Tránh ăn 3 loại dầu này nếu bạn muốn giảm cân 11/10/2025 11:11

Theo các chuyên gia, muốn giảm cân, hãy đảm bảo 3 loại dầu ăn sau đây không có trong thói quen ăn uống hàng ngày của bạn.

Mặc dù dầu cá cực kỳ tốt cho sức khỏe tim mạch và não bộ, nhưng nó lại không lý tưởng cho việc nấu nướng hoặc giảm cân. Dầu cá rất nhạy cảm với nhiệt và dễ dàng bị oxy hóa, khiến nó mất đi các lợi ích vốn có và tạo ra các hợp chất có hại. Tốt nhất, bạn nên dùng dầu cá dưới dạng thực phẩm bổ sung thay vì dùng để chiên xào.

Dầu cọ có hàm lượng chất béo bão hòa cao, có thể làm tăng mức cholesterol LDL (cholesterol xấu) và góp phần gây tăng cân nếu sử dụng quá mức. Các nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa việc tiêu thụ nhiều dầu cọ với việc tăng mỡ bụng và nguy cơ mắc bệnh tim. Nếu bạn đang theo dõi cân nặng, tốt nhất nên bỏ qua loại dầu này.

Dầu óc chó ở dạng thô rất tốt cho sức khỏe vì giàu Omega-3, nhưng nó không phù hợp để nấu nướng do có điểm bốc khói thấp. Khi bị đun nóng, nó nhanh chóng bị oxy hóa, điều này có thể gây kích ứng viêm, một yếu tố được biết đến là có khả năng làm chậm quá trình giảm cân.