Cựu tiền đạo Arsenal chấn thương sọ não sau pha va chạm kinh hoàng trên sân 23/09/2025 11:49

Một cầu thủ bóng đá từng chơi cho Arsenal đang hôn mê sau một chấn thương đầu nghiêm trọng xảy ra trong một trận đấu. Theo đó, cựu tiền đạo Arsenal, Billy Vigar, đang trong tình trạng hôn mê sau một pha va chạm trên sân, CLB Chichester City của anh xác nhận.

Vigar, 21 tuổi, từng là thành viên đội U-21 Arsenal cho đến năm ngoái, khi anh chuyển đến Hastings United theo dạng chuyển nhượng tự do. Sau một năm gắn bó với đội bóng phía đông Sussex, Vigar chuyển đến đội bóng hạng 3 Chichester City vào mùa hè này. Vigar ra sân thi đấu chơi Chichester City cuối tuần trước trong trận đấu với Wingate & Finchley thì bị một cú va đầu kinh hoàng vào tường bê tông trong lúc cố gắng cứu bóng khỏi ra ngoài đường biên.

Khi Vigar trượt trên sân để cứu bóng, chạm bóng, anh đã bị ngã trên bãi cỏ ẩm ướt và lực đẩy đã khiến trán anh đập vào tường. Trận đấu đã bị dừng lại ngay lập tức và một xe cứu thương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Hai ngày sau sự việc đáng lo ngại, Chichester City đã đăng tải một thông báo trên mạng xã hội về tình trạng của Billy Vigar, "Billy Vigar bị chấn thương sọ não nghiêm trọng và hiện đang hôn mê sâu trong phòng chăm sóc đặc biệt. Anh ấy đang được điều trị tốt nhất có thể. Còn quá sớm để nói kết quả sẽ ra sao, và ngay cả khi mọi việc suôn sẻ, chặng đường phục hồi vẫn còn rất dài phía trước".

Cựu tiền đạo Arsenal chấn thương sọ não sau pha va chạm kinh hoàng trên sân. ẢNH: ARSENAL

Nhiều người đã gửi lời động viên đến tiền đạo Billy Vigar ở phần bình luận trong thông báo. Đội bóng nghiệp dư Cray Valley FC đã viết: "Chúc Billy Vigar mọi điều tốt đẹp nhất, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến anh ấy".

CLB Dulwich Hamlet FC cũng đã đăng lên trang mạng xã hội của mình và viết: "Mọi người ở Champion Hill đều hướng về Billy Vigar, gia đình, bạn bè và mọi người ở Chichester City".

CLB bóng đá Brentwood Town cũng đăng dòng tweet: "Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến Billy Vigar và gia đình anh trong thời điểm khó khăn và nhạy cảm này. Chúng tôi cầu chúc anh mạnh khỏe và mau chóng hồi phục. Thay mặt toàn thể CLB bóng đá Brentwood Town”.

Vigar chưa bao giờ ra sân cho đội hình 1 của Arsenal, nhưng anh là cầu thủ nổi bật trong đội U-18 và đội Premier League 2 của "pháo thủ". Trong chiến dịch Giải bóng đá Ngoại hạng Anh U-18 mùa giải 2021 - 2022, Vigar đã đóng góp bốn bàn thắng và hai pha kiến ​​tạo cho đội trẻ Pháo thủ.

Billy Vigar gia nhập Arsenal vào tháng 12 năm 2017 khi mới 14 tuổi và ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với CLB hùng mạnh của Premier League vào tháng 7 năm 2022. Trong mùa giải duy nhất thi đấu tại Premier League 2 cho "pháo thủ", anh chỉ đóng góp một pha kiến ​​tạo sau bốn lần ra sân. Mùa giải tiếp theo, Billy Vigar được cho mượn đến đội U-21 Derby County, nơi anh có chín lần ra sân.