 của Real Madrid trước Real Oviedo hôm Chủ nhật, HLV Xabi Alonso của Real Madrid cho biết: "Chúng tôi có khoảng 20 cầu thủ trong đội hình và tôi sẽ cố gắng phát huy tối đa khả năng của tất cả họ. Đôi khi bạn có thể có vài phút được chơi bóng và nó rất quan trọng. Ý tưởng của tôi là mọi người đều có thể đóng góp cho đội. Đó sẽ là điều bình thường".