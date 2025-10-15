Tránh uống cà phê những lúc này 15/10/2025 12:09

Theo các chuyên gia Đại học Harvard, việc uống cà phê mang lại nhiều lợi ích, nhưng nên tránh hoặc hạn chế uống cà phê vào những thời điểm cụ thể để tránh các tác dụng phụ tiêu cực.

Bạn nên ngừng tiêu thụ caffeine tối thiểu 6 đến 8 tiếng trước khi đi ngủ. Một số người nhạy cảm với caffeine cần tránh uống cà phê từ 10 tiếng trở lên trước khi đi ngủ.

Lý do, caffeine có thời gian bán hủy, thời gian để một nửa lượng caffeine đào thải khỏi cơ thể kéo dài từ 2-12 giờ tùy người. Uống quá gần giờ ngủ sẽ làm giảm thời gian ngủ, giảm chất lượng giấc ngủ sâu và có thể gây mất ngủ.

Các chuyên gia Đại học Harvard cũng cho rằng, đừng uống cà phê quá sớm, mà bắt đầu từ 10 giờ sáng. Vì khi thức dậy, cơ thể tự nhiên giải phóng hormone cortisol (hormone căng thẳng) ở mức cao nhất để giúp bạn tỉnh táo.

Uống cà phê ngay lúc thức dậy có thể làm tăng mức cortisol lên quá cao, gây ra căng thẳng, lo lắng không cần thiết.