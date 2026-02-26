Những cuộc đụng độ khốc liệt ở tứ kết Champions League 26/02/2026 10:15

(PLO)- Champions League rạng sáng 26-2 chứng kiến loạt trận play off nghẹt thở, với những màn rượt đuổi tỷ số và khoảnh khắc định đoạt ở phút cuối đã vẽ lại bản đồ vòng 16 đội.

Bốn cái tên cuối cùng giành quyền đi tiếp vào tứ kết Champions League gồm Atalanta, Real Madrid, Paris Saint-Germain và Galatasaray, khép lại vòng play off đầy kịch tính.

Tại Bergamo, Atalanta tạo nên màn ngược dòng khiến Borussia Dortmund chết lặng. Sau thất bại ở lượt đi, đại diện Serie A nhập cuộc với quyết tâm cao độ và nhanh chóng áp đảo. Gianluca Scamacca, Davide Zappacosta và Mario Pasalic lần lượt lập công, đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn 3-0. Dortmund vùng lên nhờ pha lập công của Karim Adeyemi, khiến tổng tỷ số được san bằng 3-3 và đẩy trận đấu vào thế giằng co căng thẳng.

Khi tất cả nghĩ đến hiệp phụ, Lazar Samardzic xuất hiện đúng lúc trong thời gian bù giờ để ấn định chiến thắng 4-1 trong trận lượt về, qua đó giúp Atalanta vượt qua đại diện Bundesliga với tổng tỷ số 4-3.

Lazar Samardzic giúp đội nhà Atalanta ngược dòng ngoạn mục. Ảnh: EPA.

Ở một diễn biến khác, Real Madrid hoàn tất màn “đòi nợ” trước Benfica. Sau lợi thế 1-0 ở lượt đi, Los Blancos bước vào trận tái đấu với sự tự tin nhưng sớm gặp thử thách khi Benfica tìm được bàn gỡ. Rafa Silva ghi bàn từ sớm, khiến thế trận trở nên khó lường.

Tuy nhiên, bản lĩnh của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha được thể hiện đúng thời điểm. Aurelien Tchouameni lập công giúp Madrid tái lập thế cân bằng, trước khi Vinicius tỏa sáng ở phút 80 để ấn định chiến thắng 2-1. Chung cuộc, Real Madrid đi tiếp với tổng tỷ số 3-1 sau hai lượt trận.

Paris Saint-Germain cũng phải trải qua 90 phút đầy áp lực trước AS Monaco. Trận hòa 2-2 ở lượt về đủ để PSG giành quyền đi tiếp với tổng tỷ số 3-2. Monaco từng thắp lên hy vọng nhờ bàn thắng của Maghnes Akliouche cuối hiệp một. Nhưng chiếc thẻ đỏ của Mamadou Coulibaly ở phút 58 đã xoay chuyển cục diện.

PSG tiếp tục cuộc chinh phục Champions League khi loại kình địch Monaco. Ảnh: EPA.

Chỉ trong vài phút, Marquinhos và Khvicha Kvaratskhelia liên tiếp ghi bàn giúp PSG vượt lên. Dù Jordan Teze kịp rút ngắn tỷ số ở thời gian bù giờ, Monaco không thể ghi thêm bàn thắng quyết định.

Kịch tính nhất phải kể đến màn đối đầu giữa Juventus và Galatasaray. “Bà đầm già” dẫn trước 3-0 nhờ các pha lập công của Manuel Locatelli, Federico Gatti và Weston McKennie, dù phải chơi thiếu người từ phút 48 sau khi Lloyd Kelly nhận thẻ đỏ.

Tổng tỷ số được san bằng 5-5, buộc hai đội bước vào hiệp phụ. Tại đây, Victor Osimhen ghi bàn ở phút bù giờ hiệp phụ thứ nhất, trước khi Baris Alper Yilmaz kết liễu Juventus bằng pha lập công ở phút 119. Galatasaray hoàn tất chiến thắng chung cuộc 7-5 đầy cảm xúc.

Yilmaz (trái) mang về chiến thắng chung cuộc cho Galatasaray. Ảnh: EPA.

Như vậy, vòng 16 đội Champions League đã xác định đủ 16 đại diện góp mặt, gồm Arsenal, Bayern Munich, Liverpool, Tottenham Hotspur, Barcelona, Chelsea, Sporting, Manchester City, Atletico Madrid, Newcastle United, Bodo/Glimt, Bayer Leverkusen, Atalanta, Real Madrid, Paris Saint-Germain và Galatasaray.

Sân khấu danh giá nhất châu Âu đang rất nóng khi những ông lớn và cả các hiện tượng bất ngờ cùng hội tụ, hứa hẹn những màn so tài knock out khốc liệt ở phía trước.