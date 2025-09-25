Messi lại tỏa sáng, Inter Miami thắng đậm 25/09/2025 12:02

(PLO)- Đội trưởng Lionel Messi lại tỏa sáng với cú đúp và 1 kiến tạo, qua đó giúp Inter Miami giành chiến thắng đậm 4-0 trước New York City trong khuôn khổ giải MLS ngày 25-9.

Inter Miami hiện đang xếp thứ thứ 5 tại MLS, vì thế chuyến hành quân đến làm khách trên sân của New York được Messi cùng các đồng đội đặt quyết tâm cao nhất giành trọn 3 điểm. Inter Miami nhanh chóng giành thế trận chủ động trước đội chủ nhà. Dù vậy, lối chơi phòng ngự kỷ luật của New York City đã hóa giải những đợt tấn công từ phía đội khách.

Đến phút 43, Messi có tình huống chọc khe tinh tế từ giữa sân cho tiền vệ Baltasar Rodriguez thoát xuống trước khi tung cú dứt điểm chìm hạ thủ thành của New York City, mở tỉ số 1-0 cho trận đấu. Đây là pha kiến tạo thứ 13 của Messi tại đấu trường MLS mùa giải này.

Sang hiệp hai, Messi càng chơi càng hay khi liên tục tạo ra những cơ hội nhưng các đồng đội lại bỏ qua đáng tiếc. Mãi đến phút 74, Messi thoát xuống đón bóng sau đường chọc khe của Sergio Busquets trước khi thực hiện pha lốp bóng điệu nghệ qua đầu thủ thành Matt Freese, nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho Inter Miami.

Messi lại tỏa sáng giúp Inter Miami giành chiến thắng. Ảnh: Reuters.

Đội trưởng Messi tiếp tục gợi nhớ lại hình ảnh quen thuộc ở thời đỉnh cao anh còn thi đấu tại Barca ở phút 86. Nhận bóng từ cánh phải, Messi bứt tốc rê bóng xâm nhập vùng cấm địa trước khi dứt điểm bằng chân phải chéo góc khung thành, ấn định chiến thắng 4-0 cho đội khách.

Trước đó, tiền đạo người Argentina đã nhường cho Suarez thực hiện quả phạt đền ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0 cho Inter Miami ở phút 83. Lần gần nhất mà Messi lập hat-trick đã từ tháng 10 năm ngoái, kể từ đó đến nay anh đã lập 11 cú đúp và có cơ hội thực hiện phạt đền nhưng đều nhường cho các đồng đội.

Màn trình diễn chói sáng giúp Messi tiếp tục giành giải “Cầu thủ hay nhất trận”, đồng thời được Sofascore chấm điểm 10 tuyệt đối. Với 2 bàn thắng và 1 kiến tạo, Messi tiếp tục dẫn đầu về thông số tại MLS với tổng cộng 37 lần đóng góp dấu giày vào bàn thắng.

Chiến thắng đậm 4-0 đã giúp Inter Miami chiếm vị trí thứ 3 của chính New York City và đảm bảo có mặt tại play-off MLS Cup. Thầy trò HLV Javier Mascherano đang kém đội đầu bảng Philadelphia Union 5 điểm, nhưng chơi ít hơn hai trận. Vì thế Messi cùng các đồng đội vẫn còn cơ hội để bảo vệ chức vô địch MLS năm nay.

Inter Miami sẽ tiếp tục làm khách trên sân của Toronto vào 3h30 rạng sáng 28-9 (giờ Hà Nội).