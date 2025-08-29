Lạ lùng kết quả mùa này của MU giống hệt 11 năm trước 29/08/2025 07:29

(PLO)- Lạ lùng kết quả mùa này của MU giống hệt 11 năm trước sau khi "quỷ đỏ" vừa nhận thất bại gây sốc ở vòng 2 Carabao Cup 2025 - 2026.

MU của HLV Ruben Amorim lại có thêm 1 trận thua đáng xấu hổ khi vừa bị đội bóng vô danh Grimsby Town loại ở vòng 2 Carabao Cup 2025 - 2026, 11 năm sau cơn ác mộng ở Milton Keynes. Lạ lùng kết quả mùa này của MU giống hệt 11 năm trước.

Đã 11 năm trôi qua kể từ lần cuối Manchester United chơi ở vòng 2 League Cup (Carabao Cup). Louis van Gaal là người dẫn dắt "quỷ đỏ" đối đầu với MK Dons vào tháng 8 năm 2014. Cầu thủ trẻ Dele Alli đã gây ấn tượng mạnh giúp đội bóng vô danh MK Dons giành chiến thắng chấn động 4-0 trước Manchester United.

"Dĩ nhiên là tôi thất vọng, nhưng tôi có thể phân tích điều này", Van Gaal nói sau trận MU thua ở Milton Keynes, "Tôi không ngạc nhiên vì tôi biết điều gì có thể xảy ra. Tôi nghĩ rằng MK Dons đã chơi rất tốt, rất quyết liệt, và họ cũng có một chút may mắn".

Khởi đầu mùa giải năm đó của MU giống đến kỳ lạ so với mùa này. Năm 2014, MU khởi đầu mùa giải với một thất bại sít sao và hòa trong hai trận đầu tiên tại Premier League, tương tự mùa này. Cuối tuần này, MU sẽ gặp Burnley ở vòng 3 Premier League sau khi bị loại khỏi Carabao Cup. Nó diễn ra giống như 11 năm trước khi MU cũng gặp Burnley ở vòng 3 Premier League ngay sau thất bại ở Carabao Cup trước MK Dons..

Câu hỏi đặt ra là 11 cầu thủ đá chính trong đội hình MU thua MK Dons ở vòng 2 Carabao Cup 11 năm trước giờ này ra sao?

Lạ lùng kết quả mùa này của MU giống hệt 11 năm trước, khi De Gea bắt chính trong thất bại ở vòng 2 Carabao Cup của MU năm 2014. ẢNH: EPA

David de Gea

De Gea là cầu thủ duy nhất của MU góp mặt trong trận đấu đó vẫn giữ được suất đá chính. Anh tiếp tục là số 1 trong khung gỗ MU cho đến năm 2023.

Tuyển thủ Tây Ban Nha rời Old Trafford với 415 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh, cùng các danh hiệu vô địch FA Cup, League Cup và Europa League. Sau một năm nghỉ thi đấu, anh gia nhập Fiorentina vào năm 2024 và giúp đội bóng này lọt vào bán kết Conference League mùa trước.

Marnick Vermijl

Hậu vệ cánh người Bỉ Vermijl mới chỉ chơi trận thứ hai cho MU đêm đó, và đó cũng là trận cuối cùng của anh. Anh chuyển đến Sheffield Wednesday trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Anh cũng được ra sân tại Carabao Cup trong màu áo Preston và Scunthorpe.

Sau một thời gian chơi ở giải hạng hai Hà Lan cùng MVV Maastricht, anh trở lại Bỉ vào năm 2020. Vermijl dành năm năm tiếp theo chơi cho đội bóng hạng dưới Thes và sau đó gia nhập đội bóng hạng tư Bocholt.

Jonny Evans

Trận đấu với MK Dons là khởi đầu cho sự kết thúc của Evans tại MU. Anh chuyển đến West Brom vào mùa hè năm sau trước khi gắn bó 5 năm với Leicester City, rời đi khi "Bầy cáo" xuống hạng vào năm 2023.

Thật bất ngờ, sau đó Evans trở lại Old Trafford trong những năm tháng cuối sự nghiệp. Evans giải nghệ vào mùa hè này sau hai năm gắn bó trở lại với MU và hiện anh đảm nhận vai trò phát triển đội trẻ tại "quỷ đỏ".

Michael Keane

Keane có trận ra mắt Ngoại hạng Anh cho MU chỉ vài ngày trước trận đấu với MK Dons. Anh gia nhập Burnley theo dạng cho mượn một tuần sau đó, rồi ký hợp đồng chính thức với CLB này.

Sau ba năm thành công cùng Burnley, anh gia nhập Everton với giá 25 triệu bảng Anh vào mùa hè năm 2017. Thời gian trung vệ này ở Everton có nhiều thăng trầm nhưng anh vẫn là một phần trong đội hình của HLV David Moyes. Keane ghi bàn thắng duy nhất cho đội tuyển Anh khi còn ở Everton.

Reece James

Reece James gia nhập học viện đào tạo trẻ của MU từ Preston vào năm 2012, trước khi có lần ra sân duy nhất cho đội một của "quỷ đỏ" trong trận đấu thảm họa thua MK Dons. Giờ 31 tuổi, James đã trải qua 11 năm gắn bó với các CLB chơi ở Championship và League One. Anh hiện đang khoác áo Rotherham.

Saidy Janko

Tuyển thủ U-21 Thụy Sĩ Janko là một cái tên khác chỉ chơi một lần cho đội một của MU. Anh được MU cho mượn vài tháng tại Bolton trong nửa sau mùa giải 2014 - 2015 trước khi chính thức chuyển sang Celtic.

Trong 11 năm qua, anh chơi bóng đá cấp CLB ở Scotland, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp, Đức và Thụy Sĩ, cũng như một thời gian ngắn trở lại Anh với Nottingham Forest. Anh chuyển sang Gambia và chơi cho tuyển Gambia tại hai kỳ Cúp bóng đá châu Phi.

Anderson

Anderson góp mặt trong trận đấu với MK Dons sau thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương. Anh chỉ chơi thêm một lần nữa cho MU trước khi trở về quê nhà Brazil khoác áo Internacional.

Vào tháng 9 năm 2020, tiền vệ này tuyên bố giải nghệ sau thời gian thi đấu ở Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ. Lần cuối cùng Anderson ra sân ở cấp độ chuyên nghiệp là hơn một năm trước, cho Adana Demirspor ở giải hạng Nhì Thổ Nhĩ Kỳ.

Shinji Kagawa

Sau khi tỏa sáng dưới thời Jurgen Klopp tại Borussia Dortmund, Kagawa đã thể hiện phẩm chất thực sự ấn tượng trong mùa giải đầu tiên tại MU. Tuy nhiên, anh đã không thể lặp lại thành tích đó sau khi Sir Alex Ferguson rời CLB, và trở lại Dortmund vài ngày sau trận thua MK Dons.

Sau đó, tuyển thủ Nhật Bản chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha, Hy Lạp và Bỉ, trước khi trở về CLB đầu tiên của mình là Cerezo Osaka. Giờ đã 36 tuổi, anh vẫn tiếp tục ra sân cho CLB hiện xếp giữa bảng xếp hạng J-League 1.

Nick Powell

Powell đã bàn thắng đầu tiên trong màu áo MU, sau khi chơi nổi bật cho đội trẻ nổi bật tại Crewe. HLV David Moyes đẩy Powell sang Wigan dưới dạng cho mượn, nơi anh được ra sân thường xuyên hơn tại Championship. Sự xuất hiện của Van Gaal đã mang đến cho anh một cơ hội khác tại MU.

Nhưng màn ra mắt thảm họa trong trận đấu tại Champions League năm 2015 khiến Powell không còn cơ hội nào nữa ở MU. Powell hiện đang chơi ở giải hạng ba cho CLB Bradford.

Danny Welbeck

Welbeck là một cầu thủ nữa rời MU sau trận thua Dons, nhưng đây lại là một động thái khiến nhiều người hâm mộ không mấy vui vẻ. Tài năng trẻ người Anh bất ngờ chuyển đến Arsenal vào đúng ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, và giành được hai Cúp FA trong suốt năm năm gắn bó với Pháo thủ dù bị chấn thương hành hạ.

Ở tuổi 34, Welbeck đang đạt phong độ ghi bàn tốt nhất trong sự nghiệp. Anh hiện đang khoác áo Brighton - sau một năm thi đấu cho Watford - và ghi được 10 bàn thắng tại Premier League mùa trước.

Đội hình MU bị hạ nhục ở vòng 2 Carabao Cup 11 năm trước có Hernandez. ẢNH: EPA

Javier Hernandez

Người đồng đội trên hàng công của Welbeck là Hernandez cũng ra đi. Hernandez gia nhập Real Madrid theo dạng cho mượn một mùa giải vào tháng 9 năm 2014, và chính thức rời MU vào mùa hè năm 2015.

Sau thời gian thi đấu cho Leverkusen, West Ham và Sevilla, cầu thủ người Mexico đã kết thúc sự nghiệp tại châu Âu vào năm 2020. Hernandez ghi rất nhiều bàn thắng trong ba năm chơi cho LA Galaxy tại MLS. Hiện anh đã trở lại Guadalajara - nơi anh bắt đầu sự nghiệp của mình gần 20 năm trước.

Andreas Pereira

Pereira, lúc đó mới 18 tuổi, có trận ra mắt MU khi vào sân thay Janko đêm đó. Cầu thủ người Brazil này có thêm một lần ra sân tại Ngoại hạng Anh vào cuối mùa giải, nhưng quãng thời gian ở MU của anh chủ yếu là những lần bị cho mượn.

Anh có 75 lần ra sân cho đội một MU, hầu hết trong số đó là dưới thời Ole Gunnar Solskjaer. Tuy nhiên, bản hợp đồng cho mượn thành công đến Flamengo đã thổi luồng sinh khí mới vào sự nghiệp của Pereira. Hiện Pereira đang chơi cho Fulham tại Ngoại hạng Anh từ năm 2022 đến nay.

Adnan Januzaj

Là một trong số ít những tài năng trẻ sáng giá của MU, Januzaj không thể vươn lên tầm ngôi sao. Cầu thủ người Bỉ chỉ ra sân 28 lần dưới thời Van Gaal, trong khi Jose Mourinho cho anh mượn tại Sunderland, trước khi chính thức chuyển sang Real Sociedad vào năm 2017.

Lạ lùng kết quả mùa này của MU giống hệt 11 năm trước, khi đội hình MU bị hạ nhục ở vòng 2 Carabao Cup 11 năm trước có Januzaj. ẢNH: EPA

James Wilson

Wilson được các giám đốc học viện của MU đánh giá rất cao và ghi hai bàn trong trận ra mắt Ngoại hạng Anh năm 2014. Anh được ra sân dưới thời Van Gaal nhưng không được ra sân dưới thời Jose Mourinho, và cuối cùng rời Old Trafford vào năm 2019 sau một loạt lần được cho mượn.

Sau một thời gian gắn bó với Aberdeen, Wilson dành 5 năm cuối cùng ở các giải đấu hạng dưới, gần đây nhất là với Northampton. Wilson hiện là cầu thủ tự do sau khi rời Sixfields vào mùa hè.