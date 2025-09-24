‘Chiếc thẻ đỏ vô nghĩa và ngu ngốc’ 24/09/2025 11:32

(PLO)-HLV Liverpool Arne Slot khẳng định, chiếc thẻ đỏ của Hugo Ekitike trong trận gặp Southampton là “vô nghĩa và ngu ngốc”, khi tiền đạo này sẽ bị treo giò ở trận gặp Crystal Palace cuối tuần này.

HLV Slot chỉ trích thẻ đỏ của Ekitike là vô nghĩa và ngu ngốc. Ảnh: GETTY

Ekitike vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn thắng quyết định giúp Liverpool giành chiến thắng 2-1 ở Carabao Cup trên sân Anfield, nhưng anh đã nhận thẻ vàng thứ hai vì cởi áo ăn mừng.

Cầu thủ 23 tuổi trước đó đã bị phạt thẻ vàng vì lỗi phản ứng và do đó, anh cũng sẽ bỏ lỡ chuyến làm khách đến Selhurst Park vào thứ Bảy (27-9).

Chia sẻ tại buổi họp báo sau trận, HLV Slot nhấn mạnh: “Đó là hành động vô nghĩa và ngu ngốc. Chiếc thẻ đầu tiên vốn đã vô nghĩa và ở một mức độ nào đó là ngu ngốc vì bạn phải biết kiểm soát cảm xúc.

Tôi biết làm tiền đạo khó khăn thế nào khi hậu vệ có thể thoải mái làm đủ chiêu trò. Tốt nhất là phải giữ được cái đầu lạnh. Nếu không, thì ít nhất cũng đừng để bị thẻ vàng”.

Ekitike nhận thẻ đỏ sau khi ăn mừng bàn thắng quyết định cho Liverpool trước Southampton.

“Tôi đã nói với cậu ấy rằng: nếu cậu ghi bàn ở chung kết Champions League phút 87 sau khi vượt qua ba cầu thủ và sút vào góc cao, tôi có thể hiểu được cảm xúc bùng nổ: ‘Đây là khoảnh khắc của tôi, tôi đã làm được điều này.’ Nhưng tôi cổ hủ, tôi 47 tuổi rồi.

Tôi chưa từng chơi bóng ở đẳng cấp này nhưng cũng từng ghi vài bàn thắng. Nếu tôi ghi một bàn như thế, tôi sẽ chạy đến và nói với Federico Chiesa: "Bàn thắng này là nhờ cậu, không phải tôi". Vô nghĩa, không thông minh, gọi là ngu ngốc thì đúng hơn và tôi cũng đã nói thẳng như thế ngay tức thì”.

Liverpool cũng chịu tổn thất khi hậu vệ Giovanni Leoni dính chấn thương cuối hiệp hai. Cầu thủ 18 tuổi gia nhập từ Parma trong mùa hè và đã chơi ấn tượng ở trận ra mắt gặp Southampton.

“Cậu ấy khá buồn bởi ngay lúc đó tôi đã cảm thấy không ổn. Đây là điều chúng tôi cần kiểm tra thêm. Bình thường thì không thể kết luận ngay trong 5–10 phút. Phải đợi đến ngày mai xem tình hình ra sao, có thể sẽ phải chụp MRI để biết rõ hơn mức độ nghiêm trọng.

Thông thường, cảm xúc của cầu thủ cho bạn thấy khá nhiều. Tôi đã thấy cuối tuần qua ở Eredivisie, một cầu thủ rời sân trong nước mắt. Và cuối cùng cậu ấy đã đúng. Hy vọng điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Leoni”, HLV Slot cho biết thêm.

Bàn mở tỉ số cũng là bàn thắng đầu tiên Alexander Isak ghi cho CLB mới, trước khi Liverpool giành vé vào vòng 4.