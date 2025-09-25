Cúp C1 Đông Nam Á - Shopee Cup 2025 - 2026: TX. Nam Định khởi đi hoàn hảo nhờ cú đúp Lâm Ti Phông 25/09/2025 21:58

(PLO)-TX. Nam Định có chiến thắng 2-1 trước nhà vô địch Campuchia-Preah Khan ở Cúp C1 Đông Nam Á - Shopee Cup 2025 - 2026.

TX. Nam Định khởi đầu mùa giải ở sân chơi quốc tế không thể hoàn hảo hơn. Lâm Ti Phông lập cú đúp giúp nhà vô địch V-League giải quyết vị khách đến từ Campuchia - Preah Khan bằng chiến thắng 2-1 ở Cúp C1 Đông Nam Á - Shopee Cup 2025 - 2026:

Ở đấu trường Champions League 2, TX. Nam Định khởi đi bằng việc đánh bại đại diện Thái Lan Ratchaburi 3-1, nay sân chơi khu vực TX. Nam Định cũng mở đầu bằng chiến thắng 2-1 trước Preah Khan.

Lâm Ti Phông (đầu quấn băng) tác giả cú đúp cho TX. Nam Định. Ảnh:CTP

Trước khi thất thủ trước TX. Nam Định thì đại diện Campuchia bất bại kể từ đầu mùa với 5 trận thắng ở giải vô địch Campuchia và trận thắng Shan Utd 3-0 ở bảng B Shopee Cup này.

Tuy nhiên đến Thiên Trường thì chuỗi trận toàn thắng của nhà vô địch Campuchia đã bị TX. Nam Định chặn đứng bởi cú đúp của Lâm Ti Phông.

Hai bàn thắng của TX. Nam Định do cựu tiền đạo Khánh Hòa, cựu tuyển thủ U-19 Việt Nam thực hiện bằng những pha dứt điểm 1 chạm cận thành vào các phút 36 và 40.

TX. Nam Định có chiến không dễ dàng trước Preah Khan của Campuchia. Ảnh:CTP

Trong đó bàn thứ hai của Ti Phông là pha sút bồi khi trước đó đồng đội dứt điểm bật cột, còn bàn thứ nhất là cú đệm lòng rất tinh tế và điệu đà ngay trực diện cầu môn của Vireak Dara.

Với sân chơi Đông Nam Á, HLV Vũ Hồng Việt Nam dùng 8 tây so với châu lục là 10 tây ở đội hình xuất phát. Thủ môn Nguyên Mạnh vẫn tiếp tục dự bị cho Santos. Phía Preah Khan, HLV Matthew McConkey cũng dùng hơn nửa đội hình là ngoại binh. Chất lượng toàn đội Preah Khan không bằng TX. Nam Định.

Tuy nhiên việc Eid Mahmoud (tuyển thủ Palestine) của TX. Nam Định bị thẻ đỏ trực tiếp ở phút 60 cũng làm cho lối chơi của TX. Nam Định trở nên chông chênh bởi Preah Khan rất nhiều ngoại binh nên không dễ dàng cho nhà vô địch V-League và đó là cơ hội cho Patrick Robson rút ngắn 1-2 cho Preah Khan.

Đây là chiến thắng khó khăn khi Nam Định chơi thua người hơn 30 phút còn lại.

Shope Cup sẽ tiếp tục các trận vòng bảng vào đầu tháng 12 tới. Ở bảng A, CA. Hà Nội lại sang Thái Lan làm khách trước Buriram (ngày 3-12), còn TX. Nam Định sang Myanmar làm khách trước Shan Utd (ngày 4-12) ở bảng B.