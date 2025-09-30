Sau tuổi 40, nên ăn gì để tốt cho tim? 30/09/2025 14:29

(PLO)- Kết hợp 7 loại thực phẩm này cùng vận động hợp lý và lối sống lành mạnh sẽ giúp trái tim bạn bền bỉ, khỏe mạnh sau tuổi 40.

Podcast:

Podcast: Sau 40 tuổi, thường xuyên 7 thực phẩm này để tim luôn khỏe mạnh

Theo NDTV, bước sang tuổi 40, cơ thể bắt đầu thay đổi rõ rệt như quá trình trao đổi chất chậm lại, chế độ ăn uống và lối sống dần để lại dấu ấn trên huyết áp, cholesterol và khả năng kiểm soát đường huyết. Đây cũng là thời điểm trái tim phải chịu nhiều áp lực hơn.

Tin vui là các nghiên cứu cho thấy, nhiều thực phẩm quen thuộc và dễ tìm ngay trong bữa ăn hằng ngày có thể góp phần giảm nguy cơ bệnh tim mạch, đồng thời duy trì sức khỏe lâu dài. Dưới đây là 7 nhóm thực phẩm nên bổ sung thường xuyên sau tuổi 40 để giữ cho trái tim luôn khỏe mạnh và dẻo dai.

Các loại đậu

Đậu lăng, đậu xanh, đậu nành hay đậu đỏ đều là nguồn protein thực vật và chất xơ tuyệt vời. Ăn đậu thường xuyên giúp giảm cholesterol 'xấu' (LDL), cải thiện đường huyết và tốt cho tim mạch. Hãy thử dùng một bát đậu mỗi ngày hoặc sáng tạo thêm salad, súp để bữa ăn đa dạng hơn.

Sữa lên men (sữa chua, sữa đông)

Sữa chua tự nhiên, đặc biệt là sữa đông (dahi) không đường, chứa lợi khuẩn có lợi cho tiêu hóa và sức khỏe tim mạch. Một số nghiên cứu còn cho thấy sữa lên men giúp giảm nguy cơ tiểu đường và bệnh tim. Nên ưu tiên sữa chua tự làm hoặc ít đường, có thể kết hợp cùng rau củ tươi để tăng hương vị.

Nghệ

Hoạt chất curcumin trong nghệ có đặc tính chống viêm, chống oxy hóa, hỗ trợ giảm huyết áp và cải thiện độ đàn hồi mạch máu. Bạn có thể thêm nghệ vào món cà ri, súp hoặc đậu lăng. Nhớ kết hợp cùng tiêu đen để cơ thể hấp thu tốt hơn.

Sau 40 tuổi, việc duy trì một chế độ ăn uống giàu dinh dưỡng là vô cùng quan trọng

Tỏi

Tỏi từ lâu được biết đến như “thần dược” cho tim mạch. Nhiều nghiên cứu chứng minh tỏi giúp hạ huyết áp, đặc biệt ở người tăng huyết áp. Dùng tỏi tươi trong món xào, salad hoặc nghiền tỏi cho vào nước sốt đều rất tốt. Nếu muốn bổ sung tỏi liều cao, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ.

Các loại hạt

Hạnh nhân, óc chó, hạt bí, hạt chia… đều chứa chất béo lành mạnh, protein và khoáng chất quan trọng. Ăn một nắm nhỏ hạt mỗi ngày có thể giảm nguy cơ bệnh tim mạch. Hãy chọn hạt rang tự nhiên, tránh loại tẩm muối hay phủ đường.

Rau lá xanh

Rau bina, cải bó xôi, cải xoăn… giàu chất xơ, kali, magie và vitamin K1. Đây là nhóm thực phẩm liên quan trực tiếp đến việc giảm nguy cơ tim mạch, đột quỵ và hỗ trợ ngăn ngừa vôi hóa mạch máu.

Hạt kê

Các loại kê như ragi, bajra, jowar… là ngũ cốc nguyên hạt giàu chất xơ, magie và có chỉ số đường huyết thấp hơn gạo trắng hay bột mì tinh chế. Nhiều nghiên cứu cho thấy chế độ ăn nhiều kê giúp kiểm soát đường huyết, cân bằng mỡ máu và giảm nguy cơ hội chứng chuyển hóa.