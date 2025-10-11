Sử dụng điện thoại trong nhà vệ sinh: Thói quen vô hại hay mầm mống bệnh tật? 11/10/2025 13:19

(PLO)-Đối với nhiều người, thời gian trong nhà vệ sinh đồng thời là thời gian lướt màn hình.

Chúng ta nhắn tin cho bạn bè, đọc tin tức, và lướt mạng xã hội. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo rằng thói quen này có thể không hề vô hại.

Trong một nghiên cứu được công bố đầu tháng này, các nhà nghiên cứu đã khảo sát 125 bệnh nhân nội soi đại tràng tại Trung tâm Y tế Beth Israel Deaconess ở Boston, Mỹ về thói quen trong nhà vệ sinh của họ.

Hai phần ba số người được hỏi cho biết họ đã sử dụng điện thoại thông minh khi ngồi trên bồn cầu ít nhất một lần, và hầu hết cho biết họ làm như vậy ít nhất một lần mỗi tuần. Đáng chú ý, những người dùng điện thoại thông minh này có nguy cơ mắc bệnh trĩ cao hơn 46%, tình trạng viêm và sưng các mô và mạch máu ở phần dưới trực tràng và hậu môn.

Tiến sĩ Trisha Pasricha, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa tại Trung tâm Y tế Beth Israel Deaconess và đồng tác giả nghiên cứu, cho biết: "việc lướt mạng xã hội khiến mọi người nán lại trên bồn cầu quá lâu, tạo áp lực kéo dài lên các mô trực tràng".

Tiến sĩ Pasricha cho biết việc thường xuyên nán lại trên bồn cầu từ năm phút trở lên có thể gây hại cho các tĩnh mạch và cơ sàn chậu. Bà giải thích: "Bồn cầu chỉ là một cái lỗ mở, và không có gì nâng đỡ cơ thể bạn. Không có áp lực đối kháng nào. Theo thời gian, mô liên kết hỗ trợ các mạch máu trực tràng có thể yếu đi, khiến chúng bị phồng lên và sưng tấy, dẫn đến trĩ".

Tiến sĩ Eamonn Quigley, Chủ tịch Khoa tiêu hóa tại Houston Methodist, cho rằng việc ngồi trên bồn cầu trong tư thế khom lưng để xem điện thoại cũng có thể tăng khả năng bị táo bón.