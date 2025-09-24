Phán quyết tàn nhẫn của Ronaldo về quả bóng vàng 24/09/2025 07:01

(PLO)- Phán quyết tàn nhẫn của Ronaldo về quả bóng vàng thế giới khi biểu tượng của Manchester United và Real Madrid chỉ trích giải "không có uy tín".

Siêu sao Cristiano Ronaldo đã vô cùng tức giận với hệ thống bình chọn Quả bóng vàng thế giới. Phán quyết tàn nhẫn của Ronaldo về quả bóng vàng đã cho thấy điều đó. Cristiano Ronaldo trước đây đã chỉ trích hệ thống bình chọn Quả bóng Vàng, cho rằng cả anh và Vinicius Junior đều bị bỏ qua ở giải thưởng danh giá này. Năm 2024, Rodri của Manchester City đã được trao giải thưởng này, đánh bại Vinicius Jr.

Ngôi sao của Real Madrid Vinicius đã có một mùa giải thành công với chức vô địch Champions League, La Liga và Siêu cúp Tây Ban Nha. Ngược lại, Rodri đã giành chức vô địch Ngoại hạng Anh, FIFA Club World Cup và Siêu cúp UEFA.

Tiền vệ người Tây Ban Nha cũng tỏa sáng hơn tiền đạo người Brazil trên đấu trường quốc tế, giúp Tây Ban Nha vô địch Euro. Nhiều ý kiến ​​đã được đưa ra để Vinicius Jr. giành Quả bóng Vàng 2024, bao gồm cả cựu huyền thoại Manchester United và ngôi sao Real Madrid Cristiano Ronaldo, người tin rằng anh và Vinicius đều có chung cảm giác bị đối xử bất công trong cuộc bỏ phiếu quả bóng vàng.

Khi đó, trả lời phỏng vấn La Sexta, cầu thủ năm lần giành quả bóng vàng Ronaldo cho biết: "Chẳng có chút uy tín nào cả, Vinicius mới là người xứng đáng giành Quả bóng Vàng. Tôi đã cảm nhận điều đó nhiều lần và cảm thấy tức giận. Theo thời gian, tôi đã hiểu ra rằng, đây là những trận chiến mà bạn không thể chiến thắng".

Ronaldo có lẽ đang nhắc đến Lionel Messi, người đang giữ kỷ lục về số lần giành Quả bóng Vàng nhiều nhất với tám lần, nhiều hơn Ronaldo ba lần. Bộ đôi huyền thoại này đã cạnh tranh danh hiệu quả bóng vàng trong hai thập kỷ, với Messi giành chiến thắng bốn lần liên tiếp, một kỷ lục chưa từng có từ năm 2009 đến 2012.

Phán quyết tàn nhẫn của Ronaldo về quả bóng vàng cho thấy rất nhiều điều. ẢNH: EPA

Tiền đạo người Bồ Đào Nha Ronaldo đã vượt qua tiền đạo người Argentina Messi để giành Quả bóng Vàng đầu tiên, vào năm 2008 khi vẫn còn ở Manchester United dưới sự dẫn dắt của Sir Alex Ferguson. Messi sau đó đã giành được bốn quả bóng vàng liên tiếp, trước khi Ronaldo giành giải thưởng này thêm 4 lần vào các năm 2013, 2014, 2016 và 2017 khi chơi cho Real Madrid.

Messi đã giành thêm bốn Quả bóng vàng nữa vào các năm 2015, 2019, 2021 và 2023 - sau chức vô địch huyền thoại cùng tuyển tại World Cup 2022, khẳng định mình là cầu thủ giành được nhiều danh hiệu nhất trong lịch sử giải thưởng quả bóng vàng.

Ronaldo trước đây đã bày tỏ sự thất vọng của mình với quá trình bầu chọn giải thưởng quả bóng vàng. Ronaldo thậm chí còn tiết lộ với Piers Morgan rằng anh nên kết thúc sự nghiệp của mình với nhiều Quả bóng vàng hơn Messi. Phát biểu vào năm 2019, Ronaldo nói: "Messi đã đi vào lịch sử bóng đá. Nhưng tôi nghĩ tôi phải có sáu, bảy hoặc tám quả bóng vàng nữa mới có thể vượt qua anh ấy".

Nói về mối quan hệ với Messi, Ronaldo cho biết thêm: "Mối quan hệ của tôi với Messi không phải là bạn bè, nhưng chúng tôi đã cùng nhau đứng trên sân khấu này suốt 15 năm qua. Tôi biết anh ấy đã thúc đẩy tôi trở thành một cầu thủ tốt hơn, và tôi cũng thúc đẩy anh ấy trở thành một cầu thủ tốt hơn".

Đến năm 2025, cả Ronaldo và Messi đều không có tên trong danh sách đề cử Quả bóng Vàng năm nay. Ousmane Dembele của Paris Saint-Germain và Lamine Yamal của Barcelona được coi là những ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Quả bóng Vàng nam năm 2025. Cuối cùng, Dembele giành quả bóng vàng 2025, còn Yamal giành quả bóng bạc.

Hàng thập kỷ thống trị của Messi và Ronaldo tại giải thưởng quả bóng vàng đã khép lại. Với tổng cộng 5 Quả bóng vàng, rõ ràng là bất chấp cảm xúc cá nhân của Ronaldo đối với danh hiệu cá nhân danh giá nhất thế giới này, anh đã để lại dấu ấn không thể phai mờ trong làng bóng đá thế giới.