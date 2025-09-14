8 loại trái cây 'vàng' cho người bị trào ngược axit 14/09/2025 06:23

(PLO)- Nếu bạn mắc chứng trào ngược axit các triệu chứng có thể trầm trọng hơn do những loại trái cây có tính axit cao, đặc biệt là trái cây họ cam quýt.