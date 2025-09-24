Cúp C1 Đông Nam Á - Shopee Cup 2025-2026: HLV Mano Polking hú hồn có được 3 điểm phút cuối 24/09/2025 22:22

HLV Mano Polking của CLB CA. Hà Nội liên tục thể hiện sự bất lực trước sự kiên cường của đội khách Dinamic Herv Cebu đến từ Philippines trong trận đấu ở vòng bảng cúp C1 Đông Nam Á.

Phút 89, HLV Mano Polking mới thở phào nhẹ nhỏm nhờ bàn thắng duy nhất trận của Cao Pendant Quang Vinh cho CLB CA. Hà Nội.

CLB CA. Hà Nội thiếu vắng một số trụ cột trong đội hình xuất phát như Quang Hải, Alan Grafite, Leo Artur.

HLV Mano Polking đứng ngồi không yên suốt trận vì đối thủ không hề dễ bị chủ nhà khuất phục. Ảnh: S.C

Nhưng HLV Mano Polking vẫn có một đội hình giàu sức tấn công và cân bằng với những Văn Đô, Stefane Mauk, Vitao, Alves Dos Santos, Leo Artur... Tuy nhiên đối thủ đến từ Philippines không phải là “kèo thơm” cho nhà á quân của giải CLB CA. Hà Nội.

Thầy trò HLV Mano Polking được nghỉ ngơi trọn một tuần kể từ sau trận làm khách ở Bắc Kinh tại giải châu Á. Tuy nhiên Cebu có rất nhiều cầu thủ tây, cực khỏe, họ đeo bám quyết liệt và chơi rất cứng rắn, nhất là tổ chức phòng ngự, bọc lót cho nhau rất tốt trước sức tấn công và vây ráp cầu môn thủ môn Jeridi của CLB CA. Hà Nội.

Nhìn Dinamic Herv Cebu thi đấu giống như đội tuyển Philippines những năm 2010, 2012, 2014... ở AFF Cup. Đó là tập thể có tổ chức cực tốt dựa trên nền tảng kỹ thuật cơ bản, tư duy chiến thuật của tập thể, cùng nhiều cầu thủ nhập tịch. Cebu không thể ghi bàn vào lưới Nguyễn Filip. Chủ nhà CLB CA. Hà Nội cũng vất vả mới có trọn 3 điểm trước "kèo dưới" Dinamic Herv Cebu, đội phải trải qua vòng sơ loại.

Như vậy mùa này thầy trò HLV Mano Polking khởi đầu giải đầy khó khăn, đối thủ cùng bảng lại rắn mặt hơn rất nhiều. Giải Shopee Cup 2024-2025 CA. Hà Nội vào bán kết với 5 trận toàn thắng và vào đến chung kết.

Tuy nhiên ở mùa này, lượt trận đầu CA. Hà Nội đã thua Pathum Utd 1-2. Bây giờ, được chơi trên nhà gặp đối thủ không mạnh, CA. Hà Nội lại thắng khó. Các đối thủ tiếp theo ở bảng A của thầy trò HLV Mano Polking còn có nhà vô địch giải Buriram, Selangor, Tampines Rivers.

Ở bảng A, việc CLB CA. Hà Nội cạnh tranh vé vào bán kết là rất thách thức bởi có hai đại diện của Thái Lan là Buriam và Pathum.

Ngày 25-9, TX. Nam Định ra quân trận đầu bảng B tiếp Preah Khan đến từ Campuchia trên sân Thiên Trường lúc 19 giờ 30.