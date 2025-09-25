Cúp C1 Đông Nam Á - Shopee Cup 2025-2026: TX. Nam Định và thách thức từ bóng đá Campuchia 25/09/2025 10:10

Tối 25-9, TX. Nam Định đá trận ra quân bảng B giải cúp C1 Đông Nam gặp đại diện đến từ Campuchia - Preah Khan Svey Rieng đang bất bại từ đầu mùa. Bảng B ngoài TX. Nam Định, Preah Khan, còn có Bangkok Utd, Johor Darul Tazim (Malaysia), Lion City Sailor (Singapore) và Shan Utd (Myanmar).

Năm ngoái ở giải hạng 3 châu lục AFC Challenge League, Preah Khan vào đến chung kết toàn giải, giải này tương đương AFC Cup trước đây, chưa một CLB nào của Việt Nam vào đến chung kết toàn giải, nhưng Preah Khan đã góp mặt ở chung kết.

TX. Nam Định tiếp đội bóng bất bại đến từ Campuchia- Preah Khan. Ảnh:P.P

Mùa giải VĐQG Campuchia (C-League) qua năm lượt trận Preah Khan toàn thắng và đứng đầu bảng xếp hạng.

Lượt trận đầu bảng B Shopee Cup 2025-2026 này, Preah Khan đánh bại Shan Utd của Myanmar 3-0, họ đang đứng đỉnh bảng B, đè cả đội bóng đại gia Malaysia Johor Darul Tazim xuống vị trí nhì bảng.

HLV Matthew McConkey, 32 tuổi thách thức nhà vô địch V- League TX. Nam Định. Ảnh:P.P

Mùa giải năm rồi, HLV Pep Munoz đưa đội vô địch Campuchia rồi vào đến chung kết giải hạng 3 châu lục, chiến lược gia người Tây Ban Nha ra đi.

Nay HLV Matthew McConkey tiếp tục bay cao ở đầu mùa cùng Preah Khan với toàn thắng 6 trận (5 trận ở C-League và một trận ở Shopee Cup).

TX. Nam Định sẽ gặp một "ca khó" như CA. Hà Nội tiếp Dinamic Herv Cebu? Ảnh:CTP

Có thể TX. Nam Định sẽ lại gặp một “cạ cứng” đến từ nền bóng đá nhỏ như kiểu tối 24-9, CLB CA. Hà Nội đã gặp Dinamic Herv Cebu và thắng khó 1-0. Vì sao? Vì đội hình của vị khách có rất nhiều cầu thủ ngoại, điều này nâng tầm của đội lên rất nhiều, nhất là cấu trúc đội hình rất khó phá vỡ, cùng với đó đội hình nhiều tây, luôn có sự tranh chấp rất mạnh mẽ và quyết liệt, điều này gây vô vàn khó khăn cho các CLB Việt Nam.

Đối thủ của TX. Nam Định tối 25-9 có nhiều tuyển thủ Campuchia như thủ môn Vireak Dara, tiền vệ tấn công Min Ratanak, đặc biệt cặp “song sát” trên hàng công là hai tiền đạo ngoại gồm Kwame Peprah, người Ghana và Pattrick Robson, người Brazil.

Giải trong nước mùa này TX. Nam Định khởi đi thiếu ấn tượng khi qua năm lượt trận mới chỉ có 7 điểm, xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng.

Dẫu sao thì cái tầm của V-League cũng lớn hơn rất nhiều so với C-League của Campuchia, cầu thủ nội của TX. Nam Định đẳng cấp cao hơn rất nhiều so với các tuyển thủ Campuchia, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt lại được đá sân nhà, không có lý do gì không nuôi mục tiêu 3 điểm.

Vị khách Preah Khan không bị áp lực về mặt tâm lý với tư cách kèo dưới về mọi thứ. Trong khi chủ sân Thiên Trường sẽ gặp áp lực lớn.

HLV Matthew McConkey cho rằng, Preah Khan đang trong quá trình tiếp tục trưởng thành bắt đầu từ mùa năm ngoái và nay tiếp tục vươn tầm cao mới.

Nhận định về đối thủ TX. Nam Định, HLV người Bắc Ireland này chỉ nói: “Cả hai đội sẽ rất tự tin cho việc tìm kiếm 3 điểm. Tôi sẽ chứng minh trình độ bóng đá Campuchia đã được nâng tầm ngay tại Thiên Trường”.

Cúp C1 Đông Nam Á - Shopee Cup 2024-2025, Preah Khan từng đến Thanh Hóa làm khách và chủ nhà không thể chiến thắng được qua trận hòa. Tuy nhiên Preah Khan thì bị loại ngay sau vòng bảng, họ dốc sức vào giải AFC Challenge League và vào đến chung kết, chỉ chịu thua CLB Arkadag của Turkmenistan 1-2 qua 120 phút.

Tối 25-9, sẽ là một trận đấu kịch tính.

Dự đoán: TX. Nam Định thắng 2-1.