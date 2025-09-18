Champions League vừa khai màn đã có huấn luyện viên mất việc 18/09/2025 11:54

(PLO)-Bruno Lage trở thành huấn luyện viên mất việc sớm nhất, sau thất bại của Benfica ở Champions League trước “đội bóng tí hon” Qarabag.

Bruno Lage trở thành huấn luyện viên mất việc sau trận thua trước "đội bóng tí hon" Qarabag. Ảnh: GETTY

Sau thông báo của CLB Benfica, một số tờ báo cho rằng “người đặc biệt” Jose Mourinho đang nằm trong danh sách ứng cử viên thay thế.

Thực tế, Mourinho từng bắt đầu sự nghiệp huấn luyện của mình tại Benfica nhưng rời đi chỉ sau 2,5 tháng, trước khi làm nên tên tuổi cùng đại kình địch Porto.

Huấn luyện viên Mourinho vừa bị Fenerbahce sa thải tháng trước sau hơn một năm gắn bó, khi đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ bị loại khỏi vòng loại Champions League – trớ trêu thay lại chính bởi Benfica.

Ở trận đấu diễn ra ngày 16-9, Benfica dẫn trước 2-0 ngay trên sân nhà trước Qarabag (Azerbaijan) nhưng lại để thua ngược 2-3 trong ngày mở màn vòng bảng.

“Chúng tôi vừa đạt được thỏa thuận với Bruno Lage, hôm nay ông ấy rời cương vị HLV Benfica”, Chủ tịch Rui Costa – cựu tiền vệ tuyển Bồ Đào Nha nhấn mạnh.

Huấn luyện viên mất việc Lage từng dẫn dắt Wolves, đang ở nhiệm kỳ thứ hai tại Benfica, vốn đã chịu nhiều áp lực sau khi đội đánh rơi điểm số đầu tiên ở giải VĐQG cuối tuần qua trước Santa Clara.

Chủ tịch Costa cho biết, Benfica kỳ vọng sẽ có huấn luyện viên mới ngồi ghế nóng kịp cho trận đấu ở giải VĐQG gặp AVS vào cuối tuần này.

Huấn luyện viên Mourinho. Ảnh: GETTY

Cả ba tờ nhật báo thể thao lớn nhất Bồ Đào Nha đều nhắc đến Mourinho (62 tuổi) như một ứng viên tiềm năng.

Tờ A Bola khẳng định, Benfica muốn đàm phán với chiến lược gia tự xưng là “Người đặc biệt” này.

Mourinho từng có quãng thời gian ngắn ngủi ở Benfica với 11 trận vào cuối năm 2000, trước khi gây ấn tượng tại Uniao de Leiria rồi gia nhập Porto, nơi ông giành hai chức vô địch quốc gia liên tiếp và đặc biệt là Champions League 2004. Thành công đó mở đường cho sự nghiệp lẫy lừng với Chelsea, Inter Milan và Real Madrid, trước khi sự nghiệp của Mourinho sa sút kể từ khi dẫn dắt Manchester United năm 2016.

Huấn luyện viên Lage từng vô địch Primeira Liga năm 2019 trong nhiệm kỳ đầu cùng Benfica, và mùa trước ông giúp đội bóng giành Cúp Quốc gia Bồ Đào Nha.