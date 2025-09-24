VCK U-17 Quốc gia: U-17 Hà Nội tranh ngôi vô địch cùng U-17 Nam Định 24/09/2025 22:11

Trong trận bán kết 2 giải U-17 quốc gia gặp SHB Đà Nẵng, U-17 Hà Nội nhập cuộc rất tự tin sau tiếng còi khai cuộc. Ngay phút thứ hai, nhà ĐKVĐ suýt chút nữa đã sút tung lưới U-17 SHB Đà Nẵng khi Nguyễn Lực thoát xuống ở cự ly 2m nhưng tiền đạo này lại dứt điểm không thành công. U-17 Hà Nội ép sân từ đầu, đẩy đội bóng trẻ bên bờ sông Hàn vào thế chống đỡ. Trước áp lực của đối phương, hệ thống phòng ngự của U-17 SHB Đà Nẵng rơi vào cảnh lúng túng và mắc sai lầm.

U-17 Hà Nội vào chung kết sau khi thắng SHB Đà Nẵng. Ảnh: CTP

Phút 17, từ quả phất bóng không mấy nguy hiểm của Nguyễn Lực, thủ môn Hoàng Phúc của U-17 SHB Đà Nẵng bắt bóng không dính để bóng vuột tay, Mạnh Quân nhanh chân khống chế và ghi bàn trong thế cận thành, đưa U-17 Hà Nội vươn lên dẫn điểm. Phút 24, Văn Tấn đánh đầu trong thế thuận lợi sau tình huống đá phạt góc của đồng đội, nhưng thủ môn của U-17 SHB Đà Nẵng đã ôm gọn.

Trong hiệp 1, U-17 SHB Đà Nẵng ít có cơ hội để tiếp cận cầu môn đối phương do hàng tiền vệ không kiểm soát được bóng. Dù vậy, những điều chỉnh ở giờ nghỉ giữa hiệp của HLV Đoàn Hùng Sơn giúp cho U-17 SHB Đà Nẵng chơi tốt khi bước vào hiệp 2. Phút 48, Văn Ẩn đá phạt ngay vạch 16m50 của U-17 Hà Nội, thủ môn Bá Huấn đẩy bóng bật xà dội ra, Tin Tin lao vào đánh đầu ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho U17 SHB Đà Nẵng.

U-17 Nam Định vào chung kết sau loạt luân lưu. Ảnh:CTP

U-17 SHB Đà Nẵng sau đó tạo thế trận khá tốt trước U-17 Hà Nội. Dù vậy, hàng thủ của đội bóng này khá lúng túng nên giúp cho U-17 Hà Nội có những tình huống sóng gió hơn. Phút 72, Anh Quân để bóng chạm tay trong vòng cấm dẫn đến quả 11m. Mạnh Quân đã không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn này để ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho nhà ĐKVĐ.

Giành chiến thắng với tỷ số 2-1, U-17 Hà Nội giành vé đầu tiên vào chơi trận chung kết. Trong khi đó, thua ở bán kết, U-17 SHB Đà Nẵng nhận giải đồng hạng ba cùng Thể Công Viettel.

Chiều 26-9, U-17 Hà Nội tranh ngôi vô địch cùng U-17 Nam Định, đội thắng Thể Công Viettel 4-3 ở loạt luân lưu sau khi hòa nhau 1-1 ở bán kết.