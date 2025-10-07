Khi nào nên tránh ăn tỏi? 07/10/2025 16:24

Tỏi được công nhận là một loại thực phẩm lành mạnh và có nhiều công dụng y học. Tuy nhiên, do tỏi có các đặc tính sinh học mạnh như khả năng chống đông máu, việc sử dụng tỏi cần được cân nhắc.

Theo các chuyên gia Trung tâm Quốc gia về sức khỏe bổ sung và tích hợp Hoa Kỳ (NCCIH), tỏi có đặc tính chống đông máu. Sử dụng tỏi với số lượng lớn hoặc dùng thực phẩm chức năng từ tỏi có thể làm tăng nguy cơ chảy máu trong và sau khi phẫu thuật.

Do đó, NCCIH đề nghị tránh ăn tỏi hoặc dùng các sản phẩm bổ sung tỏi ít nhất 2 tuần trước bất kỳ ca phẫu thuật hoặc thủ thuật nha khoa nào.

Tỏi, đặc biệt là tỏi sống chứa các hợp chất lưu huỳnh và Fructan, một loại carbohydrate chuỗi ngắn. Những chất này có thể kích thích trực tiếp niêm mạc dạ dày và ruột.

Do đó, bạn tránh ăn tỏi quá nhiều, đặc biệt khi đói, có thể gây đầy hơi, chướng bụng, kích thích đường ruột, làm trầm trọng thêm tình trạng tiêu chảy.