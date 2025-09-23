Rashford đưa ra phản ứng sau khi Barcelona kỷ luật 23/09/2025 13:09

(PLO)- Tiền đạo vẫn còn nằm trong biên chế của Manchester United Marcus Rashford đưa ra phản ứng sau khi Barcelona kỷ luật vì đi tập muộn.

Marcus Rashford đã không có tên trong đội hình xuất phát của Barcelona trong trận đấu với Getafe tại vòng 5 La Liga vào cuối tuần trước, khi cầu thủ được Manchester United cho mượn này vào sân từ băng ghế dự bị trong hiệp hai. Bây giờ, Rashford đưa ra phản ứng sau khi Barcelona kỷ luật cho ngồi dự bị.

Marcus Rashford đã lên tiếng trên mạng xã hội sau khi có thông tin anh bị HLV Hansi Flick của Barcelona loại khỏi đội hình chính trong trận thắng Getafe 3-0 vì lý do kỷ luật. Tiền đạo người Anh đã chuyển đến gã khổng lồ xứ Catalan theo hợp đồng cho mượn có thời hạn một mùa giải từ Manchester United trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Barcelona sẽ chi trả toàn bộ lương của Rashford và giữ điều khoản mua đứt trị giá 26 triệu bảng cho sản phẩm của lò đào tạo Old Trafford vào cuối mùa giải này. Cầu thủ 27 tuổi người Anh đã thể hiện phong độ đáng khích lệ trong những lần ra sân gần đây cho Barcelona, với một pha kiến ​​tạo trong trận đấu với Valencia, trước khi ghi hai bàn vào lưới Newcastle United tại Champions League.

Rashford đã bị HLV Hansi Flick của Barcelona kỷ luật bằng cách cho ngồi dự bị trong trận đấu với Getafe. ẢNH: OFFSIDE

Nhưng Rashford bị đẩy xuống băng ghế dự bị trong trận đấu tại La Liga của Barca, chỉ vài ngày sau khi anh ghi 2 bàn vào lưới Newcastle. Theo The Athletic (Anh), Rashford đã phải ngồi dự bị sau khi đến muộn trong buổi tập vào trước ngày thi đấu của Barca.

HLV Hansi Flick của Barcelona nổi tiếng với những nội quy nghiêm ngặt, ông không cho phép các cầu thủ đến muộn trong các buổi tập hoặc cuộc họp của đội. Rashford dường như đã gia nhập vào danh sách ngày càng dài các cầu thủ vi phạm quy định của Flick, bao gồm Raphinha, Jules Kounde và Inaki Pena, những người đều phải chịu hình phạt tương tự. Trước đây, Rashford cũng từng đến tập muộn tại MU và bị HLV Erik Ten Hag đẩy lên băng ghế dự bị.

Bây giờ, Rashford đã lên mạng xã hội Instagram chia sẻ suy nghĩ sau khi anh vào sân từ ghế dự bị trong trận Barcelona thắng Getafe 3-0, thay vì đá chính. "+3 điểm, vamos equipo (cùng tiến lên)", Rashford viết, kèm theo hình ảnh anh đang thi đấu trong trận đấu với Getafe.

Rashford đưa ra phản ứng sau khi Barcelona kỷ luật bằng dòng trạng thái này trên Instagram. ẢNH: INSTAGRAM RASHFORD

Khi được hỏi về quyết định cho Rashford ngồi dự bị, HLV Hansi Flick của Barcelona cho biết: "Với Rashford, việc không được thi đấu là điều bình thường, các trận đấu diễn ra ba hoặc bốn ngày một lần. Chúng tôi phải quản lý thời gian ra sân của cậu ấy.

Bạn đã thấy điều đó với Fermin. Cậu ấy đã chơi rất nhiều phút, và chúng tôi phải tính đến điều đó. Chúng tôi đã có ba điểm, tỉ số 3-0. Mọi thứ đều tuyệt vời. Chúng tôi phải tập trung vào trận đấu của mình.

Chúng tôi đã ghi được ba bàn thắng, và không phải lúc nào cũng dễ dàng để ghi được ba bàn thắng vào lưới một đội mạnh. Tôi không muốn nói về đối thủ, tôi muốn nói về đội của tôi. Chúng tôi phải tập trung vào trận đấu và kế hoạch của mình".