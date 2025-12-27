Những thói quen cần bỏ ngay để bảo vệ hệ tiêu hóa 27/12/2025 07:15

(PLO)- Hệ tiêu hóa quyết định sức khỏe tổng thể, song nhiều thói quen tưởng chừng vô hại trong ăn uống và sinh hoạt lại khiến đường ruột ngày càng hoạt động kém hiệu quả.

Theo Doctor NDTV, hệ tiêu hóa được ví như "bộ não thứ hai" của cơ thể. Tuy nhiên, những thói quen sinh hoạt tưởng chừng vô hại lại đang âm thầm tàn phá sức khỏe đường ruột mỗi ngày. Dưới đây là những sai lầm phổ biến mà các chuyên gia y tế cảnh báo bạn nên thay đổi để có một hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Thói quen "ăn nhanh nuốt vội"

Khi ăn quá nhanh, bạn vô tình nuốt nhiều không khí vào dạ dày, gây ra tình trạng đầy hơi, chướng bụng. Quan trọng hơn, enzyme trong nước bọt chưa kịp phân tách thức ăn, khiến dạ dày phải làm việc quá tải, dẫn đến việc hấp thụ dinh dưỡng kém hiệu quả.

Chế độ ăn ít chất xơ

Chất xơ là "chổi quét" làm sạch đường ruột. Việc thiếu hụt rau xanh, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt sẽ làm chậm quá trình vận chuyển chất thải, là nguyên nhân hàng đầu gây ra táo bón mãn tính và các bệnh lý về đại tràng.

Căng thẳng kéo dài

Có một sợi dây liên kết chặt chẽ giữa não bộ và đường ruột. Khi bạn căng thẳng, cơ thể sản sinh Cortisol làm rối loạn nhu động ruột, mất cân bằng hệ vi sinh vật và dễ dẫn đến hội chứng ruột kích thích (IBS).

Dạ dày có cơ chế tiết axit theo khung giờ sinh học. Việc bỏ bữa khiến axit tích tụ trong dạ dày trống rỗng, gây tổn thương niêm mạc, dẫn đến viêm loét dạ dày và cảm giác ợ chua khó chịu.

Lạm dụng caffeine và chất kích thích

Dù một ly cà phê giúp tỉnh táo, nhưng tiêu thụ quá mức sẽ kích thích sản sinh axit dư thừa và làm giãn cơ thắt thực quản. Đây là "thủ phạm" gây ra tình trạng nóng rát thượng vị và trào ngược.

Cơ thể luôn trong tình trạng thiếu nước

Nước đóng vai trò quan trọng trong việc làm mềm phân và hỗ trợ enzyme tiêu hóa. Mất nước khiến quá trình trao đổi chất bị đình trệ, làm hệ tiêu hóa trở nên "lười biếng" và trì trệ.

Ăn quá no trong một bữa

Ăn vượt quá khả năng chứa của dạ dày gây áp lực cực lớn lên cơ quan này. Điều này không chỉ làm chậm quá trình tiêu hóa mà còn khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ do cơ thể phải dồn toàn bộ năng lượng để xử lý lượng thực phẩm khổng lồ.

Ăn quá no khiến dạ dày “quá tải”, hệ tiêu hóa phải gồng mình làm việc

Lối sống ít vận động

Việc ngồi quá lâu một chỗ làm giảm lưu thông máu đến các cơ quan nội tạng. Hoạt động thể chất nhẹ nhàng sau khi ăn (như đi bộ) là cách tự nhiên nhất để kích thích nhu động ruột, giúp thức ăn di chuyển dễ dàng hơn.

Thói quen ăn khuya sát giờ ngủ

Khi ngủ, các cơ quan cần được nghỉ ngơi. Việc ăn khuya buộc dạ dày phải làm việc "tăng ca", dễ gây ra tình trạng trào ngược dạ dày thực quản (GERD) và làm gián đoạn giấc ngủ sâu.

Sử dụng quá nhiều chất tạo ngọt nhân tạo

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng các chất tạo ngọt hóa học (trong nước ngọt ăn kiêng, bánh kẹo) có thể làm thay đổi quần thể vi khuẩn có lợi, gây mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột và ảnh hưởng đến khả năng chuyển hóa đường của cơ thể.