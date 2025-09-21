Đại diện Thái Lan gọi trận thua TX. Nam Định là vì... Samba 21/09/2025 17:29

(PLO)- Những ngày qua, việc đại diện Thái Lan Ratchaburi thua TX. Nam Định 1-3 vẫn còn là câu chuyện rất nóng.

Lãnh đạo của đại diện Thái Lan Ratchaburi cho rằng họ thua đại diện Việt Nam TX. Nam Định 1-3 ở AFC Champions League 2 là vì hai lý do chính.

Thứ nhất, TX. Nam Định tung ra đội hình 10 ngoại binh, sau đó thay thế ở hiệp 2 cũng 3 "tây". Trong khi đại diện Thái Lan Ratchaburi dùng non nửa đội hình "tây" mà thôi.

Nguyên nhân thứ hai khiến Ratchaburi thất thủ 1-3 ở Thiên Trường tối 17-9 vừa qua là vì 4 năm nay đại diện Thái Lan này mới quay lại đấu trường châu Á. Những cầu thủ trụ cột 4 năm trước đã rời Ratchaburi và bây giờ coi như lần đầu tiên thế hệ cầu thủ này ra đá giải châu lục nên còn nhiều bỡ ngỡ.

CLB Ratchaburi và báo chí Thái Lan ngạc nhiên với cách đầu tư của TX. Nam Định với đội hình xuất phát 10 tây. Ảnh:AFC

Chủ tịch Ratchaburi Tanawat Nitikanjana cũng theo CLB sang Việt Nam xem trận đấu tại sân Thiên Trường và phát biểu: “Chúng tôi trở lại giải châu lục sau 4 năm, thật có nhiều bỡ ngỡ, mới lạ.

Tất cả đều phải rút ra bài học, rất nhiều bài học đáng giá và chúng tôi phải đúc kết lại qua chuyến làm khách này, trong đó có cả công tác quản lý, chuẩn tâm lý, phong độ, xây dựng điểm rơi của toàn đội cho những trận làm khách. Bây giờ, toàn đội phải tự chữa lành, tập trung vào Thai-League cuối tuần này rồi sẽ áp dụng những cách thức mới với CLB khi dự nhiều giải, trong đó có giải châu lục”.

Tờ Bangkok Post thì giật tít: “Nam Định ”Samba” đã hạ gục những “con rồng”- biểu tượng của Ratchaburi. Bài báo bình luận rằng TX. Nam Định dùng rất nhiều cầu thủ ngoại binh, chủ yếu là Brazil, trong đội đậm chất Samba không có chút cơ hội cho Ratchaburi trên sân Thiên Trường.

Bốn năm quay lại giải châu lục, Ratchaburi còn bỡ ngỡ và thiếu đầu tư chiều sâu dẫn đến thua TX. Nam Định. Ảnh: AFC

Tờ Khaosod viết: “Nam Định với hầu hết cầu thủ Brazil ấy đã thể hiện đầy chất Samba khiến Ratchaburi trở nên... nhỏ bé ở trận cầu này...”.

Tờ Siam Sport của Thái Lan cũng rất ngạc nhiên khi đội TX. Nam Định là một CLB của Việt Nam mà “tây hóa” quá nhiều. Điều đó khiến Ratchaburi bất ngờ về cách tiếp cận giải đấu châu lục của một CLB Việt Nam.