Lâm Đồng triển khai loạt chương trình, đề án lớn thực hiện quy hoạch lâm nghiệp 13/12/2025 14:32

(PLO)- UBND tỉnh Lâm Đồng xác định rõ các nhóm nhiệm vụ chương trình, đề án, dự án trọng tâm và nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm triển khai hiệu quả Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ngày 13-12, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch tập trung làm rõ các nhiệm vụ chương trình, đề án, dự án cụ thể và nội dung liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, làm cơ sở tổ chức thực hiện đồng bộ trong thời gian tới.

Lâm Đồng triển khai loạt chương trình, đề án lớn thực hiện Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia. Ảnh: VÕ TÙNG

Theo kế hoạch, tỉnh Lâm Đồng sẽ triển khai đồng bộ nhiều chương trình, đề án và dự án lớn trong lĩnh vực lâm nghiệp, trong đó ưu tiên rà soát, chuẩn hóa và tích hợp cơ sở dữ liệu, bản đồ lâm nghiệp của các tỉnh trước sắp xếp đơn vị hành chính, hình thành cơ sở dữ liệu lâm nghiệp thống nhất toàn tỉnh.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là nhanh chóng điều tra, kiểm kê rừng, theo dõi diễn biến rừng; xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu số, hồ sơ quản lý rừng, phục vụ quản lý nhà nước và chuyển đổi số ngành lâm nghiệp.

Cùng với đó, tỉnh sẽ rà soát, điều chỉnh ranh giới, phân định 3 loại rừng (đặc dụng, phòng hộ, sản xuất); xác lập lại các khu rừng đặc dụng, phòng hộ bảo đảm phù hợp với Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia.

Địa phương cũng xác định nhiệm vụ nâng cấp, mở rộng hệ thống giám sát tài nguyên rừng, ứng dụng công nghệ tự động cảnh báo sớm các điểm biến động để kịp thời xử lý vi phạm. Song song đó, tỉnh sẽ phát triển kinh tế rừng bền vững, phát huy giá trị đa dụng của rừng và triển khai các đề án về dịch vụ môi trường, du lịch sinh thái, hấp thụ carbon.

Đáng lưu ý, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục giao đất, giao rừng, cho thuê rừng gắn với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp; xử lý dứt điểm các diện tích đất lâm nghiệp bị chồng lấn, tranh chấp, lấn chiếm, đặc biệt đất có nguồn gốc từ lâm trường, công ty lâm nghiệp.

Tỉnh Lâm Đồng chủ trương phát triển rừng trồng tập trung cung cấp nguyên liệu cho chế biến, nghiên cứu, lựa chọn giống cây lâm nghiệp, cây đa mục đích phù hợp điều kiện sinh thái từng vùng. Tỉnh cũng định hướng phát triển các khu, cụm công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản gắn với đầu tư hạ tầng, nâng cao giá trị gia tăng của ngành lâm nghiệp; đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống đường lâm nghiệp, hạ tầng lâm sinh, phục vụ công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Kế hoạch của UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh việc bảo đảm thống nhất giữa quy hoạch lâm nghiệp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp. Theo đó, địa phương triển khai các chương trình, dự án lâm nghiệp phải tuân thủ Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021–2025 đã được phê duyệt.

UBND tỉnh cũng cho biết trường hợp có điều chỉnh chỉ tiêu đất lâm nghiệp, tỉnh sẽ rà soát, điều chỉnh các quy hoạch liên quan theo đúng thẩm quyền, bảo đảm phù hợp pháp luật về đất đai.

Các địa phương có trách nhiệm quản lý chặt chẽ quỹ đất lâm nghiệp, xây dựng và hoàn thiện phương án sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn, bảo đảm phục vụ triển khai quy hoạch lâm nghiệp.

Trong quá trình lập, điều chỉnh các quy hoạch liên quan, yêu cầu tích hợp đồng bộ với Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia, gắn với mục tiêu bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Tỉnh Lâm Đồng tiếp tục giao đất, giao rừng, cho thuê rừng gắn với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp. Ảnh: PHƯƠNG NAM

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường làm cơ quan chủ trì tham mưu, tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, dự án lâm nghiệp; phối hợp với các sở, ngành và địa phương triển khai nhiệm vụ theo lộ trình. Sở Tài chính chủ trì tham mưu bố trí ngân sách, huy động các nguồn lực hợp pháp; Sở Công Thương phối hợp thu hút đầu tư hạ tầng và phát triển các cụm công nghiệp chế biến lâm sản.

Nguồn lực thực hiện được huy động từ ngân sách nhà nước, lồng ghép các chương trình mục tiêu, cùng với nguồn thu dịch vụ môi trường rừng, xã hội hóa đầu tư và các nguồn tài chính hợp pháp khác.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương nghiêm túc triển khai kế hoạch, bảo đảm tiến độ, hiệu quả, qua đó góp phần bảo vệ tài nguyên rừng, phát triển kinh tế rừng bền vững và ổn định quỹ đất lâm nghiệp trên địa bàn Lâm Đồng.