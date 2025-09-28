Ăn nhiều 7 loại thực phẩm này, cơ thể dễ rơi vào tình trạng viêm mãn tính 28/09/2025 10:27

Trong nhịp sống hiện đại, bữa ăn hằng ngày của chúng ta thường vô tình chứa những “thủ phạm” gây viêm tiềm ẩn. Tình trạng viêm không dễ dàng nhận thấy, nhưng lại âm thầm hủy hoại sức khỏe theo thời gian. Một chế độ ăn cân bằng, giàu chất xơ, ít chế biến và nhiều màu sắc tự nhiên chính là “chìa khóa” giúp cơ thể tự chữa lành và phòng ngừa bệnh tật.

Theo The Times of India, dưới đây là 7 nhóm thực phẩm dễ gây viêm cùng gợi ý thay thế lành mạnh hơn:

1. Đồ ăn từ bột tinh chế → Ngũ cốc nguyên hạt

Bánh mì trắng, bánh quy hay các món từ bột tinh chế thường thiếu chất xơ và dinh dưỡng, khiến đường huyết tăng nhanh và kích hoạt phản ứng viêm. Hãy thay thế bằng ngũ cốc nguyên hạt như yến mạch, gạo lứt, giàu chất xơ, giải phóng năng lượng chậm và giúp hạ chỉ số viêm.

2. Đồ uống có đường → Nước trái cây tự nhiên

Nước ngọt có ga, nước ép đóng hộp có thể tạo cảm giác sảng khoái, nhưng lại chứa lượng đường tự do cao. Nhiều nghiên cứu cho thấy chúng làm tăng nồng độ protein phản ứng C (CRP), dấu hiệu điển hình của viêm. Thay vì vậy, bạn có thể chọn nước lọc pha thêm chanh, dưa chuột hoặc quả mọng, vừa cấp nước vừa bổ sung chất chống oxy hóa chống viêm.

3. Đồ chiên ngập dầu → Món nướng hoặc chiên không dầu

Các món chiên rán như khoai tây chiên, samosa, pakora chứa nhiều chất béo chuyển hóa – thủ phạm chính gây viêm tế bào. Lựa chọn thay thế như chiên không dầu hoặc nướng với dầu ô liu hay dầu cải sẽ giảm nguy cơ này mà vẫn giữ được độ giòn.

4. Thịt chế biến sẵn → Đậu và các loại hạt họ đậu

Xúc xích, lạp xưởng, thịt nguội chứa nhiều nitrat và chất bảo quản, không chỉ gây viêm mà còn làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch, ung thư. Thay vào đó, hãy bổ sung đậu lăng, đậu nành, đậu gà,… Chúng giàu protein, chất xơ, chất chống oxy hóa và các hợp chất thực vật giúp giảm viêm tự nhiên.

5. Sữa và chế phẩm từ sữa (dùng quá nhiều) → Sữa hạt

Dù lượng sữa vừa phải phù hợp với nhiều người, nhưng tiêu thụ quá mức – đặc biệt là phô mai béo và kem, có thể làm viêm nặng hơn ở những người nhạy cảm. Thay thế bằng sữa hạnh nhân, hạt điều hoặc sữa chua từ đậu nành sẽ giữ được độ béo ngậy mà không làm tăng rủi ro sức khỏe.

6. Bánh kẹo đóng gói → Đồ ngọt tự làm tại nhà

Bánh ngọt, bánh quy, bánh kem đóng gói thường chứa dầu hydro hóa và siro ngô giàu fructose, cả hai đều là “tác nhân” gây viêm mạnh. Làm bánh tại nhà với bột nguyên cám, mật mía, dầu dừa hoặc dầu lạc sẽ vừa thỏa mãn vị giác vừa hỗ trợ sức khỏe.

Chỉ cần cắt giảm dần những thực phẩm gây viêm và ưu tiên nguồn dinh dưỡng lành mạnh, cơ thể sẽ tự chữa lành, cân bằng và khỏe mạnh hơn.

7. Thịt đỏ (ăn quá nhiều) → Cá và protein thực vật

Ăn quá nhiều thịt đỏ, đặc biệt khi nướng cháy, có thể tạo ra hợp chất gây viêm. Thay vào đó, hãy bổ sung cá béo như cá hồi, cá thu, nguồn giàu omega-3 giúp kháng viêm mạnh mẽ. Với người ăn chay, óc chó và hạt lanh là lựa chọn thay thế tuyệt vời.