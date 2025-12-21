Sự thật về công dụng của hạt đu đủ khiến nhiều người kinh ngạc 21/12/2025 12:28

(PLO)- Nhiều người dùng mạng xã hội đã lan truyền rằng hạt đu đủ có thể giảm viêm và chống ký sinh trùng.

Các chuyên gia dinh dưỡng nhận định loại hạt đu đủ này là sự bổ sung tuyệt vời cho chế độ ăn uống hàng ngày.

Hạt đu đủ giúp giảm viêm. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Giúp giảm viêm

Theo chuyên gia dinh dưỡng Antonette Hardie tại Trung tâm Y tế Wexner thuộc Đại học bang Ohio (Hoa Kỳ) cho biết hạt đu đủ chứa enzyme papain hỗ trợ tiêu hóa và giảm viêm đường ruột.

Đây là loại enzyme phân giải protein, giúp cơ thể tiêu hóa đạm hiệu quả hơn. Nghiên cứu cũng chỉ ra papain trong hạt đu đủ hỗ trợ chống lại các rối loạn tiêu hóa và giúp làm sạch các mô chết tại vết thương trầy xước.

Cung cấp vitamin và khoáng chất thiết yếu

Hạt đu đủ chứa vitamin C, kali, magie và canxi cần thiết cho cơ thể. Các dưỡng chất này trong hạt đu đủ giúp tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ sức khỏe đường ruột.

Vitamin C giúp sản sinh collagen, kali hỗ trợ chức năng thận, trong khi magie và canxi giúp điều chỉnh thần kinh và làm chắc xương.

Đặc tính chống ký sinh trùng và kháng khuẩn

Nghiên cứu cho thấy hạt đu đủ có khả năng chống lại ký sinh trùng đường ruột. Chuyên gia Samantha Dieras dẫn chứng một nghiên cứu năm 2007 trên trẻ em Nigeria cho thấy hạt đu đủ sấy khô mang lại hiệu quả điều trị rõ rệt. Ngoài ra, loại hạt này còn sở hữu đặc tính kháng khuẩn tự nhiên.

Giàu chất chống oxy hóa

Hạt đu đủ là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa tự nhiên dồi dào. Những hoạt chất này giúp chống lại tình trạng stress oxy hóa và viêm nhiễm.

Việc bổ sung hạt đu đủ có thể làm chậm hoặc ngăn ngừa một số loại tổn thương tế bào trong cơ thể.

Chứa các hợp chất thực vật có lợi

Các hợp chất thực vật (phytochemical) trong hạt đu đủ đặc biệt hữu ích cho người mắc bệnh tim hoặc viêm khớp. Một số nghiên cứu cho thấy các hợp chất này còn hỗ trợ tích cực trong việc phòng ngừa một số loại ung thư.

Những lưu ý quan trọng khi sử dụng

Dù giàu dinh dưỡng, một số nhóm đối tượng cần thận trọng khi sử dụng hạt đu đủ. Phụ nữ mang thai, người đang cho con bú hoặc người dị ứng với mủ cao su không nên ăn loại hạt này.

Những người đang dùng thuốc chống đông máu, thuốc điều trị huyết áp cao hoặc bị tăng đường huyết cần tham khảo ý kiến bác sĩ. Việc tiêu thụ quá mức hạt đu đủ có thể dẫn đến tiêu chảy và khó chịu về tiêu hóa.