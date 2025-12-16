Lâm Đồng thông tin khởi công cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc dài 66 km, vốn hơn 18.000 tỉ 16/12/2025 11:11

(PLO)-Dự án cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc dài gần 66 km, tổng vốn hơn 18.000 tỉ đồng, kỳ vọng mở “cửa ngõ” kết nối Tây Nguyên với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Ngày 16-12, UBND tỉnh Lâm Đồng phát đi thông báo cho biết sáng ngày 19-12 tới đây địa phương này sẽ phối hợp cùng các bộ, ngành Trung ương tổ chức lễ khởi công Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) – Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) theo phương thức đối tác công tư (PPP).

cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc kỳ vọng mở “cửa ngõ cao tốc” kết nối Tây Nguyên với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Buổi lễ được tổ chức tại nút giao giữa tuyến cao tốc với đường ĐT.721, xã Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng), với sự tham dự dự kiến gồm: Lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo hai tỉnh Lâm Đồng – Đồng Nai, đại diện nhà đầu tư, doanh nghiệp và cơ quan báo chí.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 (tỉnh Lâm Đồng), dự án cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư từ tháng 11-2022 và UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt dự án, điều chỉnh, bổ sung trong năm 2025.

Tuyến cao tốc có tổng chiều dài khoảng 65,88 km, trong đó đoạn qua tỉnh Đồng Nai dài khoảng 11,91 km, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng dài khoảng 53,97 km.

Điểm đầu tuyến kết nối với cao tốc Dầu Giây – Tân Phú tại huyện Tân Phú (Đồng Nai), điểm cuối tại TP Bảo Lộc (Lâm Đồng).

Dự án được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cao tốc cấp 80, vận tốc thiết kế 80 km/h. Giai đoạn hoàn chỉnh có quy mô bốn làn xe, bề rộng nền đường 22 m; giai đoạn phân kỳ có bề rộng nền đường 17 m, bố trí đầy đủ các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông và khai thác lâu dài.

Tổng mức đầu tư dự án (giai đoạn phân kỳ) khoảng 18.002 tỉ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước tham gia khoảng 6.500 tỉ đồng (chiếm hơn 36%), gồm ngân sách Trung ương và địa phương; phần còn lại hơn 11.500 tỉ đồng do nhà đầu tư huy động

Dự án được thực hiện theo hợp đồng BOT, thời gian thu phí hoàn vốn dự kiến 23 năm 9 tháng. Nhà đầu tư trúng thầu là Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải, với tổng vốn đầu tư (không bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng) khoảng 14.475 tỉ đồng.

Đến nay, công tác cắm mốc, bàn giao ranh giới giải phóng mặt bằng đã được hoàn thành tại các địa phương có tuyến đi qua thuộc hai tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng. Các địa phương đang khẩn trương thực hiện bồi thường, hỗ trợ, thu hồi đất để bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư triển khai thi công.

Theo kế hoạch, dự án được triển khai trong giai đoạn 2022 – 2027, phấn đấu hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý IV-2027