Garnacho bị đối xử tàn bạo trong trận đấu của Chelsea 24/09/2025 13:10

Chelsea đã trao cho Alejandro Garnacho cơ hội đá chính đầu tiên kể từ khi anh chuyển đến CLB từ Manchester United trong trận đấu ở vòng 3 Carabao Cup gặp Lincoln City vào sáng nay 24-9, nhưng cầu thủ chạy cánh người Argentina đã trải qua một đêm khó khăn. Garnacho bị đối xử tàn bạo trong trận đấu của Chelsea.

Alejandro Garnacho đã bị người hâm mộ Lincoln City la ó khi anh gặp khó khăn trong việc tạo ấn tượng ngay trong trận ra mắt cho Chelsea khi họ bị đối thủ League One của mình làm cho khiếp sợ tại Carabao Cup.

Garnacho, 21 tuổi, đã được đồn đoán sẽ chuyển đến Chelsea trong suốt mùa hè sau khi được HLV Ruben Amorim thông báo rằng anh không còn tương lai ở Manchester United vào cuối mùa giải 2024 - 2025. Tuy nhiên, Garnacho chỉ chính thức khoác áo The Blues vào cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè, khi chuyển từ Manchester sang London với mức phí chuyển nhượng 40 triệu bảng Anh.

Cầu thủ quốc tế người Argentina đã được HLV Enzo Maresca trao cơ hội đá chính đầu tiên cho Chelsea trong trận đấu với chủ nhà Lincoln ở vòng 3 Carabao Cup sau khi anh ngồi dự bị không được vào sân trong trận thua 2-1 của The Blues trước MU cuối tuần trước. Dù chỉ ngồi dự bị, Garnacho vẫn nhận những tiếng la ó chế giễu từ fan MU. Và điều tương tự cũng xảy ra trước Lincoln. Những người hâm mộ Lincoln đã hát vang câu "Anh là đồ khốn" khi Garnacho bị thay ra nghỉ ở phút thứ 60.

Garnacho bị đối xử tàn bạo trong trận đấu của Chelsea tại Carabao Cup. ẢNH: EPA

Trước đó, mọi pha chạm bóng của Garnacho đều bị người hâm mộ đội chủ nhà tại Sân vận động LNER la ó khi Lincoln nỗ lực tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất mùa giải. Và khi Garnacho chật vật tạo ấn tượng trong hiệp một, Lincoln đã có bàn thắng mở tỷ số 1-0 trước Chelsea nhờ công của Rob Street sau một pha phối hợp phòng ngự sai lầm của đội khách.

Một số cổ động viên Manchester United vui mừng khi thấy Garnaco không thể hiện được nhiều trước các đối thủ đến từ League One. Một người hâm mộ đã viết trên mạng xã hội: "Garnacho bị thay ra trong trận đấu với Lincoln. Phải! Manchester United của chúng tôi không phải là vấn đề".

Những người khác nhanh chóng chỉ ra rằng Garnacho đã gặp khó khăn trong việc ghi bàn trong ba lần ra sân cho Chelsea cho đến nay, với rất nhiều người ghi "003". Một người hâm mộ khác viết: Sự sụp đổ của Garnacho. Anh ta đã đưa ra quyết định tồi tệ nhất khi gia nhập Chelsea!".

May mắn cho Garnacho và Chelsea, họ đã tránh được nỗi xấu hổ khi có màn lội ngược dòng trong hiệp hai khi các bàn thắng nhanh chóng của Tyrique George và Facundo Buonanotte giúp lật ngược thế cờ ngay trước khi Garnacho rời sân. Cuối cùng, Chelsea thắng ngược 2-1 để vào vòng 4 Carabao Cup.

Việc Garnacho rời sân sớm có thể là do anh không được ra sân nhiều trong giai đoạn tiền mùa giải tại Manchester United nên vẫn chưa đạt trạng thái tốt nhất. Cầu thủ chạy cánh người Argentina hy vọng sẽ tiếp tục được ra sân khi Chelsea tiếp đón Brighton trên sân nhà Stamford Bridge ở vòng 6 Premier League vào cuối tuần này.