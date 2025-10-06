7 mẹo giúp cho xương khớp khỏe mạnh khi bạn già đi 06/10/2025 08:50

(PLO)- Khi chúng ta già đi, nguy cơ mắc các vấn đề về sức khỏe xương khớp tăng lên. Hãy thực hiện các biện pháp sau để đảm bảo xương khớp khỏe mạnh.

Podcast: 7 mẹo cho xương khớp khỏe mạnh khi bạn già đi

Theo NDTV, sức khỏe xương khớp tối ưu là điều cần thiết cho sức khỏe tổng thể và khả năng vận động trong suốt cuộc đời. Trong khi khớp hỗ trợ vận động và sự linh hoạt, xương cung cấp cấu trúc, bảo vệ các cơ quan, neo giữ cơ và dự trữ canxi. Khi bạn già đi, nguy cơ mắc các vấn đề về sức khỏe xương khớp tăng lên.

Dinh dưỡng hợp lý và hoạt động thể chất góp phần đạt khối lượng xương tối đa, điều này rất cần thiết để ngăn ngừa các vấn đề liên quan đến xương. Duy trì sức khỏe xương là yếu tố quan trọng cho khả năng vận động và tự lập tổng thể, giúp ngăn ngừa té ngã và chấn thương nghiêm trọng.

Dưới đây là 7 thói quen đơn giản nhưng hiệu quả giúp bạn duy trì hệ xương khớp khỏe mạnh và dẻo dai theo thời gian:

Ăn uống đúng cách

Một chế độ ăn uống cân bằng là điều cần thiết cho sức khỏe tổng thể của bạn. Ưu tiên các thực phẩm giàu canxi (sữa, rau lá xanh, các loại hạt) và vitamin D (tắm nắng, cá béo) để hỗ trợ sức khỏe xương. Ăn các thực phẩm chống viêm như trái cây, rau củ, các loại hạt và cá béo để tăng cường sức khỏe khớp.

Càng lớn tuổi, nguy cơ gặp các vấn đề về xương khớp càng cao. Vì vậy, hãy chủ động bổ sung trái cây, rau củ, cá béo và các thực phẩm giàu dinh dưỡng để bảo vệ sức khỏe xương khớp.

Tập thể dục thường xuyên

Các bài tập chịu lực (đi bộ, chạy bộ, leo cầu thang) và kháng lực (tập tạ, dây đàn hồi) giúp tăng mật độ xương, củng cố cơ bắp. Hoạt động nhẹ nhàng như yoga, pilates hoặc bơi lội cũng hỗ trợ khớp linh hoạt và giảm đau nhức.

Duy trì cân nặng khỏe mạnh

Thừa cân gây thêm áp lực lên các khớp, đặc biệt là các khớp chịu lực như đầu gối và hông. Duy trì cân nặng hợp lý có thể giảm bớt áp lực này và giảm nguy cơ mắc các vấn đề về khớp.

Giữ đủ nước

Uống đủ nước là điều cần thiết để duy trì sự bôi trơn của khớp. Cố gắng uống đủ nước trong ngày.

Hạn chế hút thuốc và uống rượu

Hút thuốc có hại cho sức khỏe, bao gồm cả xương. Uống quá nhiều rượu cũng cản trở khả năng hấp thụ canxi của cơ thể, khiến xương yếu dần theo thời gian.

Kiểm tra sức khỏe định kỳ

Khám sức khỏe định kỳ để theo dõi mật độ xương, đặc biệt là đối với những người có nguy cơ cao. Hãy trao đổi với bác sĩ về bất kỳ lo ngại nào liên quan đến đau khớp hoặc khả năng vận động.

Cân nhắc việc bổ sung

Phụ nữ trong thời kỳ mãn kinh thường được kê đơn bổ sung canxi và vitamin D. Hãy tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi dùng thực phẩm chức năng.