Dembele - Từ đôi chân “pha lê” đến quả bóng vàng thế giới 26/09/2025 06:39

(PLO)- Hành trình giành quả bóng vàng của Dembele quả thật rất kỳ diệu khi cầu thủ chạy cánh người Pháp vượt qua những chấn thương và sự chế giễu của công chúng để giành giải thưởng cá nhân danh giá nhất sự nghiệp cầu thủ.

Ousmane Dembele vừa giành giải thưởng quả bóng vàng thế giới 2025 trong lễ trao giải được tổ chức tại Paris (Pháp). Ngôi sao người Pháp gây ấn tượng mạnh ở mùa giải trước với 35 bàn thắng và 16 pha kiến ​​tạo giúp CLB PSG giành cú ăn bốn, trong đó có Champions League và Ligue 1.

Kỳ tích của Dembele

Các bàn thắng của Dembele trên sân Anfield và Emirates trước Arsenal và Liverpool ở vòng knock-our Champions League, cũng như hai pha kiến ​​tạo trong trận chung kết đã giúp PSG lần đầu tiên trong lịch sử vô địch giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB.

Nổi lên như một thần đồng tại Rennes, sự nghiệp của Dembele khởi đầu đầy ấn tượng, bao gồm một mùa giải đột phá tại Borussia Dortmund giúp anh chuyển đến Barcelona với mức phí chuyển nhượng lên tới 123 triệu bảng Anh.

Tuy nhiên, Dembele đã không đáp ứng được kỳ vọng ở Tây Ban Nha khi liên tục nghỉ thi đấu vì chấn thương từ gân khoeo, cơ bắp đến dây chằng. Nhiều người không ngần ngại khẳng định Dembele sẽ có một sự nghiệp “sớm nở tối tàn”.

Ousmane Dembele giành quả bóng vàng thế giới năm 2025. Ảnh: AFP

Nhưng việc Dembele trở về quê hương Pháp vào năm 2023 được coi là bước ngoặt trong sự nghiệp của anh. Mới cách đây chưa đầy hai năm, Dembele trông như thể đang trên đường trở thành một tài năng bị lãng phí tại Barcelona. Bây giờ, khi Quả bóng vàng 2025 đã nằm gọn trong tay Dembele, người ta bắt đầu nói về hành trình vượt khó kỳ diệu của ngôi sao 28 tuổi người Pháp.

Dembele là cầu thủ xuất sắc nhất trong một đội bóng xuất sắc nhất khiến cả châu Âu phải trầm trồ, sau khi PSG đánh bại cả bốn ứng cử viên vô địch Premier League trên con đường giành chức vô địch Champions League mà họ hằng mong đợi.

Điều đáng kinh ngạc là đôi chân được ví pha lê của Dembele lại liên tục chạy khắp sân pressing đối thủ. Nó cho thấy nền tảng thể lực cực tốt của Dembele, điều tưởng như không thể với một cầu thủ từng “làm bạn với bệnh viện nhiều hơn là sân cỏ”. Chính hiệu suất làm việc cùng các bàn thắng của Dembele đã đưa PSG lên đỉnh vinh quang.

Bước ngoặt đưa Dembele đến với quả bóng vàng

Khi Dembele chuyển đến PSG vào tháng 8-2023 với mức phí 43,3 triệu bảng Anh, đó chính là biểu tượng cho thấy giá trị của anh đã giảm sút nghiêm trọng như thế nào. Sáu năm trước, Dembele gia nhập Barcelona từ Dortmund giá chuyển nhượng lên tới 123 triệu bảng Anh. Dembele ghi được 40 bàn thắng trong 185 trận đấu cho đội bóng xứ Catalan, với chỉ hai mùa giải đạt được thành tích trên 10 bàn.

Ngay trong mùa giải đầu tiên ở Paris, Dembele bị HLV Luis Enrique của PSG cáo buộc là đặt bản thân lên trên tất cả. Mọi chuyện bắt đầu từ mùa thu năm ngoái, HLV Luis Enrique bỏ rơi Dembele trong trận thua của PSG trước Arsenal ở vòng bảng Champions League, cáo buộc Dembele “không tôn trọng” các đồng đội.

“Nếu ai đó chưa thực sự hoàn thành nghĩa vụ với đội bóng, điều đó có nghĩa là họ chưa sẵn sàng” - HLV Enrique nói về việc loại Dembele khỏi đội hình PSG - “Trong một tuần quan trọng như thế này, chúng tôi cần họ sẵn sàng. Nếu ai đó không đáp ứng được kỳ vọng, không vấn đề gì nhưng mục tiêu của tôi là làm những gì tốt nhất cho đội bóng”.

Màn “hét ra lửa” của HLV người Tây Ban Nha ngạc nhiên thay lại thắp lên ngọn lửa cho ngôi sao người Pháp. Dembele bắt đầu có những chuyển biến chóng mặt nhưng chính việc thay đổi chiến thuật của HLV Enrique mới là bước ngoặt cho sự nghiệp tưởng chừng lụi tàn của ngôi sao người Pháp. Enrique cho Dembele chơi ở vị trí tiền đạo ảo, tiền đạo cánh và cả việc lùi xuống chơi hộ công tùy vào đối thủ. Kết quả Dembele phát huy mọi điểm mạnh của mình, liên tục ghi bàn cho PSG. Trong 35 bàn thắng của Dembele cho PSG mùa trước, có đến 24 bàn anh ghi trong nửa sau của mùa giải. Chín trận ở vòng knock-out Champions League, Dembele ghi sáu bàn và kiến tạo năm lần.

Khi Quả bóng vàng 2025 đã nằm gọn trong tay Dembele, người ta bắt đầu nói về hành trình vượt khó kỳ diệu của ngôi sao 28 tuổi người Pháp.

Bản thân Dembele thừa nhận: “Tôi đã thay đổi rất nhiều, đặc biệt là về vị trí thi đấu và phong cách chơi bóng. Bây giờ, tôi chơi ở vị trí trước khung thành đối phương nên tôi chỉ cần tận dụng cơ hội. Điều này không dễ dàng nhưng tôi thường chọn vị trí tốt. Tôi vẫn đang phát huy kỹ năng bẩm sinh của mình, điều đó đang mang lại hiệu quả”.

Tin nhắn của HLV Liverpool Arne Slot gửi cho tiền đạo Isak vào tuần trước là bằng chứng cho điều đó, khi vị chiến lược gia người Hà Lan nói với tân binh trị giá 135 triệu bảng Anh của mình: “Mọi người đều tập trung vào PSG và tất cả bàn thắng mà họ ghi được nhưng tôi chủ yếu ấn tượng với cách họ gây sức ép. Ousmane Dembele là ví dụ điển hình cho điều đó, với lối chơi pressing của cậu ấy. Đó là lý do tại sao tôi muốn Alexander Isak thực hiện lối chơi pressing đó”.

Trước đây, nếu ai đó nói Dembele sẽ giành quả bóng vàng thế giới, người ta có thể nghĩ đó là chuyện khôi hài nhưng ngôi sao người Pháp đã biến điều không tưởng trở thành hiện thực theo cách đầy thuyết phục.•