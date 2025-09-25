Cựu danh thủ Wayne Rooney tiết lộ lý do bị HLV Ferguson loại khỏi MU 25/09/2025 13:21

(PLO)-Cựu danh thủ Wayne Rooney khẳng định vợ anh – Coleen chính là người cứu mạng sau khi cựu tiền đạo Manchester United “vật lộn dữ dội” với chứng rượu trong sự nghiệp thi đấu.

Coleen và Rooney. Ảnh: THE INDEPENDENT

Rooney 39 tuổi, đã kết thúc sự nghiệp với tư cách là cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại của Man United và tuyển Anh (hiện Harry Kane vượt qua kỷ lục ghi bàn quốc tế của Rooney) trước khi chuyển sang công tác huấn luyện tại Derby County, D.C. United, Birmingham City và Plymouth Argyle.

Nhưng bất chấp sự nghiệp phá kỷ lục, với chức vô địch Champions League năm 2008 cùng United và 5 chức vô địch Premier League ở Old Trafford, cựu danh thủ Wayne Rooney vừa tiết lộ, anh đã “đi quá xa” với rượu và sẽ “chết” nếu không có sự hỗ trợ từ người anh kết hôn vào năm 2008 - Coleen.

Chia sẻ với đồng đội cũ - Rio Ferdinand trong podcast Rio Ferdinand Presents, Rooney cho biết: “Tôi chỉ muốn ra ngoài vui chơi với bạn bè, đi chơi thâu đêm,” Rooney chia sẻ trong podcast Rio Ferdinand Presents. Đã đến lúc tôi đi quá xa, đúng là như vậy. Đó là giai đoạn tôi vật lộn dữ dội với rượu. Rất nghiêm trọng, và tôi không nghĩ mình có thể chia sẻ với ai. Tôi cũng chẳng muốn, vì không muốn trở thành gánh nặng cho người khác”.

Vào tháng 12-2011, Rooney từng bị Sir Alex Ferguson loại khỏi đội hình vì phá lệnh giới nghiêm và qua đêm ở một quán rượu tại Southport. Đến tháng 11-2016, anh từng “xin lỗi vô điều kiện” HLV tuyển Anh - Gareth Southgate, sau khi hình ảnh anh say xỉn ở tiệc cưới trong đợt tập trung ĐTQG bị rò rỉ.

Cựu danh thủ Wayne Rooney thời còn khoác áo đội tuyển Anh và vợ. Ảnh: GRAZIA

Rooney thừa nhận, thậm chí anh cũng từng đến sân tập luyện sau khi đã “uống hai ngày liền”.

“Tôi nhớ mình đi tập, nhỏ thuốc nhỏ mắt, nhai kẹo cao su. Tôi đã uống suốt hai ngày, vào sân tập, rồi cuối tuần vẫn ghi hai bàn. Sau đó lại quay về uống tiếp hai ngày nữa”, Rooney tiết lộ thêm.

Khi Ferdinand hỏi Rooney ai đã giúp anh vượt qua giai đoạn khó khăn đó, cựu đội trưởng Man United và tuyển Anh dành lời tri ân cho vợ.

Rooney bộc bạch: “Coleen có vai trò cực kỳ lớn. Chúng tôi chỉ là hai đứa trẻ lớn lên từ Croxteth (Liverpool). Hẹn hò, kết hôn, có con. Nhưng từ năm tôi 17 tuổi, cô ấy đã nhận ra tính cách của tôi, biết tôi có phần hơi liều lĩnh.

Tôi mê bóng đá, ám ảnh với bóng đá nhưng cũng đam mê tiệc tùng. Cô ấy nhìn ra điều đó từ rất sớm và đã giúp tôi kiểm soát nó rất nhiều. Thú thật, nếu không có Coleen, chắc tôi đã chết rồi. Tôi tin chắc là vậy.

Tôi đã mắc sai lầm trong quá khứ, vốn đã được ghi lại và ai cũng biết, nhưng tôi đôi khi hơi khác thường và cô ấy giữ tôi đi đúng hướng. Cô ấy đã làm điều đó suốt hơn 20 năm”.

Cựu danh thủ Wayne Rooney nhấn mạnh, dù nhiều lúc cảm thấy khó chịu khi bị vợ nhắc nhở, chính Coleen đã “giữ anh đi đúng hướng” suốt hơn 20 năm qua, giúp anh không chỉ duy trì sự nghiệp mà còn là một con người tốt hơn.