5 thực phẩm nên ăn để giảm chứng trào ngược axit mãn tính 13/12/2025 15:09

(PLO)- Nếu thường xuyên bị trào ngược axit mãn tính, bạn cần tìm hiểu những loại thực phẩm giúp làm dịu dạ dày và khắc phục các vấn đề về đường ruột.

Trào ngược axit mãn tính là vấn đề phổ biến mà nhiều người gặp phải. Ngay sau khi ăn, một số người có thể cảm thấy nóng rát ở ngực hoặc nặng bụng. Điều này rất khó chịu và làm ảnh hưởng đến các hoạt động hàng ngày.

Nước gừng là đồ uống giúp kiểm soát độ axit. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Vì vậy, bạn cần giải quyết nguyên nhân gốc rễ của chứng ợ chua, và một trong số đó là chế độ ăn uống. Điều chỉnh chế độ ăn, bổ sung các loại thực phẩm và đồ uống giúp làm dịu dạ dày, cải thiện tiêu hóa sẽ tạo ra sự khác biệt lớn trong việc kiểm soát chứng ợ chua.

Tại sao cần chú ý đến độ axit?

Theo chuyên gia, chứng ợ chua là một trong những triệu chứng phổ biến nhất hiện nay. Trái ngược với suy nghĩ của hầu hết mọi người, nó hiếm khi do 'quá nhiều axit' gây ra.

Do đó, người bệnh cần ngừng sử dụng thuốc kháng axit như biện pháp chính để điều trị chứng ợ chua mãn tính. Thay vào đó, hãy cố gắng bổ sung vào chế độ ăn uống những thực phẩm thực sự hỗ trợ tiêu hóa.

Chuyên gia dinh dưỡng cũng chỉ ra rằng các yếu tố như tiêu hóa kém, thiếu axit dạ dày, dòng chảy mật chậm, căng thẳng, ăn quá nhiều hoặc nhiễm khuẩn H. pylori là một số tác nhân gây bệnh trào ngược axit. Đây là lúc chế độ ăn uống "có mục tiêu" giúp làm dịu dạ dày, cải thiện nhu động ruột và giảm đáng kể các triệu chứng. Các vấn đề về đường ruột khác, như táo bón, cũng có liên quan đến độ axit.

Theo chuyên gia, để giảm độ axit, hãy tránh thức ăn cay, caffeine, đồ chiên rán và rượu bia. Đối với những người không dung nạp gluten hoặc sữa, đây thường là nguyên nhân gây ra chứng trào ngược axit.

5 loại thực phẩm và đồ uống giúp kiểm soát độ axit

Để kiểm soát chứng ợ chua, bạn cần làm dịu dạ dày và giảm viêm do rối loạn đường ruột. Dưới đây là 5 thực phẩm/đồ uống giúp giảm triệu chứng trào ngược axit.

Nước gừng: Gừng là chất chống viêm đã được chứng minh giúp làm dịu niêm mạc dạ dày và cải thiện nhu động ruột. Nên uống 1-2 tách/ngày, đặc biệt là sau bữa ăn.

Nước dừa: Có tính kiềm tự nhiên và giàu chất điện giải, giúp trung hòa axit và giảm kích ứng. Uống 1 ly nhỏ/ngày, lý tưởng nhất là vào giữa buổi sáng.

Nước ép lô hội/nước ép bắp cải: Đã được chứng minh lâm sàng là có tác dụng làm dịu viêm dạ dày và giúp phục hồi niêm mạc. Uống 30 ml pha loãng, mỗi ngày một lần vào lúc bụng đói.

Lưu ý nước ép bắp cải: Uống thường xuyên khi cần thiết, vì nó chứa bicarbonate giúp làm dịu chứng trào ngược axit một cách nhẹ nhàng.

Bột yến mạch: Là bữa sáng nhẹ nhàng, giàu chất xơ hòa tan, giúp hấp thụ axit dư thừa và ổn định hệ tiêu hóa. Mỗi ngày một lần, dùng vào bữa sáng hoặc bữa tối nhẹ. Nên bổ sung thêm protein nạc và rau củ để có một bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng.

Chuối: Là loại thuốc kháng axit tự nhiên có chứa pectin, giúp thức ăn di chuyển trơn tru qua đường tiêu hóa. Ăn 1 quả chuối/ngày, tốt nhất là ăn giữa các bữa ăn.

Lưu ý: Nên tránh nếu đang bị hội chứng tăng sinh vi khuẩn đường ruột non cho đến khi được điều trị.

Khi nào cần tìm kiếm sự giúp đỡ?

Chuyên gia dinh dưỡng đã tiết lộ khi nào cần tìm kiếm sự giúp đỡ, đồng thời đề cập đến một số dấu hiệu cảnh báo:

Trào ngược axit dạ dày xuất hiện hàng ngày hoặc vài lần một tuần.

Đầy hơi hoặc khó tiêu kéo dài.

Vẫn cảm giác nóng rát dù đã dùng thuốc kháng axit.

Buồn nôn, ợ hơi hoặc mệt mỏi không rõ nguyên nhân.

Theo chuyên gia, những triệu chứng này có thể là dấu hiệu nghi ngờ nhiễm vi khuẩn H. pylori.