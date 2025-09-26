Tổng thống Donald Trump dự tính dời địa điểm tổ chức World Cup 2026 26/09/2025 12:10

(PLO)-Tổng thống Donald Trump khẳng định, sẽ tìm cách chuyển các trận đấu của World Cup 2026 nếu bất kỳ thành phố nào tại Mỹ dự định đăng cai không an toàn.

Tổng thống Donald Trump và cúp vô địch World Cup 2026. Ảnh: AI

Phát biểu hôm thứ Năm về giải đấu sẽ được Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai từ ngày 11-6 đến 19-7, Tổng thống Donald Trump được các phóng viên trong Phòng Bầu dục hỏi trực tiếp về các trận đấu ở Seattle và San Francisco.

Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh: “À, đó là một câu hỏi thú vị… nhưng chúng tôi sẽ đảm bảo chúng an toàn. (Seattle và San Francisco) được điều hành bởi những kẻ cực tả điên rồ, những người chẳng biết mình đang làm gì”.

Dự kiến sẽ có 6 trận đấu diễn ra tại Lumen Field ở Seattle và 6 trận khác tại sân Levi’s Stadium ở Santa Clara, California, cách San Francisco khoảng một giờ lái xe.

Các vấn đề liên quan đến World Cup do FIFA giám sát, tổ chức này đã chọn địa điểm thi đấu và sẽ là bên chịu trách nhiệm cho bất kỳ thay đổi nào. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump có quan hệ hợp tác chặt chẽ với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.

Ông Trump dẫn chứng các chính sách của mình đã giúp nước Mỹ an toàn hơn trước thềm World Cup. Ông đã điều Vệ binh Quốc gia tới Washington, D.C. tháng trước để xử lý cái mà ông gọi là một “tình trạng khẩn cấp về tội phạm”, và sau đó ông tuyên bố động thái này khiến thành phố “không còn tội phạm”.

Phát biểu hôm thứ Năm, ông Trump nói: “Như các bạn có thể đã biết, chúng tôi sẽ đến Memphis và một số thành phố khác. Sắp tới chúng tôi sẽ đến Chicago. Nơi đó sẽ an toàn cho World Cup. Nếu tôi thấy không an toàn, chúng tôi sẽ chuyển đến một thành phố khác, chắc chắn rồi. Thực ra, đây là một câu hỏi rất hay và thực tế.

Nếu tôi thấy không an toàn, chúng tôi sẽ di dời nó ra khỏi thành phố đó. Vì vậy, nếu bất kỳ thành phố nào mà chúng tôi cho là nguy hiểm dù chỉ một chút cho World Cup, hoặc cho Thế vận hội 2028. Như bạn biết họ có quyền lật đổ Olympic, nhưng riêng đối với World Cup, do thi đấu ở rất nhiều thành phố, chúng tôi sẽ không cho phép điều đó. Chúng tôi sẽ di dời nó. Nhưng tôi hy vọng điều đó sẽ không xảy ra”.

Lễ bốc thăm vòng chung kết World Cup 2026, giải đấu sẽ qui tụ 48 đội tranh tài dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 5-12 tại Washington, D.C.