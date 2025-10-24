Ăn giảm cân có thể làm tăng cholesterol 24/10/2025 10:38

(PLO)-Ăn giảm cân không phải lúc nào cũng tốt.

Chế độ ăn Ketogenic (Keto) là một kế hoạch ăn kiêng giàu chất béo, rất ít carbohydrate đã trở nên phổ biến nhờ hứa hẹn giảm cân nhanh chóng và kiểm soát sự thèm ăn.

Bằng cách giảm mạnh carbohydrate, cơ thể chuyển sang trạng thái gọi là ketosis, đốt cháy chất béo để làm nhiên liệu thay vì glucose.

Nhiều người thử Keto với hy vọng giảm cân nhanh chóng và tăng cường mức năng lượng.

Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây đặt ra những câu hỏi quan trọng về tác động lâu dài của nó.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Science Advances đã phát hiện ra rằng những con chuột được cho ăn chế độ Keto theo kiểu ăn giảm cân dài hạn đã phát triển một số vấn đề sức khỏe đáng lo ngại.

Những vấn đề này bao gồm mức lipid máu cao hơn, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, bệnh gan nhiễm mỡ có thể làm suy giảm chức năng gan và khó khăn trong việc điều chỉnh lượng đường trong máu sau bữa ăn, một dấu hiệu cảnh báo bệnh tiểu đường.

Chế độ ăn Ketogenic được xây dựng dựa trên việc tiêu thụ chất béo rất cao, thường cung cấp tới 90% tổng lượng calo hàng ngày từ chất béo, trong khi hạn chế nghiêm ngặt carbohydrate và protein.

Bằng cách thay đổi quá trình trao đổi chất của cơ thể, Keto khuyến khích sử dụng ketone (có nguồn gốc từ chất béo trong gan) làm nhiên liệu thay vì glucose từ carbs. Sự chuyển đổi trao đổi chất này có thể thúc đẩy giảm cân, đó là lý do khiến chế độ ăn giảm cân theo kiểu này trở nên phổ biến.

Các nghiên cứu được công bố trên Tạp chí British Journal of Nutrition đã chỉ ra rằng, chế độ ăn ít carb, giàu chất béo có thể làm tăng cholesterol xấu, một yếu tố nguy cơ chính gây ra bệnh tim mạch.