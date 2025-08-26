Đại gia Saudi Arabia vãi tiền mua ngôi sao Vinicius và động thái của Real 26/08/2025 15:11

Theo nguồn tin từ tờ Defensa Central (Tây Ban Nha), Los Blancos sẽ nhận được một lời đề nghị khổng lồ trị giá tới 130 triệu euro, tương đương khoảng 112 triệu bảng Anh, từ Saudi Pro League cho chữ ký của tiền đạo người Brazil Vinicius. Con số này rõ ràng rất hấp dẫn trên khía cạnh kinh tế, nhưng gần như chắc chắn không đủ để khiến Real lung lay ý chí, nhất là trong giai đoạn cuối của kỳ chuyển nhượng.

Ngôi sao Vinicius hiện tại là gương mặt số một trên hàng công Madrid. Sự kỳ vọng đặt vào cầu thủ số 7 ngày càng lớn, và ban lãnh đạo Real hiểu rõ rằng đây chính là nhân tố mang đến sự khác biệt trong tham vọng chinh phục Champions League cũng như bảo vệ ngôi vương La Liga. Thậm chí, Chủ tịch Florentino Perez cùng Giám đốc điều hành Jose Angel Sanchez đã xác định rất rõ ràng quan điểm: không bán Vinicius dưới bất kỳ hoàn cảnh nào trong mùa hè này.

Diễn biến mới nhất càng củng cố lập trường ấy. Ở trận gặp Real Oviedo vào cuối tuần qua, Vini được tung vào sân từ băng ghế dự bị nhưng ngay lập tức tạo nên dấu ấn. Chỉ trong vòng vài chục phút, anh ghi một bàn thắng và có thêm một kiến tạo, góp phần quan trọng giúp Madrid thắng thuyết phục 3-0. Đó không chỉ là màn trình diễn ấn tượng về mặt cá nhân mà còn như một lời khẳng định cho cả những hoài nghi đang xuất hiện thời gian qua về phong độ của anh.

Làng bóng Saudi Arabia sẵn sàng chi rất nhiều tiền để mua ngôi sao Vinicius. Ảnh: EPA.

Theo Defensa Central, chính trận đấu này được kỳ vọng sẽ mở ra giai đoạn hồi sinh mạnh mẽ của ngôi sao người Brazil. Mùa giải 2023-2024, ngôi sao Vinicius đã chơi với phong độ chói sáng, từng được xếp trong nhóm ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Quả bóng vàng. Dù chưa thể chạm tay vào vinh quang cá nhân ấy, nhưng việc góp công lớn vào chức vô địch Champions League đã giúp anh khẳng định vị thế một trong những ngôi sao xuất sắc nhất thế giới. Real Madrid tin rằng nếu duy trì sự bùng nổ, Vini sẽ còn tiến xa hơn nữa, trở thành gương mặt gánh vác hàng công trong nhiều năm tới.

Những lời mời chào từ Saudi Pro League không phải lần đầu nhắm vào ngôi sao của Real. Giải đấu này đã chiêu mộ thành công hàng loạt ngôi sao lớn từ châu Âu như Cristiano Ronaldo, Neymar, Benzema hay Sadio Mane, nhưng ngôi sao Vinicius thuộc nhóm cầu thủ trẻ ở đỉnh cao sự nghiệp nên quyết định rời đi lúc này là điều khó xảy ra. Về phía Real, họ không chỉ cần anh trên sân mà còn coi anh là nhân tố mang giá trị thương mại, biểu tượng để kết nối với thị trường Nam Mỹ.

Thực tế, mối quan hệ giữa Vinicius và CLB cũng đang rất bền chặt. Anh thường xuyên bày tỏ tình yêu với Madrid, coi đây là “ngôi nhà” của mình. Các madridista cũng dành tình cảm đặc biệt cho cầu thủ này, nhất là sau khi anh nhiều lần đối diện với sự phân biệt chủng tộc trên sân cỏ Tây Ban Nha. Chính Real là đội bóng đã đứng ra bảo vệ, tạo nền tảng để Vini trưởng thành từ một tài năng trẻ thành ngôi sao sáng chói.

Real Madrid bằng mọi giá sẽ giữ lại ngôi sao Vinicius. Ảnh: EPA.

Trong những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, chắc chắn còn nhiều tin đồn xoay quanh Los Blancos. Tuy nhiên, nếu có điều gì chắc chắn thì đó là ngôi sao Vinicius sẽ tiếp tục khoác áo Real ở mùa giải này. Chủ tịch Florentino Perez hiểu rằng việc đánh đổi một khoản tiền lớn để mất đi “linh hồn” của hàng công là một sự liều lĩnh không thể chấp nhận. Với ông, một mùa giải thành công cùng những danh hiệu cao quý mới là giá trị thật sự mà Vinicius mang lại, vượt xa bất kỳ con số nào từ Saudi Arabia.

Ở tuổi 25, cầu thủ người Brazil đang bước vào giai đoạn chín muồi nhất của sự nghiệp. Với tốc độ, kỹ thuật và sự tự tin, anh có thể trở thành nhân tố định đoạt những trận cầu lớn, điều mà Real Madrid cần hơn bao giờ hết. Tương lai gần, nếu tiếp tục bùng nổ, không loại trừ khả năng Vinicius sẽ một lần nữa lọt vào danh sách rút gọn cho Quả bóng vàng.

Và khi đó, lời đề nghị 130 triệu euro từ Saudi Pro League có lẽ chỉ còn được nhắc đến như một giai thoại trong hành trình khẳng định vị thế siêu sao của Vinicius Junior.