CLB Manchester United sa lầy, HLV Amorim đối diện nguy cơ bị sa thải 28/08/2025 11:57

(PLO)- Sân cỏ nước Anh vừa chứng kiến một trong những cú sốc lớn nhất trong lịch sử Cúp Liên đoàn khi CLB Manchester United, với đội hình quy tụ những bản hợp đồng bom tấn trị giá hàng trăm triệu bảng, đã gục ngã trước Grimsby Town đang chơi ở giải hạng 4, sau loạt sút luân lưu nghẹt thở.

Tại vòng 2 League Cup vừa diễn ra sáng 28-8 (giờ Việt Nam) đã chứng kiến CLB Manchester United thua đau đớn một đối thủ kém hơn rất nhiều về trình độ lẫn giá trị đội hình.

Cú ngã lịch sử tại Old Trafford

Chưa đầy nửa giờ đồng hồ sau tiếng còi khai cuộc, khán giả đã chết lặng khi Grimsby Town dẫn trước 2-0. Sự chênh lệch đẳng cấp tưởng chừng không thể đảo ngược, bởi CLB Manchester United tung ra sân dàn hảo thủ như Benjamin Sesko, Matheus Cunha, cùng những trụ cột quen thuộc. Tuy nhiên, kịch bản lại đầy kịch tính: Bryan Mbeumo rút ngắn tỷ số ở phút 75, rồi Harry Maguire gỡ hòa 2-2 ở phút 89, đưa trận đấu vào loạt luân lưu.

Trong màn đấu súng cân não kéo dài, cả hai đội đều tỏ ra bản lĩnh, cho tới khi Mbeumo, một trong ba tân binh đắt giá mùa hè, sút hỏng quả quyết định, khiến Quỷ đỏ thua 11-12. Đây là lần đầu tiên sau 65 năm, Cúp Liên đoàn chứng kiến MU bị loại bởi một đội bóng hạng tư.

MU bị loại đau đớn bởi một đội bóng hạng 4 nước Anh. Ảnh: EPA.

Người hâm mộ phẫn nộ, HLV Amorim mất điểm

Nếu thất bại đã quá đau, thì cái cách mà HLV Ruben Amorim phản ứng càng khiến bầu không khí thêm u ám. Thay vì nhận trách nhiệm, chiến lược gia người Bồ Đào Nha lại ám chỉ các cầu thủ thiếu quyết tâm. Cách xử lý này bị báo chí Anh, đặc biệt là tờ The Sun, đánh giá là dấu hiệu cho thấy ông đang mất dần quyền kiểm soát phòng thay đồ.

Trên mạng xã hội, làn sóng phản ứng dữ dội bùng nổ. Không ít cổ động viên đòi ông từ chức ngay lập tức, cho rằng Amorim đã bất lực trong việc vực dậy đội bóng. “Chúng tôi đã chờ đợi một sự thay đổi, nhưng những gì diễn ra chỉ càng khiến đội chìm sâu vào khủng hoảng”, một cổ động viên viết.

Đáng chú ý thành tích của Amorim kể từ khi ngồi vào ghế nóng ở Old Trafford cho thấy rõ ràng sự thất vọng. Sau 29 trận Ngoại hạng Anh, ông chỉ giành được 28 điểm, con số còn ít hơn cả số trận đã chơi. Tỷ lệ chiến thắng vỏn vẹn 37%, với 7 trận thắng, 7 hòa và tới 15 thất bại.

HLV Ruben Amorim đau khổ vì sự yếu kém của các học trò. Ảnh: EPA.

Mùa trước, MU khép lại ở vị trí 15, một trong những thứ hạng tệ nhất lịch sử CLB. Mùa này, sau 2 vòng, họ mới có đúng 1 điểm, đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng. Khi đặt những con số ấy bên cạnh hơn 200 triệu bảng mà ban lãnh đạo bỏ ra trong kỳ chuyển nhượng mùa hè để đưa về Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và Benjamin Sesko, sự kiên nhẫn của người hâm mộ càng cạn kiệt.

Các ngôi sao đắt giá chưa tạo được khác biệt, thậm chí còn trở thành tâm điểm chỉ trích khi bỏ lỡ cơ hội và mắc sai lầm trong những thời khắc quan trọng.

MU khủng hoảng niềm tin

Vấn đề của CLB Manchester United lúc này không chỉ nằm ở chuyên môn. Tinh thần rệu rã, áp lực từ khán giả, cùng sự thiếu gắn kết trong phòng thay đồ đang biến Quỷ đỏ thành tập thể dễ vỡ. Những lời chỉ trích hướng vào cầu thủ từ chính HLV trưởng chỉ càng khoét sâu thêm khoảng cách giữa ban huấn luyện và dàn sao trong đội.

Tân binh đắt giá Mbeumo đá hỏng quả luân lưu khiến CLB Manchester United sớm dừng cuộc chơi League Cup. Ảnh: EPA.

Trong bóng đá, thất bại trước đội hạng dưới không phải hiếm, nhưng cách phản ứng mới là điều định hình vị thế của một nhà cầm quân. Jose Mourinho từng biến cú ngã thành động lực để giành danh hiệu, Sir Alex Ferguson luôn biết cách bảo vệ học trò trước truyền thông. Amorim thì ngược lại. Ông chọn cách đổ lỗi, và điều này khiến niềm tin vốn đã mỏng manh càng sụp đổ nhanh hơn.

Cuối tuần này, CLB Manchester United sẽ trở lại sân nhà đối đầu Burnley - tân binh Premier League nhưng đang có phong độ ấn tượng với 2 chiến thắng liên tiếp tại cả giải Premier League lẫn Cúp Liên đoàn. Đây là thời điểm mà Quỷ đỏ buộc phải thắng để cứu vãn tình thế, đồng thời hạ nhiệt cơn giận dữ của khán giả. Một thất bại nữa có thể đẩy Amorim tới bờ vực bị sa thải, bất chấp ông chỉ mới trải qua hơn nửa năm làm việc tại Old Trafford.

Lời giải nào cho MU?

Câu hỏi đặt ra là: liệu CLB Manchester United có sẵn sàng kết thúc sớm cuộc phiêu lưu cùng Ruben Amorim để tìm một HLV mới, hay họ sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào ông? Ban lãnh đạo chắc chắn không muốn tiếp tục sa lầy trong chuỗi thất bại, bởi thương hiệu và doanh thu của đội bóng phụ thuộc rất lớn vào thành tích trên sân cỏ. Với người hâm mộ, sự kiên nhẫn đã đi đến giới hạn.

MU đang tìm lối thoát hiểm trong vô vọng. Ảnh: EPA.

Trong lịch sử, CLB Manchester United từng nhiều lần vực dậy từ những thời khắc khó khăn, nhưng chưa bao giờ họ lại đối diện tình cảnh bi đát đến vậy: một đội hình đắt giá nhưng thiếu gắn kết, một HLV non kinh nghiệm trong việc kiểm soát khủng hoảng, và một tập thể mất phương hướng ngay từ đầu mùa.

Nếu HLV Ruben Amorim không sớm thay đổi cách tiếp cận, không chỉ ông, mà cả một mùa giải của CLB Manchester United có nguy cơ rơi xuống vực thẳm. Bởi Old Trafford chưa bao giờ là nơi đủ kiên nhẫn để dung thứ cho thất bại kéo dài, nhất là khi cú sốc Grimsby Town vẫn còn nguyên dư âm trong tâm trí người hâm mộ.