Phóng sự: Chích khớp – hiểu đúng, làm đúng 12/12/2025 19:05

(PLO)- Tại các phòng khám cơ xương khớp, một câu hỏi quen thuộc được lặp lại mỗi ngày: “Bác sĩ ơi, chích khớp có nguy hiểm không?” cùng vô số lo lắng, thậm chí sợ hãi xoay quanh thủ thuật này.

Phóng sự: chích khớp – hiểu đúng, làm đúng.

Những ngón tay lướt vội trên màn hình, bên cạnh là nỗi sợ hãi mơ hồ. Trên mạng xã hội, chích khớp bị gán cho nhiều cái tên: “chích là tàn”, “chích xong mòn khớp”, “chích một lần là phụ thuộc suốt đời”… Đây là hình ảnh quen thuộc của tâm lý e ngại điều trị tại các phòng khám.

Thực trạng việc trì hoãn điều trị vì tin đồn đang diễn ra phổ biến. Nhưng con số không dừng lại ở đó, rất nhiều trường hợp tự ý điều trị sai cách hoặc bỏ lửng, khiến tình trạng thoái hóa khớp ngày càng nặng hơn. Điều đáng lo ngại nhất là nỗi sợ này khiến bệnh nhân bỏ lỡ "thời điểm vàng" để can thiệp, khi khớp còn có thể phục hồi tốt...