Nghiên cứu khoa học chứng minh: Ăn thực phẩm nóng giúp tiêu hóa tốt và cân bằng tinh thần 29/10/2025 14:06

(PLO)- Một nghiên cứu gần đây đã chỉ ra mối liên hệ giữa việc ăn thực phẩm nóng với hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn và sức khỏe tinh thần được cải thiện, củng cố các nguyên tắc y học truyền thống lâu đời.

Nhiều người có xu hướng cảm thấy uể oải hoặc bồn chồn sau khi tiêu thụ đồ ăn, thức uống lạnh. Theo bản năng, họ sẽ tìm đến một tách trà hay cà phê nóng để lấy lại sự cân bằng. Các nhà khoa học khẳng định hành vi này có cơ sở: nhiệt độ của thực phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể.

Phát hiện từ nghiên cứu là ăn thực phẩm nóng có lợi cho sức khỏe hơn. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Một nghiên cứu đã khẳng định rằng đồ uống hay ăn thực phẩm nóng giúp điều hòa cảm xúc và giảm lo âu. Kết quả cho thấy, chính nhiệt độ của đồ uống hay ăn thực phẩm nóng, chứ không phải thành phần hóa học của nó, tạo ra sự khác biệt lớn. Đồ uống hay ăn thực phẩm nóng có thể giúp xoa dịu căng thẳng cảm xúc và giảm các khó chịu về tiêu hóa.

Phát hiện từ nghiên cứu

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Bang San Diego (Hoa Kỳ) đã khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ của đồ uống hay ăn thực phẩm nóng lên sức khỏe tinh thần và thể chất, với sự tham gia của hơn 400 người trưởng thành.

Kết quả:

Những người tham gia châu Á tiêu thụ đồ ăn và đồ uống lạnh có xu hướng báo cáo mức độ lo lắng và mất ngủ cao hơn.

Những người tham gia da trắng uống nước hay ăn thực phẩm nóng vào mùa đông báo cáo ít triệu chứng trầm cảm, mất ngủ và khó tiêu hơn.

Nghiên cứu cũng lưu ý rằng những người có tuần hoàn máu kém (biểu hiện phổ biến là tay thường xuyên bị lạnh) thường nhạy cảm hơn với đồ ăn và đồ uống lạnh.

Kết nối Khoa học và Y học Cổ truyền

Những phát hiện trên hoàn toàn phù hợp với các nguyên tắc lâu đời của Y học cổ truyền Trung Quốc và Ayurveda (y học cổ truyền Ấn Độ). Cả hai trường phái này đều nhấn mạnh rằng thực phẩm ấm hỗ trợ tiêu hóa và mang lại sự thoải mái về tinh thần.

Trục ruột-não (Gut-Brain Axis): Ruột và não bộ được kết nối chặt chẽ thông qua trục này. Tiêu hóa chậm chạp do đồ lạnh có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe đường ruột, từ đó gây ra lo lắng và các vấn đề về tinh thần.

Hấp thụ chất dinh dưỡng: Thực phẩm lạnh đòi hỏi nhiều năng lượng tiêu hóa hơn, khiến cơ thể khó hấp thụ chất dinh dưỡng và làm chậm quá trình chuyển hóa.

Do đó, cân nhắc thay đổi thói quen tiêu thụ đồ lạnh bằng nước uống và ăn thực phẩm nóng là một bước quan trọng để cải thiện sức khỏe đường ruột cũng như cân bằng tinh thần.