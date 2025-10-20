Ăn trứng mỗi ngày có làm tăng mức cholesterol? 20/10/2025 12:27

Rất nhiều người chọn ăn trứng mỗi ngày. Vì trứng giàu protein chất lượng cao, vitamin và khoáng chất, trứng giúp xây dựng cơ bắp, hỗ trợ chức năng não và giúp no lâu.

Tuy nhiên, hàm lượng cholesterol trong trứng thường làm dấy lên lo ngại về mức cholesterol trong máu và sức khỏe tim mạch.

Theo các chuyên gia, nhiều người thắc mắc liệu ăn trứng mỗi ngày có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim hay không.

Sự thật là trứng có thể ảnh hưởng đến cholesterol, nhưng không phải lúc nào cũng vậy, và có những cách đơn giản để thưởng thức chúng một cách an toàn.

Cholesterol thường bị hiểu lầm, nhưng nó thực sự thiết yếu cho một số chức năng quan trọng của cơ thể, vì nó giúp tạo ra hormone, vitamin D và các axit mật giúp tiêu hóa chất béo.

Một nghiên cứu được công bố bởi Đại học Northwestern ở Chicago đã phân tích dữ liệu từ sáu nghiên cứu của Mỹ và gần 30.000 người tham gia, cho thấy rằng ăn trứng mỗi ngày có liên quan đến việc tăng nhẹ nguy cơ mắc bệnh tim và tử vong.

Tuy nhiên, nghiên cứu mới hơn cho rằng mối liên hệ này có thể bị cường điệu hóa. Đối với hầu hết mọi người, cholesterol trong thực phẩm không trực tiếp dẫn đến cholesterol cao trong máu, bởi vì gan của bạn điều chỉnh lượng cholesterol nó sản xuất tùy thuộc vào những gì bạn ăn.

Theo Harvard Health Publishing, gan chứ không phải chế độ ăn uống của bạn, mới là nguồn chính sản xuất cholesterol trong máu. Điều thực sự ảnh hưởng đến mức cholesterol của bạn là chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa, được tìm thấy trong các loại thực phẩm như thịt xông khói, bơ và bánh ngọt.

Vì vậy, ăn một quả trứng mỗi ngày nhìn chung là an toàn cho hầu hết mọi người.