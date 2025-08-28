HLV Ruben Amorim có 2 tuần để thay đổi MU 28/08/2025 16:49

(PLO)- Thất bại trên chấm luân lưu trước Grimsby Town tại vòng 2 League Cup đã đẩy Manchester United vào tình thế vô cùng khó khăn và HLV Ruben Amorim tiết lộ ông có 2 tuần để thay đổi.

Trong một buổi tối u ám tại Blundell Park, Quỷ đỏ để đối thủ đến từ giải hạng tư cầm hòa 2-2 sau 120 phút và sau đó gục ngã trong loạt sút luân lưu kéo dài với tỉ số nghẹt thở 12-11. Đây là một cú sốc cho Manchester United và cho thấy dấu hiệu đội bóng của HLV Ruben Amorim vẫn đang loay hoay tìm đường đi ngay từ đầu mùa giải.

Nỗi đau ở Blundell Park

Trước đối thủ kém mình đến ba hạng đấu, Man United nhập cuộc hời hợt và thiếu tập trung. Grimsby tận dụng triệt để lợi thế sân nhà để dồn lên áp sát, và rồi chỉ trong vòng 45 phút đầu tiên, họ đã khiến khán giả nổ tung với hai bàn thắng. Charles Vernam mở tỉ số, trước khi Tyrell Warren nhân đôi cách biệt sau tình huống tận dụng sai lầm của thủ môn Andre Onana.

Những tiếng la ó trên khán đài dành cho đội khách cho thấy rõ sự thất vọng. Trong khi đó, các cầu thủ chủ nhà thi đấu đầy nhiệt huyết, minh chứng rằng trong bóng đá, niềm tin và sự quyết tâm đôi khi còn quan trọng hơn danh tiếng.

Tân binh đắt giá Mbeumo sút hỏng quả luân lưu thứ 11 khiến MU thua cuộc. Ảnh: EPA.

Sang hiệp hai, Man United buộc phải dồn lực lượng lên tấn công. Những ngôi sao đắt giá cuối cùng cũng lên tiếng, giúp đội bóng gỡ hòa 2-2. Tuy nhiên, thay vì tận dụng đà hưng phấn để kết liễu đối thủ trong hiệp phụ, Quỷ đỏ tiếp tục thể hiện sự bế tắc. Những pha phối hợp rườm rà, thiếu sáng tạo khiến hàng phòng ngự Grimsby có thêm thời gian để củng cố và kéo trận đấu đến loạt sút luân lưu.

Ở màn “đấu súng” cân não, các cầu thủ đôi bên thực hiện tới hơn 20 lượt sút. Sự căng thẳng kéo dài đến khi Man United mắc sai lầm cuối cùng và Grimsby khép lại một trong những chiến thắng vĩ đại nhất lịch sử của mình. Đội bóng nhỏ bé ở League Two đã biến giấc mơ cổ tích thành hiện thực, trong khi Man United lại tiếp tục chuỗi ngày khủng hoảng.

HLV Ruben Amorim với kỳ vọng mang lại luồng gió mới, giờ đây đứng trước áp lực khổng lồ. Đội bóng của ông chưa giành được bất kỳ chiến thắng nào mùa này, sau hai trận Premier League chỉ kiếm nổi 1 điểm và giờ bị loại sớm ở cúp Liên đoàn.

Thủ môn Onana bị xem là "tội đồ" của MU trong trận thua đau Grimsby. Ảnh: EPA.

Trong buổi phỏng vấn sau trận, Amorim nhiều lần xin lỗi người hâm mộ. HLV Ruben Amorim thừa nhận MU nhập cuộc thiếu cường độ, mất phương hướng và để đối thủ áp đảo về mặt tinh thần. "Đội chơi hay hơn đã giành chiến thắng. Tôi thấy đội duy nhất có mặt trên sân là Grimsby", nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cay đắng nói.

Áp lực ngày càng tăng cho HLV Ruben Amorim

Sự thật là Man United đã đánh mất thứ mà họ từng nổi tiếng: bản lĩnh và khí chất của một đội bóng lớn. Các cổ động viên đã quen chứng kiến Quỷ đỏ vượt khó, nhưng nay lại phải nhìn thấy những sai lầm lặp đi lặp lại. Hình ảnh người gác đền Onana mắc lỗi càng khiến dư luận sục sôi.

Dù vậy, HLV Ruben Amorim khẳng định thất bại này không thể đổ lên vai thủ môn. “Với tất cả sự tôn trọng, khi bạn thua một đội hạng tư, vấn đề không phải ở thủ môn. Đó là tất cả mọi thứ: môi trường, cách tiếp cận trận đấu, sự tập trung của toàn đội”, ông thầy trẻ nhấn mạnh.

Trung vệ Maguire gỡ hòa cho đội khách phút cuối nhưng chưa đủ chứng tỏ sự vượt trội của Man United. Ảnh: EPA.

Mùa giải mới chỉ vừa bắt đầu, những gì diễn ra cho thấy Man United cần một sự thay đổi lớn hơn cả chiến thuật. Đó là câu chuyện về tinh thần, về tâm lý và cả khát khao chiến thắng. Những bản hợp đồng mới vẫn chưa hòa nhập, trong khi các trụ cột thể hiện phong độ phập phù. Sự gắn kết trong lối chơi cũng chưa xuất hiện, khiến đội bóng dễ dàng rơi vào trạng thái hoảng loạn khi gặp khó.

Không ít chuyên gia tại Anh đã lập tức so sánh tình hình hiện tại với những mùa giải sa sút trước đây. Họ chỉ ra rằng Man United đang thiếu hẳn một thủ lĩnh thực thụ trên sân, người có thể vực dậy tinh thần đồng đội khi bị dẫn bàn. Bên cạnh đó, cách dùng người của HLV Ruben Amorim cũng bị đem ra mổ xẻ, đặc biệt là quyết định đưa Onana trở lại cầu môn. Những tiếng gọi đòi thay đổi ghế huấn luyện sớm bắt đầu vang lên từ một bộ phận người hâm mộ.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích kêu gọi kiên nhẫn với HLV Ruben Amorim, bởi ông mới chỉ có vài tháng làm việc tại Old Trafford. Những dấu hiệu tích cực trong tập luyện và chiến thuật vẫn được ghi nhận, nhưng rõ ràng áp lực từ kết quả có thể phá hỏng mọi kế hoạch dài hạn. Trận đấu sắp tới với Burnley tại Premier League sẽ mang tính quyết định. Một chiến thắng có thể xoa dịu bầu không khí u ám, còn thêm một cú sảy chân sẽ khiến chiếc ghế HLV nóng hơn bao giờ hết.

Ông thầy trẻ người Bồ Đào Nha có 2 tuần ngắn ngủi để tái thiết MU. Ảnh: EPA.

Trận thua mới nhất của Manchester United là nỗi hổ thẹn khó gột rửa, một lời cảnh tỉnh cho ban huấn luyện và toàn bộ cầu thủ rằng tên tuổi không thể che mờ thực tế trên sân cỏ.

Bóng đá vốn tàn nhẫn, và Man United giờ đây phải đối diện với nó bằng tất cả sự nghiêm túc. HLV Ruben Amorim nói rằng ông sẽ có hai tuần để “giải quyết mọi việc” sau trận gặp Burnley.

Liệu ngọn lửa nhiệt huyết mà ông từng mang lại ở Sporting có thể thắp sáng lại một Quỷ đỏ đang rệu rã? Người hâm mộ đang chờ câu trả lời, nhưng thời gian thì không đứng về phía ông. Và nếu không nhanh chóng xoay chuyển tình thế, bi kịch có thể ập đến với Man United ngay từ giai đoạn đầu mùa giải.