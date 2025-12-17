Lâm Đồng thu hồi dự án của 'đại gia' Nguyễn Cao Trí 17/12/2025 06:31

(PLO)- UBND tỉnh Lâm Đồng vừa thông báo thu hồi toàn bộ hơn 1.430 ha đất của dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh.

Ngày 16-12, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ban hành thông báo thu hồi toàn bộ diện tích đất đã giao, cho thuê và cho phép chuyển mục đích sử dụng cho Công ty CP Đầu tư – Du lịch Sài Gòn Đại Ninh để thực hiện dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh.

Tỉnh Lâm Đồng thu hồi dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh. Ảnh: VÕ TÙNG

Doanh nghiệp đã vi phạm pháp luật về đất đai

Theo hồ sơ pháp lý, diện tích đất bị thu hồi là 1.428,356 ha, diện tích đo đạc thực tế 1.434,763 ha (tăng hơn 6,4 ha do tính toán lại). Khu đất nằm trên địa bàn các xã Phú Hội, Ninh Gia, Tà Hine, Ninh Loan (huyện Đức Trọng cũ), nay thuộc các xã Đức Trọng, Ninh Gia và Tà Hine.

Lý do thu hồi được xác định là doanh nghiệp vi phạm pháp luật về đất đai, thuộc trường hợp không đưa đất vào sử dụng theo quy định. Trước đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã cho phép gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng thêm 24 tháng nhưng đến nay công ty vẫn không triển khai dự án theo cam kết.

Việc thu hồi đất căn cứ Luật Đất đai 2013 và hiện nay là khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai 2024 cùng các nghị định hướng dẫn thi hành.

UBND tỉnh yêu cầu trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, Công ty Sài Gòn Đại Ninh, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và các tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải tự tổ chức xử lý toàn bộ tài sản trên đất (nếu có).

Trường hợp doanh nghiệp hoặc người có đất bị thu hồi không liên lạc được hoặc không nhận được thông báo, thời hạn 45 ngày được tính từ ngày bưu điện phát thông báo. Hết thời hạn trên, UBND tỉnh sẽ ban hành quyết định thu hồi đất theo quy định.

UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh gửi thông báo đến doanh nghiệp, đồng thời đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. UBND các xã Đức Trọng, Ninh Gia, Tà Hine có trách nhiệm niêm yết thông báo tại trụ sở và khu dân cư nơi có đất bị thu hồi trong suốt thời gian thông báo.

Sở Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì, tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi đất, bảo đảm đúng quy định pháp luật và phù hợp tình hình thực tế tại địa phương.

Một góc của "siêu dự án" Sài Gòn - Đại Ninh. Ảnh: VÕ TÙNG

Dự án là tâm điểm của nhiều sai phạm

Cũng cần nhắc lại, siêu dự án Đại Ninh từng khiến nhiều lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trước đây và những người liên quan phải lãnh án phạt tù.

Cụ thể, sau khi mua lại 100% cổ phần Công ty CP Đầu tư – Du lịch Sài Gòn Đại Ninh, ông Nguyễn Cao Trí - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang bắt đầu các hoạt động vận động chính sách nhằm thay đổi kết luận thanh tra, chuyển từ hướng thu hồi sang cho phép tiếp tục thực hiện dự án.

Trong quá trình này, ông Trí thỏa thuận chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ Công ty Sài Gòn Đại Ninh cho bà Trương Mỹ Lan – Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát – với giá khoảng 3.000 tỉ đồng. Bà Lan đã chuyển tiền đặt cọc và một số khoản thanh toán cho ông Trí. Tuy nhiên, theo kết luận điều tra, ông Trí bị cáo buộc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt khoảng 1.000 tỉ đồng từ các giao dịch liên quan dự án và thỏa thuận hợp tác giữa hai bên.

Dự án Đại Ninh là tâm điểm của hàng loạt sai phạm liên quan đến lãnh đạo. Tháng 3-2023, ông Nguyễn Ngọc Ánh, lúc đó là Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, bị Bộ Công an bắt để điều tra tội Nhận hối lộ.

Tháng 8-2023, bà Trần Bích Ngọc, Vụ trưởng Vụ I – Văn phòng Chính phủ, bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đầu tháng 1-2024, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng thời điểm đó, bị bắt tạm giam để điều tra tội Nhận hối lộ.

Cuối tháng 1-2024, ông Trần Đức Quận, khi ấy là Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, cũng bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.